Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, ο βουλευτής του κόμματος Χρίστος Ορφανίδης ζητά τη σύγκληση των αρμόδιων οργάνων του κόμματος, τονίζοντας ότι η απουσία ενημέρωσης για πιθανή προσχώρηση βουλευτή από άλλο κόμμα δημιουργεί εσωστρέφεια και αρνητικές συνέπειες.

Ακολουθεί αυτούσια η επιστολή:

Φίλε Πρόεδρε

Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν διάφορες φήμες που σχετίζονται με την προσχώρηση στο κόμμα μας εν ενεργεία βουλευτή που προέρχεται από άλλο κομματικό σχηματισμό, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε ενημέρωση σε κάποιο συλλογικό όργανο του κόμματος μας.

Πέραν των πληροφοριών για συναντήσεις από καιρό και προτού δημοσιοποιηθούν αποφάσεις του εν λόγω βουλευτή, καμία ενημέρωση προσωπικά δεν έτυχα από μέρους σας.

Τις δικές μου προθέσεις τις γνωρίζετε από τουλάχιστον δύο χρόνια και το αναφέρω αυτό για να μην δηλώσετε οτιδήποτε που να θεωρηθεί ότι είναι εκ των υστέρων η παρούσα αναφορά μου.

Παράλληλα θέλω να δηλώσω ότι στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για υποβολή υποψηφιότητας καταξιωμένα στελέχη, που για χρόνια προσφέρουν για το καλύτερο του κόμματος μέσα από αγώνες και στάθηκαν παρά το πλευρό σας σε δύσκολες περιόδους και αναμένουν αναγνώριση των προσπαθειών τους, την στιγμή που είναι η ραχοκοκαλιά του κόμματος και αγωνίστηκαν για να είσαστε ο ηγέτης του χώρου μας.

Θεωρώ ότι ο σεβασμός στο πρόσωπο τους και στην ιστορία τους πρέπει να είναι μονόδρομος, γιατί σε διαφορετική περίπτωση αυτό θα οδηγήσει σε εσωστρέφεια με αρνητικά αποτελέσματα.

Ως εκ των πιο πάνω για το καλό του κόμματος, της ιστορίας του, των αρχών και των πεποιθήσεων του, η σύγκλιση των αρμόδιων οργάνων του κόμματος, αποτελεί επιτακτική ανάγκη και αναμένω ότι αυτό θα γίνει το ταχύτερο.

Με εκτίμηση,

Χρίστος Ορφανίδης Βουλευτής Λάρνακας Δημοκρατικό Κόμμα