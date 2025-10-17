Ένα λάθος νούμερο στην ταυτότητα ατόμου που έκανε εισφορά στο ΔΗΚΟ, ήταν αρκετό για να βάλει το κόμμα σε μπελάδες και να το εκθέσει με ειδική αναφορά σε σχετική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσία που αφορούσε τον έλεγχο συμμόρφωσης του κόμματος για τα έτη 2016 έως 2021. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου τον ενημερώνει ότι έγινε αναθεώρηση της σχετικής έκθεσης αφού διαπιστώθηκε ότι η εισφορά έγινε από φυσικό πρόσωπο και όχι από νομικό πρόσωπο που είχε καταδικαστεί για θέματα διαφθοράς.

Αναλυτικά η επιστολή προς τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ αναφέρει τα εξής:

Αναθεώρηση ειδικής έκθεσης αναφορικά με τον έλεγχο συμμόρφωσης του Δημοκρατικού Κόμματος για τα έτη 2016 μέχρι 2021.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της επιστολής σας ημερομηνίας 5.6.2025 η Ειδική Έκθεση αρ. ΠΚ/03/2025 που αφορά το κόμμα σας έχει αναθεωρηθεί και σας αποστέλλετε για ενημέρωση σας.

Βάσει των στοιχείων πού μας υποβάλατε μετά τη δημοσίευση της αρχικής Ειδικής Έκθεσης στις 27.5.2025, σύμφωνα με τα οποία η εισφορά ύψους 5χιλ. ευρώ, είχε ληφθεί από φυσικό πρόσωπο και όχι από το νομικό πρόσωπο που είχε καταδικαστεί για υπόθεση διαφθοράς, η Ειδική Έκθεση αναθεωρήθηκε, με απαλοιφή των αναφορών που αφορούσαν στη λήψη εισφοράς από το εν λόγω νομικό πρόσωπο.

Σημειώνουμε ότι η αναθεωρημένη Ειδική Έκθεση θα δημοσιοποιηθεί εκ νέου στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι έχει αναθεωρηθεί και η Συγκεντρωτική Αναφορά Ευρημάτων Ελέγχου Συμμόρφωσης Κοινοβουλευτικών Πολιτικών Κομμάτων για τα έτη 2016 έως 2021, η οποία θα αναρτηθεί εκ νέου στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας.

Δείτε εδώ την επιστολή