Ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν, αντέδρασε στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σχετικά με το επίδομα για γραμματειακές υπηρεσίες, κάνοντας λόγο για «ατεκμηρίωτα και παραπλανητικά στοιχεία». Κάλεσε την Υπηρεσία, το Υπουργείο Οικονομικών και όλες τις αρμόδιες αρχές «να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της αλήθειας».

Σε γραπτή του δήλωση, σημειώνει ότι επιχειρείται να δημιουργηθεί στην κοινή γνώμη η εικόνα πως έλαβε δύο επιδόματα για τον ίδιο σκοπό, κάτι που, όπως τόνισε, «ουδέν αναληθέστερο».

Διευκρίνισε ότι το επίδομα γραμματειακών υπηρεσιών, όπως και άλλα επιδόματα που λαμβάνουν όλοι οι βουλευτές, «αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μισθού και φορολογείται κανονικά». Πρόσθεσε ότι λαμβάνει ένα και μόνο επίδομα στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, το οποίο καταβάλλει σε άτομο που εργοδοτεί από το 2011, ενώ όλες οι διευθετήσεις έγιναν σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΟΙΚ.

Ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ υπενθύμισε επίσης ότι από την πρώτη μέρα της βουλευτικής του θητείας έχει αποποιηθεί τη σύνταξη που δικαιούται ως πρώην Πρόεδρος της Βουλής.

Καταλήγοντας, χαρακτήρισε την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας «παραπλανητική» και ζήτησε άμεση αποκατάσταση της αλήθειας.

Χθες, σε δηλώσεις της στην εκπομπή του Omega ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Γιώτα Μιχαήλ ανέφερε ότι το Υπουργείο Οικονομικών παραχωρούσε μέχρι το 2024 επίδομα για απασχόληση ιδιαιτέρας γραμματέας σε όλους του πρώην ΠτΔ και Πρώην Προέδρους της Βουλής. Το εν λόγω επίδομα ήταν σταθερό μέχρι το 2024 αλλά μετά από συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας πλέον για να παραχωρείται πρέπει να υφίστανται αποδεικτικά στοιχεία για το ύψος των απολαβών της γραμματέως.

Επιπρόσθετα επισήμανε ότι υπάρχει ένα επίδομα για όλους τους βουλευτές που έχει να κάνει με γραμματειακές υπηρεσίες. Στο σημείο αυτό κατήγγειλε ότι εν ενεργεία βουλευτής, που διετέλεσε στο παρελθόν και ΠτΒ, λαμβάνει τόσο το επίδομα για γραμματειακές υπηρεσίες των βουλευτών όσο και αυτό για ιδιαιτέρα γραμματέα των πρώην ΠτΒ. «Τα δύο αυτά επιδόματα καταλήγουν να καλύπτουν την ίδια υπηρεσία. Για το έτος 2023 έλαβε συνολικά 51.000 ευρώ»