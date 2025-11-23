Πέρα από το κάλεσμα για εκλογική συμπόρευση των δυνάμεων του χώρου του Κέντρου, το ΔΗΚΟ, όπως αποκαλύπτει στον «Φ» ο πρόεδρός του, Νικόλας Παπαδόπουλος, κατέθεσε στην ηγεσία της Δημοκρατικής Παράταξης, συγκεκριμένη πρόταση για συμπόρευση. Η πρόταση προνοεί κάθοδο στις εκλογές με κοινό ψηφοδέλτιο ή, εναλλακτικά, επιστροφή στελεχών και απόσυρση των διαγραφών.

«Προτείναμε ακόμα και τη συμπροεδρία του κόμματος για μια μεταβατική περίοδο», σημειώνει χαρακτηριστικά. Η πρόταση απορρίφθηκε από τη ΔΗΠΑ, ωστόσο το ΔΗΚΟ εξακολουθεί να τείνει χέρι φιλίας, τονίζοντας πως πιστεύει σε ένα δυνατό Κέντρο με προοπτική. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος σηκώνει το γάντι σε ότι αφορά τις δηλώσεις του προέδρου της ΕΔΕΚ και σχολιάζει τη μεταγραφή του Ανδρέα Αποστόλου, αλλά και την προσέγγιση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Μιλά, για τον εκλογικό στόχο του ΔΗΚΟ και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τις σχέσεις του κόμματος με την Κυβέρνηση και την προοπτική πολιτικών συνεργασιών στο μετεκλογικό σκηνικό.

– Πού βρίσκονται οι διεργασίες για τις βουλευτικές εκλογές;

– Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της συμπλήρωσης και του καταρτισμού των ψηφοδελτίων. Την αμέσως επόμενη περίοδο θα οδηγηθούμε στα συλλογικά όργανα του κόμματος, στην Κεντρική Επιτροπή, για να πάρουμε τις δικές μας τελικές αποφάσεις ανά επαρχία. Φυσικά, παράλληλα συνεχίζονται και οι επαφές με στελέχη του κόμματος αλλά και με προσωπικότητες από την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, σε μια προσπάθεια να έχουμε την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση στα ψηφοδέλτια, καθώς θεωρούμε ότι το ψηφοδέλτιο θα είναι η αιχμή του δόρατος με την οποία θα διεκδικήσουμε τη στήριξη της κοινωνίας σε αυτές τις εκλογές.

– Οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δείχνουν ότι το ΔΗΚΟ στριμώχνεται. Πιστεύετε ότι μπορεί να ανατραπεί αυτή η εικόνα;

– Οι δημοσκοπήσεις είναι σίγουρα ένα χρήσιμο εργαλείο που αποτυπώνει τάσεις της κοινής γνώμης σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτό που έχει σημασία, φυσικά, είναι η δημοσκόπηση της ημέρας της κάλπης. Εκεί θα διαφανεί η δύναμη των κομμάτων και εμείς θεωρούμε ότι, όταν θα έχουν καταρτιστεί όλα τα ψηφοδέλτια όλων των κομμάτων, τότε θα έχουμε ένα πολύ διαφορετικό πολιτικό σκηνικό. Όταν θα έχουν ξεκινήσει οι υποψήφιοι τη δική τους προεκλογική εκστρατεία θα διαμορφωθούν οι συσπειρώσεις των κομμάτων. Από την άλλη δεν παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι κάποιοι σήμερα καλλιεργούν την απαξίωση, την ισοπέδωση των πάντων και την τοξικότητα. Σίγουρα αναγνωρίζουμε πως υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να επιλύσουμε, αλλά δεν συμφωνούμε με τον μηδενισμό που καταγράφεται σε μερίδα μέσων ενημέρωσης και από μερίδα ατόμων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δυστυχώς διαπιστώνουμε πως υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια αποδόμησης του έργου της διακυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη. Μια αποδόμηση που έχει ως στόχο τις προεδρικές εκλογές του 2028. Όμως τα προβλήματα του κόσμου δεν περιμένουν προεδρικές εκλογές. Απαιτούν λύσεις σήμερα και εμείς εκεί θα επικεντρωθούμε.

– Η προσπάθεια αποδόμησης από πού προέρχεται; Από την αντιπολίτευση; Από νέα κόμματα;

– Από διάφορες κατευθύνσεις, και αυτό που μας θλίβει ιδιαίτερα είναι ότι κάποιοι επιδιώκουν να εξαθλιώσουν κάθε θεσμό, διακωμωδούν τα πάντα και διασπείρουν την τοξικότητα. Αντίθετα, το Δημοκρατικό Κόμμα διαχρονικά αποτελούσε εγγύηση σταθερότητας για την οικονομία, την κοινωνία και τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Πιστεύουμε στον ενδιάμεσο χώρο, θεωρούμε ότι αυτός ο χώρος ήταν και παραμένει ωφέλιμος για την πορεία της χώρας μας και σημαντικός σταθεροποιητικός παράγοντας. Με όλα τα κακά μας και τα λάθη μας – που εμείς πρώτοι τα αναγνωρίζουμε – οφείλουμε να τονίσουμε ότι είναι το Δημοκρατικό Κόμμα που κατάφερε, μέσα από συνεργασίες, να βγάλει τη χώρα από το μνημόνιο στο οποίο μας οδήγησαν ο λαϊκισμός και η ανευθυνότητα. Οι δικές μας πολιτικές έβαλαν την οικονομία σε μια τροχιά ανάπτυξης τη στιγμή που η υπόλοιπη Ευρώπη παρουσιάζει ύφεση. Οι δικές μας πολιτικές έχουν οδηγήσει το μεταναστευτικό σε μια πορεία διαχείρισης όπου για πρώτη φορά στην ιστορία του μεταναστευτικού έχει αδειάσει το Πουρνάρα. Αυτή η πορεία σταθερότητας πρέπει να συνεχίσει. Αν ακούσουμε τους ακραίους και τους λαϊκιστές πολύ φοβάμαι ότι θα οδηγηθούμε ξανά σε περιπέτειες όπως αυτές που ζήσαμε το 2013.

– Όταν αναφέρεστε στην απειλή από τον λαϊκισμό, πολλοί σας υπενθυμίζουν τη στάση του ΔΗΚΟ το 2022 με την καταψήφιση του προϋπολογισμού και τη στήριξη που παρείχατε προς τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και στις θέσεις που εξέφραζε. Σήμερα τον έχετε πολιτικό αντίπαλο. Νιώθετε την ανάγκη να πείτε ένα mea culpa για αυτή τη στάση σας;

– Η δική μας υπεύθυνη στάση κάθε άλλο παρά λαϊκισμός ήταν. Στηρίξαμε τον θεσμό του Γενικού Ελεγκτή όταν δέχθηκε επίθεση από την κυβέρνηση του ΔΗΣΥ και θέλω να υπενθυμίσω ότι το Δημοκρατικό Κόμμα ήταν ένα από τα κόμματα που τα έβαλαν με την διαπλοκή και το κατεστημένο και στήριξαν τις προσπάθειες αντιμετώπισης της διαφθοράς. Διαχρονικά το Δημοκρατικό Κόμμα συμπεριφέρεται σοβαρά και υπεύθυνα ακόμη και όταν είναι αντιπολίτευση. Είναι εμείς που πετύχαμε πολιτικές συνεργασίες με άλλες πολιτικές δυνάμεις και πήραμε δύσκολες αποφάσεις με σημαντικό πολιτικό κόστος για να βγάλουμε τη χώρα από οικονομικά αδιέξοδα. Και σήμερα ακούμε αυτά που ακούγαμε τότε: λαϊκισμό, ακρότητες, απειλές, χαρακτηρισμούς και πολιτικές θέσεις και προτάσεις που θα μας οδηγήσουν πίσω στον οικονομικό μεσαίωνα. Δεν μπορεί αυτό να είναι το μέλλον της χώρας και του λαού μας και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ζητάμε τη στήριξη του κόσμου, για να διαφυλάξουμε τη σταθερότητα της οικονομίας και της κοινωνίας.

– Ο εκλογικός στόχος του ΔΗΚΟ ποιος είναι;

– Να παραμείνουμε πρωταγωνιστές και ρυθμιστές, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε ως εγγυητής ασφάλειας για την οικονομία και την κοινωνία.

– Με μονοψήφια ποσοστά και ως πέμπτο κόμμα δεν μπορεί να είστε ρυθμιστής. Πού μπαίνει ο πήχης;

– Είμαστε αισιόδοξοι ότι, με ένα καλό ψηφοδέλτιο και σωστές πολιτικές θέσεις μπορούμε να πετύχουμε τέτοια ποσοστά που θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε να έχουμε τον ρυθμιστικό ρόλο που μπορεί να μας δώσει ο κόσμος. Επίσης, το αν θα είναι κάποιος ρυθμιστής δεν εξαρτάται μόνο από τα ποσοστά του αλλά φυσικά και από τα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων. Είναι ξεκάθαρο ότι τα άκρα μόνο με τα άκρα μπορούν να συνεργαστούν. Αντίθετα, κόμματα του κέντρου όπως το ΔΗΚΟ – και το Δημοκρατικό Κόμμα, όπως όλα δείχνουν, θα είναι το κατεξοχήν κόμμα του κέντρου που θα εκπροσωπεί αυτό το χώρο στην επόμενη Βουλή – μπορούν να γείρουν την πλάστιγγα σε πολλά σημαντικά ζητήματα.

– Να περιμένουμε και άλλες μεταγραφές για το ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ;

– Συνεχίζουμε τις επαφές με προσωπικότητες από την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών και από άλλους κομματικούς χώρους σε μία προσπάθεια να έχουμε ένα διευρυμένο και ισχυρό ψηφοδέλτιο. Είμαστε βέβαιοι ότι την αμέσως επόμενη περίοδο οι επαφές αυτές θα ευοδώσουν και θα μπορέσουμε να προβούμε σε εξαγγελίες για όλους τους αριστίνδην υποψήφιους που θα έχουμε στα ψηφοδέλτια του κόμματος.

– Με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου υπάρχει πρόσφορο έδαφος;

-Με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου έχουμε συζητήσει για πολλά ζητήματα, όχι μόνο για τις βουλευτικές εκλογές. Δεν θα ήθελα όμως να επεκταθώ και να αναφερθώ σε μια ιδιωτική μας συνομιλία.

– Υπάρχει χρονοδιάγραμμα;

-Ο στόχος είναι να προχωρήσουμε με την επικύρωση των ψηφοδελτίων μας σε κάθε επαρχία την αμέσως επόμενη περίοδο.

– Η μεταγραφή του Ανδρέα Αποστόλου έφερε αντίδραση από την ΕΔΕΚ. Τι απαντάτε;

– Εμείς εξακολουθούμε να σεβόμαστε πλήρως την ΕΔΕΚ και τη θεωρούμε ισότιμο συνεργάτη στο πλαίσιο της παρούσας διακυβέρνησης. Υπήρξαν και στο παρελθόν μετακινήσεις στελεχών, τόσο από το ΔΗΚΟ προς την ΕΔΕΚ όσο και αντίστροφα. Δεν θεωρούμε ότι αυτά είναι που καθορίζουν τις πολιτικές σχέσεις μεταξύ των κομμάτων μας, αλλά η ιστορία, η διαχρονική συνεργασία και οι κοινές πολιτικές μας θέσεις.

– Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ δήλωσε πρόσφατα ότι δεν θα σας στηρίξει για την Προεδρία της Βουλής.

– Το ποιος ή ποια θα εκλεγεί Πρόεδρος της Βουλής είναι μια συζήτηση για την επόμενη μέρα των εκλογών. Εμείς επικεντρωνόμαστε στην πορεία προς τις βουλευτικές εκλογές, στην παρουσίαση των πολιτικών μας θέσεων και στην επίλυση των προβλημάτων των πολιτών.

– Από την άλλη, σε σχέση με την πρότασή σας για κοινό ψηφοδέλτιο, η ΔΗΠΑ σας κατηγορεί ότι δεν καταθέσατε συγκεκριμένη πρόταση συνεργασίας, αλλά απλώς συζητήσατε γενικά και αόριστα με ασάφειες. Τι απαντάτε;

– Δεν είναι έτσι. Εμείς προβήκαμε σε ένα κάλεσμα ενότητας και συμπόρευσης προς όλες τις δυνάμεις του Κέντρου, περιλαμβανομένης και της ΔΗΠΑ. Καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση, τόσο για διεκδίκηση των εκλογών με κοινό ψηφοδέλτιο σε ένα κοινό κομματικό χώρο, και εναλλακτικά, επάνοδο στελεχών στο ΔΗΚΟ σε συνδυασμό με απόσυρση διαγραφών και δέσμευση συν-απόφασης σε όλα τα σημαντικά ζητήματα. Προτείναμε ακόμη και την συμπροεδρία του κόμματος για μια μεταβατική περίοδο. Δυστυχώς δεν είχαμε θετική ανταπόκριση. Σεβόμαστε πλήρως την απόφαση της ΔΗΠΑ για αυτόνομη κάθοδο και ανεξαρτήτως εξακολουθούμε να τείνουμε χέρι φιλίας και συμπόρευσης σε όλα τα επίπεδα. Ως ΔΗΚΟ εξακολουθούμε να πιστεύουμε σε αυτόν τον πολιτικό χώρο και σε ένα δυνατό Κέντρο με προοπτική.

Απέναντι στο λαϊκισμό και στις ακραίες προσεγγίσεις

– Με ποια κόμματα βλέπετε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε στη νέα Βουλή;

– Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με όσες πολιτικές δυνάμεις λειτουργούν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και θέλουν να διαφυλάξουν τη σταθερή πορεία της χώρας. Η Κύπρος είναι μια χώρα υπό κατοχή και δεν έχει την πολυτέλεια για περιπέτειες. Επομένως, λαϊκίστικες και ακραίες προσεγγίσεις που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα αλλά βασίζονται σε φαντασιώσεις θα μας βρουν αντίθετους.

– Προσδιορίζετε την πρόθεση συνεργασίας προς συγκεκριμένη κατεύθυνση;

– Η προϊστορία δείχνει με ποιες πολιτικές δυνάμεις συνεργαστήκαμε στο παρελθόν για να διαφυλάξουμε την πορεία της οικονομίας. Και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε όχι μόνο με αυτές τις δυνάμεις, αλλά και με οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές δυνάμεις συμφωνούν με τις θέσεις μας για να συνεχίσουμε αυτή τη θετική πορεία. Για εμάς, προτεραιότητα έχει το συμφέρον της πατρίδας και της οικονομίας και ποτέ δεν πρόκειται να βάλουμε πάνω από αυτά το κομματικό συμφέρον.

– Πώς μπορεί να υπάρξει συνεργασία με τον ΔΗΣΥ, με δεδομένο ότι βρίσκεστε στη συμπολίτευση και ο ΔΗΣΥ στην αντιπολίτευση;

– Με τον ΔΗΣΥ ήδη είχαμε συνεργασία σε επιμέρους ζητήματα, κυρίως σε θέματα που αφορούσαν την οικονομία. Επιδιώκουμε αυτή η συνεργασία να συνεχιστεί, γιατί αυτή ακριβώς η συνεργασία είναι που έβγαλε τη χώρα από το μνημόνιο και τη χρεοκοπία. Από εκεί και πέρα, είναι απολύτως σεβαστό το γεγονός ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός βρίσκεται στην αντιπολίτευση και ενδεχομένως σε άλλα ζητήματα να διαφωνεί μαζί μας. Και το ΔΗΚΟ όταν ήταν στην αντιπολίτευση συνεργάστηκε με τον ΔΗΣΥ για να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις προκλήσεις που υπήρχαν, επομένως, δεν θεωρούμε παράδοξο σήμερα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν το ίδιο.

– Ρωτώ επειδή αναφερθήκατε σε δυνάμεις που αποδομούν τη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη με φόντο τις προεδρικές εκλογές του 2028.

– Αναφέρομαι σε εκείνες τις δυνάμεις που μηδενίζουν τα πάντα, ισοπεδώνουν τα πάντα και θέλουν να καταστρέψουν τα πάντα. Αυτές οι πολιτικές δυνάμεις θεωρούν ότι τίποτε δεν έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση και ότι ζούμε στη χειρότερη χώρα στον κόσμο. Εμείς ουδέποτε ισχυριστήκαμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι τέλεια, όμως, σε καμία περίπτωση δεν συμφωνούμε με τέτοιες ισοπεδωτικές και μηδενιστικές προσεγγίσεις. Εξάλλου, δεν είναι αυτή η κυβέρνηση που οδήγησε τη χώρα σε χρεωκοπία, ούτε στην κατάρρευση του συνεργατισμού, ούτε και στο διεθνές ρεζίλεμα των «χρυσών διαβατηρίων». Άλλοι τα έκαναν αυτά.

– Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνεται και το ΑΚΕΛ;

– Αναφέρομαι σε όλους όσοι μηδενίζουν το έργο αυτής της κυβέρνησης. Και δεν μπορεί να ισχύει αυτός ο μηδενισμός τη στιγμή που τα δεδομένα της κυπριακής οικονομίας είναι θεαματικά, στην εξωτερική πολιτική ο ΠτΔ έχει πετύχει την ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, έχει αναβαθμίσει τη γεωστρατηγική συμμαχία της Κύπρου, και ακόμη, έχουμε σημαντικές ανακαλύψεις φυσικού αερίου στην Κυπριακή ΑΟΖ που αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη. Το ζητούμενο σήμερα είναι τα οφέλη και η ευημερία της οικονομίας να μετακυλήσουν σε όλους τους πολίτες και εκεί είναι που θα στοχεύουν οι προτάσεις που θα καταθέσει το Δημοκρατικό Κόμμα την αμέσως επόμενη περίοδο.

Εξαντλείται το περιθώριο ανασχηματισμού

– Η συνεργασία σας με την Κυβέρνηση;

– Η συνεργασία μας με την Κυβέρνηση συνεχίζεται. Θεωρούμε πως μέχρι στιγμής έχουν επιτευχθεί πολλά, αλλά παραμένουν και πολλά άλλα που πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος του Νίκου Χριστοδουλίδη. Εκεί όπου υπάρχει περιθώριο βελτίωσης είναι η καλύτερη επικοινωνία και συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το Δημοκρατικό Κόμμα είναι έτοιμο να συμβάλει τα μέγιστα στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος, αλλά στον Πρόεδρο εναπόκειται να βελτιώσει αυτό το επίπεδο συνεργασίας.

– Θα έχουμε ανασχηματισμό;

-Ο ανασχηματισμός είναι αποκλειστικό προνόμιο του Προέδρου. Εκείνος θα αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε ανασχηματισμό, αλλά η άποψή μας είναι ότι, όσο πλησιάζουμε στο ορόσημο της ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου, εξαντλείται το περιθώριο οποιουδήποτε ανασχηματισμού. Θεωρούμε ότι θα ήταν άδικο να διοριστεί κάποιος νέος υπουργός και σε λίγες μέρες να κληθεί να αναλάβει προεδρία σημαντικών επιτροπών στα ευρωπαϊκά συμβούλια χωρίς επαρκή προετοιμασία.