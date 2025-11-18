«Στα έδρανα της Αριστεράς έζησα συγκινήσεις…», διαμηνύει από την Κωνσταντινούπολη, όπου βρίσκεται για τη φθινοπωρινή Σύνοδο της ΚΣ ΟΑΣΕ, της οποίας είναι εκλεγμένη αντιπρόεδρος, σε αποκλειστική δήλωσή της στον «Φ», η βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου, με αφορμή την ανακοίνωση των υποψηφίων του ΑΚΕΛ για την επαρχία Λευκωσίας.

Η Εζεκίας Παπαϊωάννου έκλεισε την περασμένη Κυριακή το ψηφοδέλτιο της πρωτεύουσας και συνεχίζει με τις υπόλοιπες επαρχίες. Οι παρουσίες στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ αποτελούν τη μία πλευρά της ιστορίας, οι απουσίες, την άλλη. Ο τέως γ.γ. Άντρος Κυπριανού αποφάσισε να κλείσει τον κύκλο της ενεργούς πολιτικής παρουσίας και, μετά από μια μακρά πορεία στα έδρανα του ΑΚΕΛ, απουσιάζει από το ψηφοδέλτιο της Λευκωσίας.

Η απουσία, ωστόσο, που συζητείται περισσότερο είναι εκείνη της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, η οποία, μετά από δεκαπέντε συνεχόμενα χρόνια συνεργασίας με το κόμμα της Αριστεράς, δεν είναι αυτή τη φορά υποψήφια. Όχι επειδή το επέλεξε η ίδια, αλλά επειδή, βάσει του καταστατικού του κόμματος, έχει συμπληρώσει τρεις θητείες και δεν δικαιούται να επαναδιεκδικήσει. Επιπλέον, σύμφωνα με την ερμηνεία της ηγεσίας, δεν εμπίπτει στον όρο «πολιτικός πυρήνας» ώστε να δικαιούται εξαίρεση. Ως εκ τούτου, έμεινε εκτός ψηφοδελτίου, αφήνοντας να αιωρείται το ερώτημα τι θα πράξει στη συνέχεια.

Πληροφορίες από το κομματικό παρασκήνιο εντείνονται σχετικά με την πρόταση που φέρεται να έχει δεχθεί από τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο. Η σχέση που διατηρεί με τον χώρο του ΔΗΚΟ, από τον οποίο προέρχεται, καθώς και οι κατά καιρούς δημόσιες τοποθετήσεις της υπέρ της συνεργασίας ΑΚΕΛ- ΔΗΚΟ, τροφοδοτούν σενάρια που ενισχύουν το ενδεχόμενο να γίνει τελικά το μεγάλο… μετεγγραφικό «μπαμ».

Κάποιοι υπενθυμίζουν ότι είχε την άποψη πως η κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ έπρεπε να στηρίξει τον Νικόλα Παπαδόπουλο για την Προεδρία της Βουλής, ως κοινό υποψήφιο των δύο κομμάτων το 2021. Μετά την εκλογή της Αννίτας Δημητρίου, το ίδιο βράδυ, σύμφωνα με δημοσιεύματα της τότε εποχής, απέστειλε επιστολή στην ηγεσία του κόμματος, επικρίνοντας τους χειρισμούς που, κατά την άποψή της, κατέστρεφαν την πιθανότητα συνεργασίας με το ΔΗΚΟ στις προεδρικές εκλογές του 2023.

Κληθείσα από τον «Φ» να σχολιάσει τι μέλλει γενέσθαι για την ίδια μετά την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου του ΑΚΕΛ, ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ είναι ένα ιστορικό κόμμα και έχει κάθε δικαίωμα να καθορίζει την πορεία και τις συνεργασίες του. «Στα έδρανα της Αριστεράς έζησα συγκινήσεις, απογοητεύσεις, πικρίες, και κάποιες από αυτές που αφορούν στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων είναι πιο έντονες στη μνήμη μου. Δεν είμαι μέρος αυτής της διαδικασίας πια, όχι από δική μου επιλογή. Καλή προεκλογική πορεία να ευχηθώ σε όλους τους υποψηφίους που διεκδικούν στα ψηφοδέλτια του ΑΚΕΛ. Άλλωστε, μετά από 15 χρόνια με συναδέλφους δημιουργούνται και προσωπικοί δεσμοί, ασχέτως πολιτικών διαφωνιών- και αυτές είναι δόκιμες στην πολιτική. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι άλλο στο παρόν στάδιο», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου ήταν υποψήφια το 2011, το 2016 και το 2021 ως συνεργαζόμενη με το ΑΚΕΛ. Παρόλο που το 2016 η επαρχιακή του κόμματος την κατέταξε 14η από τους 20 και το 2021 στη 19η θέση, στην εσωκομματική κατάταξη των εκλογών ήταν πρώτη παγκύπρια σε σταυρούς προτίμησης.