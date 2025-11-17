Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην κοινή γνώμη μια σεξιστική αναφορά του προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ, μιλώντας για την Υπουργό Παιδείας. Ο Δημήτρης Ταλιαδώρος, φέρεται να είπε για την Αθηνά Μιχαηλίδου την εξής φράση: «Βρέθηκε μια γυναίκα μετά από 50 χρόνια να αλλάξει το σύστημα αξιολόγησης».

Στα λεγόμενα του προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ αντέδρασε μεταξύ άλλων η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, χαρακτηρίζοντας το σχόλιο Ταλιαδώρου ως «ατυχέστατο και κατακριτέο», ενώ εξέφρασε την ελπίδα αυτή να μην είναι «κουλτούρα διδασκόμενη». Αναμένει, όπως έγραψε, καταδικαστικές τοποθετήσεις αλλά και απολογία από τον ίδιο.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου σχολιάζει επίσης ως απαράδεκτο το γεγονός ότι επιχειρούν οι οργανώσεις να ανατρέψουν δημοκρατική ψήφο στην Ολομέλεια.