Αλλάζει τελικά η ώρα της συνεδρίασης της Επιτροπής Παιδείας την ερχόμενη Τετάρτη, όπου τίθεται προς συζήτηση η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί τελικά στις 14:00. Δηλαδή, αφότου ολοκληρωθούν τα μαθήματα στα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης.

Απομένει να δούμε τι θα αποφασίσει και η ΟΕΛΜΕΚ όσον αφορά τη στάση εργασίας που είχε προαναγγείλει για το πρωί της ερχόμενης Τετάρτης από τις 7:30 -11:00, την ώρα που αναμένεται και η απόφαση της ΠΟΕΔ εάν θα προχωρήσουν και οι δάσκαλοι τελικά στις κινητοποιήσεις ή όχι.

Υπενθυμίζεται πως στην εξαγγελία της στάσης εργασίας των καθηγητών αντιδρούν οι γονείς, με την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης μέσω ανακοίνωσής της, να ζητά όπως οι μαθητές να μην προσέλθουν καθόλου την Τετάρτη στα σχολεία εξαιτίας της απεργίας.