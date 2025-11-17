Εξελίξεις γύρω από το κεφάλαιο «αξιολόγηση εκπαιδευτικών» αναμένονται αυτή την εβδομάδα, με την ερχόμενη Τετάρτη να είναι η μέρα που συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Κι αυτό διότι, τότε έχει προγραμματιστεί η στάση εργασίας των καθηγητών και η διαμαρτυρία αντιπροσωπείας της ΟΕΛΜΕΚ έξω από τη Βουλή, την ώρα που η επιτροπή Παιδείας θα αρχίζει την κατ’ άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου που έχει καταθέσει το υπουργείο Παιδείας, με το οποίο επιχειρείται η αλλαγή του συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου, που όπως είναι σήμερα, μετράει 50 χρόνια εφαρμογής.

Οι προσπάθειες που έγιναν για να αποδώσει ο διάλογος μεταξύ Υπουργείου και εκπαιδευτικών οργανώσεων, τόσο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όσο και λίγο αργότερα κατόπιν πρωτοβουλίας και έκκλησης της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας, δεν έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα για ύπαρξη συγκλίσεων, παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο προχώρησε σε περαιτέρω τροποποιήσεις σημείων. Οι αλλαγές δεν ικανοποίησαν εκ νέου, τις οργανώσεις με αποτέλεσμα τόσο η ΠΟΕΔ, όσο και η ΟΕΛΜΕΚ να απορρίψουν το νομοσχέδιο που βρίσκεται ενώπιον της Βουλής.

Η ΠΟΕΔ έχει απόφαση για λήψη μέτρων εάν το κρίνει αναγκαίο, ενώ η ΟΕΛΜΕΚ έχει ήδη εξαγγείλει τα δικά της μέτρα.

Αυτά περιλαμβάνουν:

-Στάση εργασίας, από τις 7:30π.μ. μέχρι τις 11:00π.μ., την Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου, ημέρα που προγραμματίζεται η πρώτη κατ’ άρθρο συζήτηση του Σχεδίου Κανονισμών στην κοινοβουλευτική επιτροπή Παιδείας.

-Την ίδια μέρα, στις 9:00π.μ., η ΟΕΛΜΕΚ θα πραγματοποιήσει εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Όσον αφορά στην ΠΟΕΔ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν φωνές διαμαρτυρίας για την τελική απόφαση της οργάνωσης των δασκάλων, με την οποία απορρίφθηκε το τελικό νομοσχέδιο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από την αρμόδια Υπουργό. Απόφαση, η οποία λήφθηκε με πλειοψηφία των κινήσεων ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία και Προοδευτικής. Υπενθυμίζεται ότι η ΠΟΕΔ ανέφερε για το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, ότι «απουσιάζει σαφές και ολοκληρωμένο πλάνο όσον αφορά στους ανθρώπινους πόρους, που θα στηρίξουν την εφαρμογή του νέου σχεδίου. Χωρίς την απαραίτητη στήριξη, το σχέδιο καθίσταται πρακτικά ανεφάρμοστο». Επίσης, η ΠΟΕΔ τόνισε την ανάγκη να παρουσιαστεί επίσημα το πλάνο του Υπουργείου (με συγκεκριμένα μέτρα και χρονοδιαγράμματα) για τον τρόπο με τον οποίο θα στηριχθεί το νέο σχέδιο αξιολόγησης, το οποίο θα ξεκινάει ταυτόχρονα με την εφαρμογή του. Απαιτεί δε, α) πριν το νομοσχέδιο προωθηθεί στη Βουλή, να συμφωνηθεί πλήρως με την ΠΟΕΔ, ώστε να διασφαλιστεί ότι αποτελεί προϊόν διαβούλευσης και όχι μονομερούς απόφασης και β) τα μέτρα στήριξης να δοθούν ταυτόχρονα με την εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης (Διοικητικός Χρόνος Διευθυντή και ΒΔ, υποστήριξη απλών εκπαιδευτικών, νέες Οργανικές θέσεις κλπ). Στο μεταξύ, το σκηνικό τώρα αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Βουλής. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο στο πλαίσιο των νενομισμένων διαδικασιών του Νομοθετικού Σώματος, θα έχει αρκετές τροπολογίες καθώς βουλευτές και κόμματα έχουν ήδη εκδηλώσει την πρόθεση να το πράξουν. Επομένως, τόσο η ερχόμενη Τετάρτη, όσο και η μεθεπόμενη (26 Νοεμβρίου) θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την πορεία του θέματος καθώς η επιτροπή Παιδείας θα συζητήσει και θα καταλήξει στην έκθεσή της για το θέμα, όπως αυτή θα κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής.

Αναφορικά με το πότε αναμένεται η αξιολόγηση εκπαιδευτικών να τεθεί στην Ολομέλεια για ψήφιση, οι πληροφορίες αναφέρουν στη συνεδρία της στις 2 Δεκεμβρίου. Εκεί θα ολοκληρωθεί το «σίριαλ» πουαπασχολεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια τον τομέα της Εκπαίδευσης. Είτε με ψήφιση, επομένως υιοθέτηση της πρότασης για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών, είτε με απόρριψη.