Σε κλίμα αναταράξεων εισέρχεται η Εκπαίδευση μετά και τη νέα απόρριψη του σχεδίου αξιολόγησης εκπαιδευτικών που κατέθεσε το υπουργείο Παιδείας, από την ΠΟΕΔ. Παρά το γεγονός ότι οι τελευταίες βελτιώσεις και τροποποιήσεις σε κάποια σημεία που έγιναν από το υπουργείο Παιδείας αναγνωρίστηκαν από την ΠΟΕΔ, εντούτοις η οργάνωση των δασκάλων ξαναφώναξε «όχι» στο σχετικό νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, χθες το 100μελές συμβούλιο της ΠΟΕΔ απέρριψε εκ νέου το νομοσχέδιο για το νέο σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών, με την πρόεδρο της Μύρια Βασιλείου να επισημαίνει, μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις της, ότι έγιναν μεν αλλαγές από πλευράς του υπουργείου Παιδείας στην πρόταση που αρχικά είχε καταθέσει, εντούτοις, οι διαφωνίες της οργάνωσης σε συγκεκριμένα και σημαντικά σημεία παραμένουν.

Αυτά τα σημεία είναι η συμμετοχή του διευθυντή των σχολείων στην αριθμητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών του και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης του σχεδίου αξιολόγησης που προτείνεται να συσταθεί. Επιπρόσθετα, η ΠΟΕΔ διαμηνύει ότι εάν το νομοσχέδιο ψηφιστεί ως έχει, τότε υπάρχει κίνδυνος να γονατίσει το δημόσιο σχολείο και σημειώνει ότι πρέπει να δοθούν συγκεκριμένα μέτρα στήριξης σε εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα, έγινε λόγος και για σχέδιο το οποίο δεν αποτελεί προϊόν συμφωνημένου διαλόγου μεταξύ ΠΟΕΔ και υπουργείου Παιδείας, επομένως ως έχει, τη δεδομένη στιγμή, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η ΠΟΕΔ θέλει πριν το νομοσχέδιο προωθηθεί στη Βουλή να συμφωνηθεί πλήρως με την ΠΟΕΔ, ώστε να διασφαλιστεί ότι αποτελεί προϊόν διαβούλευσης και όχι μονομερούς απόφασης και τα μέτρα στήριξης να δοθούν ταυτόχρονα με την εφαρμογή του σχεδίου (για τον διοικητικό χρόνο, τον χρόνο του διευθυντή και του βοηθού, την υποστήριξη απλών εκπαιδευτικών και τις νέες οργανικές θέσεις).

Η απόφαση αυτή της ΠΟΕΔ, σε συνδυασμό και με την τοποθέτηση της ΟΕΛΜΕΚ η οποία θα ανακοινωθεί επίσημα την άλλη εβδομάδα, βάζουν σε περιπέτειες την Παιδεία, καθώς και οι δύο οργανώσεις είναι «δεσμευμένες» και εξουσιοδοτημένες από τα συλλογικά τους όργανα (με βάση προηγούμενες τους αποφάσεις για το θέμα) να προχωρήσουν στη λήψη μέτρων, χωρίς να αποκλείονται και τα δυναμικά μέτρα, δηλαδή με τις απεργίες να είναι πιθανό σενάριο.

Όσον αφορά στα επόμενα βήματα της, η ΠΟΕΔ αναμένει να δει την εξέλιξη του θέματος στη Βουλή και ακολούθως θα αποφασίσουν τα αρμόδια συλλογικά της όργανα.

Στο «στρατόπεδο» της ΟΕΛΜΕΚ, η λήψη της επίσημης απόφασης πήρε παράταση μίας εβδομάδας. Όπως πληροφορείται ο «Φ», αρχικά η οργάνωση των καθηγητών θα αποφάσιζε χθες επί του νομοσχεδίου όπως αυτό έχει διαμορφωθεί έπειτα από τις διαβουλεύσεις των τελευταίων εβδομάδων, ενώ στη συνέχεια προέκυψε ο καθορισμός της συνεδρίας της την ερχόμενη Πέμπτη.

Στη συγκεκριμένη συνεδρία, δεν αναμένεται ανατροπή καθώς η ΟΕΛΜΕΚ έχει δώσει ήδη ξεκάθαρο στίγμα πως διαφωνεί και απορρίπτει στην ολότητά του το σχέδιο που έχει καταθέσει η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου. Κάτι που δεν έχει αρνηθεί όταν επισημάνθηκε και στην προχθεσινή συνεδρία της επιτροπής Παιδείας της Βουλής, η οποία συζήτησε το θέμα.

Σήμερα θα τοποθετηθεί η ΟΛΤΕΚ

Στο μεταξύ, χθες συνεδρίασε και η ΟΛΤΕΚ εξετάζοντας τα δεδομένα που έχουν προκύψει αναφορικά με τις αλλαγές στις οποίες έχει προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας, κατά την τελευταία φάση του διαλόγου (τόσο το καλοκαίρι, όσο και τις τελευταίες δύο εβδομάδες). Επίσημα, η οργάνωση των καθηγητών Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης θα τοποθετηθεί σήμερα.

Έγκυρες πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι η ΟΛΤΕΚ δεν θα απορρίψει αλλά ούτε και θα υιοθετήσει το νομοσχέδιο του Υπουργείου στην ολότητά του. Κι αυτό διότι, εντοπίζει σημεία τα οποία έχουν βελτιωθεί και τροποποιηθεί κατά τρόπον που καθησυχάζουν τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς της, αλλά και σημεία τα οποία εξακολουθούν να χρήζουν τροποποιήσεων για την ίδια. Πάντως, αυτό που μεταφέρεται είναι πως η ΟΛΤΕΚ έχει καλή και εποικοδομητική επαφή με το υπουργείο Παιδείας.

Κυβέρνηση: Αναμένει υπεύθυνη στάση εταίρων

Τα όσα καταγράφονται τα τελευταία 24ωρα γύρω από το θέμα και την στάση εκπαιδευτικών οργανώσεων έναντι του νομοσχεδίου, δεν έμειναν ασχολίαστα από πλευράς Κυβέρνησης.

Η αρμόδια υπουργός Παιδείας ερωτηθείσα σχετικά σημείωσε πως διαφαίνεται πως δεν ήταν θέμα διαλόγου ή συγκλίσεων αλλά αντίστασης στην αλλαγή. Η κ. Μιχαηλίδου δηλώνοντας πως ολοκληρώθηκε ο διάλογος και έγιναν βήματα από πλευράς Υπουργείου, κάλεσε τη Βουλή να προχωρήσει δημοκρατικά στη συζήτηση του νομοσχέδιου. Υπεραμύνθηκε της πρότασης της λέγοντας πως υπάρχει και μεταβατική περίοδος αλλά και σημαντικές ασφαλιστικές δικλείδες για τους εκπαιδευτικούς.

Την ελπίδα ότι θα τηρηθεί υπεύθυνη στάση από την πλευρά των εταίρων στη μεγάλη μεταρρύθμιση που εκκρεμεί εδώ και δεκαετίες και αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, εξέφρασε, και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Σε ερώτηση στη διάρκεια ενημέρωσης των ΜΜΕ για τις αντιδράσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι πρόκειται για άλλη μια μεταρρύθμιση, η οποία δεν έχει γίνει τα τελευταία 50 χρόνια, επαναλαμβάνοντας ότι η Κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

Ανέφερε ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε τη σημασία, τους λόγους και την αξία που καθιστούν επιτακτική τη συζήτηση για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι η συζήτηση εκκρεμεί εδώ και δεκαετίες και δεν κατέστη κατορθωτό να ολοκληρωθεί.

Υπενθύμισε ότι τώρα βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση αυτής της συζήτησης ενώπιον της Βουλής και φυσικά θα υπάρχουν αντιδράσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις κάτι που είναι απόλυτα θεμιτό, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα που ο καθένας προσεγγίζει το θέμα.

«Το ζήτημα είναι να υπάρχει στον πυρήνα ο ίδιος στόχος που είναι ο εκσυγχρονισμός και κυρίως η διαφύλαξη του εκπαιδευτικού μας συστήματος για να παρέχει στους μαθητές μας και στους εκπαιδευτικούς μας τα εχέγγυα για να μπορέσουν να αναπτύσσονται περισσότερο», ανέφερε.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επεσήμανε, παράλληλα, ότι έγινε εξαντλητική συνάντηση για το ζήτημα με όλους τους φορείς και λήφθηκαν υπόψη όλες οι παράμετροι και οι συστάσεις, χωρίς να διαφοροποιείται η βασική φιλοσοφία της αξιολόγησης.

Εξέφρασε την πεποίθηση να τηρηθεί και σε αυτό το ζήτημα η υπευθυνότητα που χαρακτηρίζει τους εταίρους και η συζήτηση να προχωρήσει στη Βουλή, αφού λήφθηκαν υπόψη πολλές εκ των εισηγήσεων που είχαν κατατεθεί.