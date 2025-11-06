Το 100μελές συμβούλιο της ΠΟΕΔ απέρριψε εκ νέου, πριν από λίγο, το νομοσχέδιο για το νέο σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών.

Οι αλλαγές στις οποίες προέβη το υπουργείο Παιδείας τις τελευταίες δύο εβδομάδες, δεν άφησαν ικανοποιημένη την οργάνωση των δασκάλων, η οποία με ψήφισμά της απορρίπτει το κυβερνητικό νομοσχέδιο και ενημερώνει επίσημα τη Βουλή για τη θέση της.

Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, έγιναν μεν αλλαγές από πλευράς του υπουργείου Παιδείας στην πρόταση που αρχικά είχε καταθέσει, εντούτοις, οι διαφωνίες της οργάνωσης σε συγκεκριμένα και σημαντικά σημεία παραμένουν. Αυτά τα σημεία είναι η συμμετοχή του διευθυντή των σχολείων στην αριθμητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών του και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης του σχεδίου αξιολόγησης που θα συσταθεί. Επιπρόσθετα, η ΠΟΕΔ διαμηνύει ότι εάν το νομοσχέδιο ψηφιστεί ως έχει, τότε υπάρχει κίνδυνος να γονατίσει το δημόσιο σχολείο και σημειώνει ότι πρέπει να δοθούν συγκεκριμένα μέτρα στήριξης σε εκπαιδευτικούς.

Όσον αφορά στα επόμενα βήματα της, η ΠΟΕΔ αναμένει να δει την εξέλιξη του θέματος στη Βουλή και ακολούθως θα αποφασίσουν τα αρμόδια συλλογικά της όργανα.