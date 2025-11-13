Η ΟΕΛΜΕΚ απέρριψε πριν από λίγο κι επίσημα το νομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Παιδείας για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, αποφάσισε όπως προχωρήσει σε στάση εργασίας την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία η επιτροπή Παιδείας της Βουλής θα αρχίσει την κατ’ άρθρο συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου, μεταξύ των ωρών 07:30π.μ. – 11:00π.μ. Επίσης, αντιπροσωπία της οργάνωσης των καθηγητών θα βρεθεί εκείνη την ώρα έξω από τη Βουλή για διαμαρτυρία.

Δείτε αυτούσια την ανακοίνωση της ΟΕΛΜΕΚ:

Το Κ.Δ.Σ. της ΟΕΛΜΕΚ απορρίπτει το Σχέδιο Κανονισμών του Υ.Π.Α.Ν. για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή στις 4 Νοεμβρίου 2025. Το κείμενο αυτό είναι και πάλι ταυτόσημο με τα προηγούμενα, τα οποία έχουν απορριφθεί τόσο από την ΟΕΛΜΕΚ όσο και από το 92% των καθηγητών, στο Δημοψήφισμα της 29ης Μαΐου 2025.

Οι λόγοι για τους οποίους απορρίπτουμε και το τελευταίο αναθεωρημένο κείμενο είναι οι εξής:

Το συγκεκριμένο Σχέδιο Κανονισμών διατηρεί σειρά προνοιών με τις οποίες διαφωνεί η Οργάνωσή μας (βλ. αποφάσεις του Κ.Δ.Σ. της ΟΕΛΜΕΚ στις 8/5/2025 και της Π.Σ.Γ.Α. της ΟΕΛΜΕΚ της 5/6/2025), οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί επανειλημμένως τόσο στο Υ.Π.Α.Ν. όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως για παράδειγμα: Αριθμητική αξιολόγηση εκπαιδευτικών από Διευθυντή. Διεύρυνση της κλίμακας αξιολόγησης από το 40 στο 100. Δύο προγράμματα εισδοχής για νεοεισερχόμενους καθηγητές. Συμμετοχή Επιθεωρητών στη διαμορφωτική αξιολόγηση. Διαδικασίες αξιολόγησης σε ετήσια βάση. Αύξηση γραφειοκρατίας.

Σημαντικές πτυχές του νέου συστήματος αξιολόγησης δεν έχουν καθοριστεί ακόμα . Ενδεικτικά αναφέρουμε τις πρόνοιες που σχετίζονται άμεσα με τη διαφάνεια και την αξιοκρατία του συστήματος, όπως:

. Τα κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικών.

Οι διαδικασίες μεταξιολόγησης.

Τα ειδικά κριτήρια αξιολόγησης των αποσπασμένων.

Η συζήτηση αυτών των προνοιών παραπέμπεται σε Επιτροπή Παρακολούθησης, μετά την ψήφιση. Μια Επιτροπή που θα αποτελείται από οκτώ μέλη, εκ των οποίων οι πέντε θα είναι ανώτεροι λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας και μόλις τρεις εκπρόσωποι των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων. Στην ίδια επιτροπή παραπέμπονται, επίσης, όλα τα κενά και οι ασάφειες του Σχεδίου Κανονισμών του Υ.Π.Α.Ν. Η πρακτική «πρώτα ψηφίζουμε – μετά καθορίζουμε», μάλιστα σε μια ελεγχόμενη από το Υ.Π.Α.Ν. Επιτροπή, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Επιπλέον, οι οικονομικές ρυθμίσεις που έχουν αποφασιστεί από το ΥΠΑΝ είναι ελλιπείς και ετεροβαρείς. Παρότι επιβάλλονται πολλαπλά νέα καθήκοντα και υποχρεώσεις σε όλους τους εκπαιδευτικούς (συμβασιούχους, μόνιμους, Βοηθούς Διευθυντές, Βοηθούς Διευθυντές Α’ και Διευθυντές), δεν προβλέπεται καμία ουσιαστική στήριξη για την εκπλήρωσή τους, ούτε προβλέπονται οι πρόσθετες θέσεις Βοηθών Διευθυντών Α’ και Βοηθών Διευθυντών που απαιτούνται. Αντίθετα, από τα €12,9 εκατ. που θα κοστίσει το νέο σύστημα, το 75% πάει στην υπέρμετρη αύξηση των Επιθεωρητών.

ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Δ.Σ.

Δεδομένου ότι δεν εισακούστηκε η έκκλησή μας προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αποσύρει άμεσα το προτεινόμενο Σχέδιο, καθώς και το κάλεσμα προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και τα κόμματα να μην προχωρήσουν στη συζήτηση του εν λόγω Σχεδίου Κανονισμών, το οποίο έχει απορριφθεί μαζικά από το 92% του Καθηγητικού κόσμου στο Δημοψήφισμα της 29ης Μαΐου, το Κ.Δ.Σ. αποφάσισε τη λήψη των ακόλουθων μέτρων:

Στάση εργασίας, από τις 7:30 π.μ. μέχρι τις 11:00 π.μ., την Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025, ημέρα που προγραμματίζεται η πρώτη κατ’ άρθρο συζήτηση του Σχεδίου Κανονισμών στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας.

Την ίδια μέρα, στις 9:00 π.μ., η ΟΕΛΜΕΚ θα πραγματοποιήσει εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η Οργάνωσή μας θα αποφασίσει ακολούθως τη συνέχιση ή/και κλιμάκωση των μέτρων, αναλόγως των εξελίξεων.