Τα γνωστά εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, Αθλητικά και Μουσικά Σχολεία, τα οποία λειτουργούν στη Μέση Εκπαίδευση, μπαίνουν σε νέα εποχή. Θεσμοθετούνται για πρώτη φορά και επιχειρείται να τεθεί συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας μέσω Κανονισμών. Πρόκειται για Κανονισμούς που έχουν συνταχθεί από το υπουργείο Παιδείας και οι οποίοι τις τελευταίες εβδομάδες είχαν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσω της σχετικής κυβερνητικής πλατφόρμας, δίνοντας την ευκαιρία σε πολίτες να τοποθετηθούν επ’ αυτών μέχρι και τις 25 Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία η διαβούλευση αυτή ολοκληρώθηκε. Πάντως, εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από αυτούς τους θεσμούς καθώς αρκετοί πολίτες υπέβαλαν ηλεκτρονικά τα σχόλια, τους προβληματισμούς και τις απόψεις τους.

Συγκεκριμένα, στη δημόσια διαβούλευση τέθηκαν το σχέδιο Κανονισμών με τίτλο: «Οι περί Λειτουργίας των Αθλητικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2026» και το σχέδιο Κανονισμών με τίτλο: «Οι περί Λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2026».

Σκοπό των σχεδίων είναι η θεσμοθέτηση των Αθλητικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και των Μουσικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, η οποία αφορά τη ρύθμιση της λειτουργίας τους, καθώς και τη φοίτηση των μαθητών σε αυτά, ώστε να διασφαλίζεται η ολόπλευρη εκπαίδευση και στήριξη τους.

Στην περίπτωση των Αθλητικών Σχολείων να στηρίζονται ολόπλευρα οι μαθητές – αθλητές και στην περίπτωση των Μουσικών Σχολείων οι μαθητές που έχουν μουσικές ικανότητες. Και στις δύο περιπτώσεις, επιχειρείται η στήριξη των μαθητών αυτών χωρίς να στερούνται της απαραίτητης και γενικής τους εκπαίδευσης.

Στους προτεινόμενους Κανονισμούς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πρόνοιες που αφορούν τη διαδικασία εισδοχής των μαθητών στα σχολεία αυτά καθώς και την παρεχόμενη εκπαίδευση και τη διοίκηση των εν λόγω σχολείων.

Όσον αφορά στο Αθλητικό Σχολείο, αυτό αποσκοπεί στην πολύπλευρη στήριξη των μαθητών – αθλητών που διακρίνονται στον αθλητισμό σε αθλήματα που περιλαμβάνονται στο μόνιμο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, με στόχο τη σωστή προετοιμασία, την προαγωγή και την ανάπτυξη της άθλησης και του αθλητισμού, καθώς και την ενίσχυση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αριστείας στον αθλητισμό, στην ενίσχυση της αθλητικής παιδείας και στην αναβάθμιση του σχολικού αθλητισμού, προσφέροντας ένα σύγχρονο πλαίσιο εκπαίδευσης που συνδυάζει την ακαδημαϊκή πρόοδο με την αθλητική εξέλιξη, στην ενίσχυση της προπονητικής δραστηριότητας των μαθητών – αθλητών, μέσω των εξειδικευμένων προγραμμάτων του, στην ακαδημαϊκή στήριξη των μαθητών – αθλητών για τη διασφάλιση της εκπαιδευτικής τους συνέχειας και στην ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών – αθλητών.

Αναφορικά με τους στόχους του Αθλητικού Σχολείου αυτοί είναι:

>> Η ανάπτυξη και στήριξη μαθητών που διακρίνονται στον αθλητισμό

>> Ο συνδυασμός σχολικής εκπαίδευσης και αθλητικής καριέρας

>> Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης και των αθλητικών επιδόσεων

>> Η καλλιέργεια ορθής αθλητικής συμπεριφοράς και προώθηση των αξιών του «Ευ Αγωνίζεσθαι»

>> Η ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών – αθλητών

>> Η προετοιμασία για αγώνες και μελλοντική αθλητική καριέρα

>> Η ανάπτυξη πειθαρχίας, συνεργασίας και υπευθυνότητας

Το πρόγραμμα σπουδών των Αθλητικών Σχολείων είναι Γυμνασιακού και Λυκειακού κύκλου και σε αυτό προβλέπεται: α) Διατήρηση ισότιμου προγράμματος σπουδών Γυμνασίου και Λυκείου, β) εφαρμογή τριών πρωινών προπονήσεων την εβδομάδα για τους μαθητές – αθλητές, γ) ενίσχυση της αγωνιστικής δραστηριότητας και της συμμετοχής σε σχολικούς και εξωσχολικούς αγώνες και παροχή δωρεάν ενισχυτικών μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) σε όσους το επιθυμούν.

Το Ωρολόγιο πρόγραμμα τους περιλαμβάνει τρεις πρωινές προπονήσεις ανά εβδομάδα, ως εκ τούτου, προβλέπεται μείωση των ωρών διδασκαλίας μαθημάτων κοινού κορμού.

Αποσκοπεί στην πληρέστερη ανάπτυξη των μουσικών ικανοτήτων του μαθητη

Αναφορικά με το Μουσικό Σχολείο, αυτό αποσκοπεί στην πληρέστερη δυνατή ανάπτυξη των μουσικών ικανοτήτων του μαθητή, χωρίς υστέρηση στα μαθήματα γενικής παιδείας, διασφαλίζοντάς του τη δυνατότητα εισαγωγής σε μουσικές σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς να θίγεται η δυνατότητά του να επιλέξει και να σπουδάσει οποιονδήποτε άλλο επιστημονικό κλάδο και στην παροχή της δυνατότητας σε μαθητή που φοιτά σε σχολεία Μέσης Γενικής ή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και έχει ιδιαίτερη κλίση ή ενασχόληση με τη μουσική, να παρακολουθεί μαθήματα στον απογευματινό κύκλο του Μουσικού Σχολείου, ώστε να διατηρήσει τη μουσική ως ενεργό στοιχείο σε διάφορες εκφάνσεις της μετέπειτα ζωής του.

Όπως περιγράφεται στους προτεινόμενους Κανονισμούς, στους μαθητές των Μουσικών Σχολείων δύναται να ανατεθεί, με τη συναίνεσή τους, συμμετοχή σε δράσεις εκτός ωρολογίου προγράμματος, στο πλαίσιο των εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων του Μουσικού Σχολείου, περιλαμβανομένων μουσικών εκδρομών, ενώ οι μαθητές υποχρεούνται, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών τους, να συμμετέχουν σε τουλάχιστον δύο δράσεις μεγάλης κλίμακας του σχολείου ανά σχολικό έτος, μία σε κάθε τετράμηνο.

Σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών του Μουσικού Σχολείου Εξαετούς Φοίτησης αναφέρεται ότι υλοποιείται ως εξής:

>> Κατά τον πρωινό κύκλο μαθημάτων, στο πλαίσιο των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Γυμνασίων και Λυκείων

>> Κατά τον απογευματινό κύκλο μαθημάτων, με ειδικά μαθήματα μουσικής, σύμφωνα με τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Μουσικού Σχολείου.

Η παρεχόμενη εκπαίδευση προσφέρεται δια ζώσης, με φυσική παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών λειτουργών στο σχολείο.

Για την κατάρτιση του Ωρολογίου προγράμματος με ενισχυμένο το μάθημα της Μουσικής στον πρωινό κύκλο μαθημάτων, προβλέπεται μείωση πέντε ωρών διδασκαλίας μαθημάτων κοινού κορμού, ενώ το ωράριο λειτουργίας του απογευματινού κύκλου μαθημάτων καθορίζεται με απόφαση της αρμόδιας Αρχής με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Μουσικού Σχολείου. Ο μαθητής δύναται να υποβάλει στη Διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου προτάσεις αναφορικά με ημέρες και ώρες προτίμησης σχετικά με τον απογευματινό κύκλο και όπως επισημαίνεται, οι προτάσεις αυτές δεν δεσμεύουν τη Διεύθυνση του σχολείου και ικανοποιούνται στο μέτρο του δυνατού, λαμβανομένων υπόψη των λειτουργικών και παιδαγωγικών αναγκών του σχολείου.

Για κάθε μαθητή καταρτίζεται ατομικό ωρολόγιο πρόγραμμα, σύμφωνα με τα υποχρεωτικά μαθήματα, τα μαθήματα κατεύθυνσης και τα επιλεγόμενα μαθήματα που παρακολουθεί.