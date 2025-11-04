Μέχρι το τέλος του μήνα το ΑΚΕΛ αναμένεται να κλείσει το κεφάλαιο «ψηφοδέλτιο βουλευτικών εκλογών», που είναι και το κύριο ζητούμενο ενόψει της εκλογικής μάχης του Μαΐου του 2026. Το κεφάλαιο «Ειρήνη Χαραλαμπίδου» κινείται σε ένα παράλληλο επίπεδο, χωρίς να βιάζεται καμία από τις δύο πλευρές να το κλείσει, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο.

Αυτή τη χρονική στιγμή, η προσοχή είναι στραμμένη στη διοργάνωση των επαρχιακών συνδιασκέψεων, κατά τις οποίες η κάθε επαρχία θα οριστικοποιήσει τους υποψηφίους της. Στο ενδιάμεσο, η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ αναμένεται να αποφασίσει κατά πόσο θα κάνει χρήση του δικαιώματός της να προσθέσει απευθείας στο ψηφοδέλτιο μέχρι έξι υποψήφιους βουλευτές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, πριν από τη διαμόρφωση των τελικών καταλόγων από τις Επαρχιακές Εκλογικές Συνδιασκέψεις, η Κ.Ε. έχει δικαίωμα, σε συνεννόηση με τις αντίστοιχες Επαρχιακές Επιτροπές, να προσθέτει στο τελικό ψηφοδέλτιο υποψηφιότητες μέχρι 10% του συνολικού παγκύπριου αριθμού των υποψηφίων. Η σχετική απόφαση της Κ.Ε., που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία, πρέπει να εξασφαλίζει ποσοστό 60% και άνω.

Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς έχουν ήδη προγραμματιστεί οι επαρχιακές συνδιασκέψεις. Συγκεκριμένα, αύριο είναι προγραμματισμένη η συνδιάσκεψη της Λάρνακας, στις 9 Νοεμβρίου η επαρχιακή της Αμμοχώστου, στις 12 η επαρχιακή της Πάφου, στις 16 Νοεμβρίου η επαρχιακή της Λευκωσίας και στις 21 Νοεμβρίου η επαρχιακή της Κερύνειας. Θα ακολουθήσει, στο τέλος Νοεμβρίου, συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θα επικυρώσει τυπικά το ψηφοδέλτιο του κόμματος.

Αναμένεται ότι θα χρειαστεί να γίνει εκλογική διαδικασία σε όλες τις επαρχίες για τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων. Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί ο διάλογος στο πλαίσιο των κομματικών ομάδων βάσης, όπου προτείνονται διάφορα ονόματα ως πιθανοί υποψήφιοι, ανάλογα με την επαρχία της κάθε κομματικής ομάδας βάσης. Αυτή τη χρονική στιγμή ξεκαθαρίζει ο κατάλογος των ενδιαφερομένων, δηλαδή όσων απαντούν θετικά στην προοπτική να είναι υποψήφιοι με το ΑΚΕΛ στις βουλευτικές εκλογές.

Πέραν των βουλευτών του κόμματος που επαναδιεκδικούν, τα ονόματα που βγαίνουν προς τα έξω ως πιθανοί υποψήφιοι είναι περιορισμένα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον φαίνεται να συγκεντρώνει η επαρχία Λεμεσού, καθώς αποχωρούν οι δύο από τους τρεις υφιστάμενους βουλευτές του κόμματος. Ως γνωστόν, ο Κώστας Κώστας και ο Άντρος Καυκαλιάς έχουν συμπληρώσει το όριο θητειών και δεν έχουν πάρει εξαίρεση. Επαναδιεκδικεί η Μαρίνα Νικολάου.

Στη Λευκωσία δεδομένη είναι η υποψηφιότητα του Στέφανου Στεφάνου, όπως και η παρουσία στο ψηφοδέλτιο του Γιώργου Λουκαΐδη και του Άριστου Δαμιανού, που πήραν εξαίρεση, καθώς και του Χρίστου Χριστοφίδη, ο οποίος επαναδιεκδικεί. Από εκεί και πέρα, πιθανή είναι η υποψηφιότητα του Χάρη Πολυκάρπου.

Στην Αμμόχωστο, οι Γιαννάκης Γαβριήλ, Νίκος Κέττηρος και Γιώργος Κουκουμάς θεωρούνται δεδομένοι, όπως και στη Λάρνακα ο Ανδρέας Πασιουρτίδης και στην Πάφο ο Βαλεντίνος Φακοντής. Στην Κερύνεια, ως γνωστόν, δεν επαναδιεκδικεί ο Χρίστος Χριστόφιας, ακούγεται όμως έντονα το όνομα της δικηγόρου Αλεξίας Κουντούρη εκ μέρους της κοινωνικής συμμαχίας.

Ανεβάζει το θέμα των αγορών από υπηκόους άλλων χωρών

Τις επόμενες μέρες το ΑΚΕΛ αναμένεται να κινηθεί δυναμικά για το θέμα της αγοράς ακινήτων από υπηκόους άλλων χωρών. Η Εζεκίας Παπαϊωάννου ετοιμάζει προτάσεις νόμου, οι οποίες θα στοχεύουν στο να μπει φρένο στην ανεξέλεγκτη αγορά ακινήτων από ξένους επενδυτές — γεγονός που δημιουργεί πίεση στην αγορά ακινήτων για τους Κύπριους, οι οποίοι δυσκολεύονται να αποκτήσουν δική τους στέγη.

Το ΑΚΕΛ στη μεγάλη γιορτή των Μαρωνιτών

Μηνύματα στήριξης προς τους Μαρωνίτες έστειλε χθες ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, ο οποίος βρέθηκε μαζί με αντιπροσωπεία του κόμματος στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στον Κορμακίτη.

«Η παρουσία μας εδώ έχει έναν έντονο, συμβολικό χαρακτήρα. Πρώτα απ’ όλα έχει να κάνει με τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη που εκφράζουμε προς τους συμπατριώτες μας Μαρωνίτες, οι οποίοι είναι και αυτοί θύματα της τουρκικής εισβολής και της κατοχής. Η παρουσία μας εδώ, επίσης, εκφράζει τη βούλησή μας να συνεχίσουμε τον αγώνα και την προσπάθεια για να πετύχουμε λύση στο Κυπριακό, η οποία θα οδηγεί στον τερματισμό της εισβολής και της κατοχής και θα επανενώνει τον τόπο και τον λαό», ανέφερε ο Στέφανος Στεφάνου.

Πρόσθεσε ότι οι φετινοί εορτασμοί πραγματοποιούνται σε μια περίοδο που έχει αναθερμανθεί η ελπίδα και η προσδοκία να τερματιστεί το μακρόχρονο αδιέξοδο και να καταφέρουμε να διαρρήξουμε το τέλμα, συνεχίζοντας τις διαπραγματεύσεις από το σημείο που διακόπηκαν το 2017.