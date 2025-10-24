Μέσω τροπολογιών στο νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις επιδιώκει το ΑΚΕΛ να βάλει φρένο στην ανεξέλεγκτη πώληση γης και άλλων ακινήτων σε ξένους επενδυτές. Μάλιστα, γι αυτό τον λόγο, αναβλήθηκε η χθεσινή συζήτηση του νομοσχεδίου από την Ολομέλεια της Βουλής, ώστε να δοθεί χρόνος για περαιτέρω διαβουλεύσεις μεταξύ κομμάτων.

Συγκεκριμένα, με τις τροπολογίες μπαίνουν ασφαλιστικές δικλείδες, έτσι ώστε κατά την αξιολόγηση μιας ξένης επένδυσης να συνεκτιμάται ο βαθμός στον οποίο η επένδυση αφορά ή επηρεάζει τον τομέα της διαχείρισης ή απόκτησης ακίνητης ιδιοκτησίας. Επίσης, θα λαμβάνεται υπόψη και ο τρόπος με τον οποίο η επένδυση επηρεάζει τα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα, καθώς και η συμμόρφωση με τις διεθνείς συμφωνίες που τα καθορίζουν.

Αναλυτικά, η πρώτη τροπολογία προνοεί τη συμπερίληψη της ενδεχόμενης πρόκλησης ανισορροπιών στην αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας και στο στεγαστικό απόθεμα στους παράγοντες που η αρμόδια αρχή θα λαμβάνει υπόψη, προκειμένου να αποφασίζει κατά πόσο μια άμεση ξένη επένδυση θα τυγχάνει ελέγχου.

Με τη δεύτερη τροπολογία περιλαμβάνονται στους παράγοντες που θα συνεκτιμώνται από την αρμόδια αρχή κατά την αξιολόγηση κατά πόσο άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανό να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη της Δημοκρατίας και του ελέγχου κατά πόσο επιχείρηση στην οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί άμεση ξένη επένδυση δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης ακίνητης ιδιοκτησίας.

Η τρίτη τροπολογία προβλέπει τη συμπερίληψη στους παράγοντες που θα συνεκτιμώνται το κατά πόσο μια επένδυση επηρεάζει τα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα και τις διεθνείς συμφωνίες που τα καθορίζουν.

800 ακίνητα σε πολίτες τρίτων χωρών

Στο μεταξύ, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, μέσα σε ένα χρόνο, δηλαδή από τις 15 Σεπτεμβρίου του 2024 μέχρι την αντίστοιχη φετινή περίοδο, συνολικά 790 κατοικίες, οικόπεδα και χωράφια κατέληξαν σε χέρια ξένων από τρίτες χώρες.

Την ίδια περίοδο, κατοικίες, οικόπεδα και χωράφια πωλήθηκαν σε 879 Ευρωπαίους πολίτες. Τα πιο πάνω στοιχεία αποδεικνύουν τις ανησυχητικές διαστάσεις που προσλαμβάνει το ζήτημα των πωλήσεων ακινήτων σε μη Ευρωπαίους, ενισχύοντας και τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οποία το 27% των αγοραστών είναι από τρίτες χώρες. Τα στοιχεία στάλθηκαν στη Βουλή μετά από ερώτημα που υπέβαλε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης.

Η Πάφος στις πρώτες επιλογές

Αναλυτικά, έχουν πωληθεί 385 κατοικίες σε Ευρωπαίους αγοραστές και σε 577 αγοραστές από τρίτες χώρες. Από την ανάλυση διαφαίνεται πως οι περισσότερες πωλήσεις ακινήτων σε μη Ευρωπαίους έγιναν στην Πάφο, καθώς έχουν αγοράσει 313 κατοικίες, ακολουθεί η Λεμεσός με 102, η Λάρνακα με 77, η Αμμόχωστος με 71 και η Λευκωσία με 14.

Οι Ευρωπαίοι αγοραστές επέλεξαν να αγοράσουν 189 κατοικίες στην Πάφο, ακολουθεί η Λεμεσός με 70, η Αμμόχωστος με 43, η Λευκωσίας με 42 και η Λάρνακα με 41.

Παράλληλα, 218 οικόπεδα έχουν αγοραστεί από ευρωπαίους αγοραστές και 132 από μη ευρωπαϊους. Σε αυτή την περίπτωση το σκηνικό είναι διαφορετικά καθώς 84 κενά οικόπεδα στην Λάρνακα έχουν πωληθεί σε αγοραστές τρίτων χωρών. Ακολουθεί η Λεμεσός με 25 πωλήσεις, η Λευκωσίας με 17 και η Πάφος με έξι. Την ίδια ώρα έγινα 98 αγορές οικοπέδων από ευρωπαίους στη Λεμεσό, 65 στη Λευκωσία, 31 στη Λάρνακα, 19 στην Πάφο και πέντε στην Αμμόχωστο. Όσον αφορά τις πωλήσεις χωραφιών 81 έχουν καταλήξει σε μη ευρωπαίους αγοραστές και 276 σε αγοραστές από την ΕΕ.

Ελλάδιτες στη Λευκωσία

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, στη Λευκωσία πωλήθηκαν 403 ιδιοκτησίες σε αγοραστές από την Ελλάδα, 112 από την Ρουμανία, 80 από τη Ρωσία, 79 σε αγοραστές από το Λίβανο, 54 από τη Βουλγαρία, 44 από το Ηνωμένο Βασίλειο, 32 από τη Γαλλία, 31 από την Κίνα, 27 από τη Συρία και 19 από την Ουκρανία.

Ισραηλίτες και Λιβανέζοι

Στη Λάρνακα είναι «εκτός ελέγχου» οι πωλήσεις κατοικιών σε αγοραστές από τρίτες χώρες. Συνολικά 850 ακίνητα έχουν καταλήξει στα χέρια αγοραστών από το Ισραήλ, 723 από το Λίβανο και 302 από την Αγγλία. Άλλοι 165 αγοραστές από την Ελλάδα αγόρασαν κατοικίες και τεμάχια γης, 135 ήταν Ρώσοι αγοραστές, 95 από τη Γερμανία, 69 από τη Ρουμανία, 68 από την Πολωνία, 62 από την Ουκρανία και 58 από τη Γαλλία.

Παραμένουν οι Ρώσοι στη Λεμεσό

Στη Λεμεσό 846 αγοραστές ιδιοκτησιών είχαν ρωσική υπηκοότητα, οι 571 υπηκοότητα από το Ισραήλ και 261 ήταν Ελλάδιτες. Άλλοι 192 αγοραστές προέρχονταν από την Ουκρανία, 187 από την Αγγλία, 153 από την Κίνα, 115 από τη Ρουμανία, 71 από τη Γερμανία, 66 από τη Λευκορωσία και 59 από Πορτογαλία.

Οι Άγγλοι Πάφο και Αμμόχωστο

Στην Πάφο 890 αγοραστές από το Ηνωμένο Βασίλειο επέλεξαν να αγοράσουν ακίνητα, 683 από το Ισραήλ, 327 από τη Ρωσία, 257 από την Ελλάδα, 221 από τη Γερμανία, 189 από την Κόνα, 169 από την Πολωνία, 114 από τη Ρουμανία, 103 από την Ουκρανία και 91από την Ιρλανδία.

Στην Επαρχία Αμμόχωστου πωλήθηκαν ακίνητα σε 220 αγοραστές από το Ηνωμένο Βασίλειο, σε 57 από τη Βουλγαρία, σε 54 από τη Ρουμανία, σε 43 από την Πολωνία, σε 39 από το Ισραήλ, σε 30 από την Ελλάδα, σε 29 από το Λίβανο, σε 21 από τη Γερμανία και 17 από τη Ρωσία.