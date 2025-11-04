Απαντήσεις στις επικρίσεις που δέχεται για την επιλογή του να κατέλθει ως υποψήφιος με το ΔΗΚΟ έδωσε ο βουλευτής Ανδρέας Αποστόλου.

Μιλώντας στη μεσημεριανή εκπομπή του ΑΝΤ1, ανέφερε ότι στις προηγούμενες ευρωεκλογές είχε λάβει σχεδόν το 50% των ψήφων της ΕΔΕΚ και περίπου διπλάσιους ψήφους από τον δεύτερο στο ψηφοδέλτιο. «Από τη στιγμή που οι πολίτες με τίμησαν με τη στήριξη και την ψήφο τους, είναι απαράδεκτο να μην έχω το δικαίωμα να διεκδικήσω μία θέση στην ηγεσία της ΕΔΕΚ».

Συμπλήρωσε ότι το μόνο έγγραφο που υπάρχει είναι η επιστολή που του στάλθηκε από την ΕΔΕΚ. «Την έχω δημοσιοποιήσει και μπορεί ο καθένας να τη διαβάσει. Σε καμία περίπτωση δεν επικοινώνησε κάποιος μαζί μου για να με ενημερώσει ότι η επιστολή αυτή δεν ισχύει και ότι θα μπορούσα να είμαι μέλος των συλλογικών οργάνων και να έχω δικαίωμα ψήφου στο Πολιτικό Γραφείο».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για τις αντιδράσεις που υπάρχουν στο ΔΗΚΟ, απαντώντας ότι έχει εξαιρετικές σχέσεις με τους βουλευτές και τα στελέχη στην επαρχία Λάρνακας. «Δεν είμαι άνθρωπος συγκρουσιακός. Αντιλαμβάνομαι γιατί λέγονται κάποια πράγματα. Δεν γίνεται να είμαστε αρεστοί σε όλους. Εγώ κρατώ χαμηλούς τόνους. Το έργο μου είναι εκεί».

Τόνισε πως «δεν ζήτησα να διοριστώ από κανέναν. Ζήτησα να κριθώ από τους πολίτες στις βουλευτικές εκλογές του 2026».

Ο κ. Αποστόλου ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει αλλαγή από κόμμα σε κόμμα. «Υπήρξα στέλεχος της Συμμαχίας Πολιτών. Δεν αποχώρησα για να πάω στην ΕΔΕΚ. Υπήρξε συνεργασία και εκλέγηκα βουλευτής. Θεωρούσα αυτονόητο ότι από τη στιγμή που ήμουν ένας καλός και συνεπής βουλευτής στις υποχρεώσεις μου, δεν θα υπήρχε αυτός ο αποκλεισμός».

Επισήμανε ότι είχε τρεις επιλογές. «Πρώτη επιλογή να είμαι γλάστρα, δεύτερη επιλογή να επιδιώξω οποιονδήποτε διορισμό και τρίτη επιλογή ήταν να βγω έντιμα, να ενημερώσω τους πολίτες για όσα συνέβησαν και να ζητήσω την επανεκλογή μου μέσα από έναν συνδυασμό όπου δεν θα υπήρχαν αποκλεισμοί».

Καταλήγοντας, τόνισε ότι υπάρχει δέσμευση πως δεν θα βιώσει αποκλεισμούς από το ΔΗΚΟ. «Ο καθένας μας έχει μια διαδρομή και κριτής όλων είναι ο λαός».