Κοινή πορεία με το ΔΗΚΟ φαίνεται να χαράζει ο βουλευτής Ανδρέας Αποστόλου, μετά την επεισοδιακή αποχώρησή του από την ΕΔΕΚ. Οι πληροφορίες του philenews, θέλουν τον κ. Αποστόλου να μπαίνει στο ψηφοδέλτιο ως αριστίνδην υποψήφιος.

Η ανακοίνωση της συνεργασίας Ανδρέα Αποστόλου και Νικόλα Παπαδόπου είναι θέμα χρόνου, πιθανόν στο τέλος του μήνα. Ο Αποστόλου θα συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ ως αριστίνδην υποψήφιος.

Θέτει, μάλιστα, και δύο ζητήματα:

πρώτον, το δικαίωμα να διεκδικεί κομματικά αξιώματα από τη στιγμή που θα εκλεγεί βουλευτής με το ΔΗΚΟ και

και δεύτερον, ρόλο στη διαμόρφωση του προεκλογικού προγράμματος για θέματα Παιδείας, Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και ζητήματα που αφορούν την κοινωνία της Λάρνακας.

Προϋποθέσεις, οι οποίες σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται ότι έγιναν αποδεκτές.

Ο Ανδρέας Αποστόλου αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΕΔΕΚ, επικαλούμενος ότι δεν του επιτράπηκε να διεκδικήσει οποιαδήποτε θέση στην ηγεσία, αφού προέρχεται από τη Συμμαχία Πολιτών και εξελέγη βουλευτής στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο κομμάτων στις βουλευτικές εκλογές του 2021.