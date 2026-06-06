Για φαινόμενα «πολιτικής φαιδρότητας» πριν ακόμα αρχίσει να λειτουργεί η νέα Βουλή, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η ΕΔΕΚ, τα οποία θεωρεί συνέχεια της προεκλογικής απουσίας σοβαρότητας και πως «προαναγγέλλουν τις συνέπειες της επιφανειακής πολιτικής επί της κοινωνίας». Θεωρεί επίσης ότι το κλίμα της ελαφρότητας και του λαϊκισμού της προεκλογικής περιόδου, είναι ένας από τους λόγους που δεν επέτρεψαν στο λαό να αξιολογήσει ορθολογιστικά τις προτάσεις της ΕΔΕΚ.

Στην ανακοίνωση του κόμματος προστίθεται πως τέτοιες προτάσεις είναι η κατάργηση της βασικής σύνταξης και η εισαγωγή καθολικής κοινωνικής και θεσμοθετημένης σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους, η οποία δεν θα επιβαρύνει τα δημόσια ταμεία και θα ανέβαζε αισθητά την κατώτατη σύνταξη.

Δυστυχώς, αναφέρει η ΕΔΕΚ στην ανακοίνωσή της, τέτοιου είδους σοσιαλιστικές, κοινωνικά ευαίσθητες, αλλά και υλοποιήσιμες προτάσεις, έμειναν αναξιοποίητες από το λαό και καταλήγει πως οι εκλογές ανήκουν στο παρελθόν, «αλλά οι συνέπειες τους ανήκουν στο μέλλον».