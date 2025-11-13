Τη μια βρίσκεται στο στόχαστρο του Νικόλα Παπαδόπουλου, την άλλη τον παραλαμβάνει ο Νίκος Αναστασίου. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς της πολιτικής επικαιρότητας, όχι αυτή τη φορά για τις εκθέσεις του ως επικεφαλής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αλλά ως επικεφαλής του Άλματος.

Η δημιουργία πολιτικού σχηματισμού και η κάθοδός του στις βουλευτικές εκλογές τον φέρνει πλέον αντιμέτωπο με κόμματα που κάποτε… έπιναν νερό στο όνομά του, ενώ οι άλλοτε σύμμαχοί του είναι σήμερα άσπονδοι εχθροί. Η παρουσία του Άλματος προκαλεί πίεση, όπως κάθε νέος κομματικός σχηματισμός, στο πολιτικό σκηνικό — ιδίως για τα κόμματα του Κέντρου — καθώς φαίνεται να απορροφά δυνάμεις τόσο από το ΔΗΚΟ όσο και από την ΕΔΕΚ. Ο ιδεολογικός προσδιορισμός του Άλματος στον χώρο του «ριζοσπαστικού Κέντρου» αποτελεί κοινή απειλή για αμφότερους τους κομματικούς χώρους.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος έχει χαράξει εδώ και καιρό το πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας, τραβώντας μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα κόμματα της «συνεννόησης» και τους «λαϊκιστές», αναδεικνύοντας το διακύβευμα των εκλογών. Ο Νίκος Αναστασίου έριξε την πρώτη «βολή» από το βήμα της παγκύπριας συνδιάσκεψης της ΕΔΕΚ, χρησιμοποιώντας μάλιστα τον όρο «μεσσιανισμός» για τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Επανήλθε στο θέμα σε τηλεοπτική του παρέμβαση τη Δευτέρα και χθες εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση, κατηγορώντας τον ακόμη και για διαφθορά.

Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Σίγμα, αμφισβήτησε ανοιχτά την εικόνα του Γενικού Ελεγκτή ως «αντισυστημικού» και «αδιάφθορου», υποστηρίζοντας ότι η επαγγελματική του ανέλιξη δεν μπορεί να θεωρηθεί άσχετη με το κομματικό κατεστημένο.

«Δεν μπορεί κάποιος να βγαίνει και να λέει ότι είναι όλοι διεφθαρμένοι και εγώ είμαι αδιάφθορος, ότι είναι όλοι του κατεστημένου και εγώ είμαι εκτός του συστήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Πώς ήταν εκτός του κατεστημένου; Πώς βρέθηκε από απλός λειτουργός να είναι διευθυντής στο Υπουργείο Συγκοινωνιών μέσα σε λίγα χρόνια; Τότε, όποιος είχε την ταυτότητα του Δημοκρατικού Κόμματος έπαιρνε δουλειά στο δημόσιο ή στους ημικρατικούς οργανισμούς», σημείωσε.

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ παρέπεμψε μάλιστα στην υπόθεση με τους αερόσακους Takata, κατηγορώντας τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ότι, ως λειτουργός του Τμήματος Δημοσίων Έργων, δεν είχε αναδείξει εγκαίρως το πρόβλημα. «Ήταν υπεύθυνος ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και γνώριζε το ζήτημα από το 2000. Γιατί δεν το έφερε τότε στην επιφάνεια; Ποιων τα συμφέροντα εξυπηρετούσε;» διερωτήθηκε.

Ο Νίκος Αναστασίου απέρριψε τον ισχυρισμό ότι κινήθηκε εναντίον του Γενικού Ελεγκτή για προσωπικούς ή πολιτικούς λόγους, τονίζοντας ότι η αναφορά του στη συνδιάσκεψη αφορούσε το φαινόμενο του «μεσσιανισμού» και την τάση κάποιων να παρουσιάζονται ως «Μεσσίες της πολιτικής ζωής».

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης σήκωσε το γάντι και απάντησε στις αναφορές Αναστασίου, αντιστρέφοντας τα πυρά. «Ο κ. Αναστασίου της ΕΔΕΚ συνεχίζει να αναζητά ρόλο μέσα από αήθεις κατηγορίες και ψεύδη. Οι ισχυρισμοί που εκτόξευσε είναι τόσο αστήρικτοι και γελοίοι που δεν χρειάζονται ούτε διάψευση. Η δημόσια ζωή χρειάζεται αλήθεια και σοβαρότητα, όχι θεάματα. Τον αφήνω στην κρίση των πολιτών», έγραψε σε ανάρτησή του ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Είχε προηγηθεί η σφοδρή επίθεση του Νικόλα Παπαδόπουλου την Τρίτη, από την ίδια εκπομπή, ο οποίος ουσιαστικά μίλησε για απειλή στην οικονομία από τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και το Άλμα, λέγοντας πως εκφράζουν ακραίες αριστερές θέσεις.

«Στηρίξαμε τον θεσμό του Γενικού Ελεγκτή απέναντι στην αχρείαστη και αντιπαραγωγική επίθεση που δέχθηκε από την κυβέρνηση Αναστασιάδη. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με τις τοποθετήσεις που ακούμε σήμερα από τον Οδ. Μιχαηλίδη και στελέχη του κόμματός του, όπως για παράδειγμα την “ποινικοποίηση” της επιχειρηματικότητας», ανέφερε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ.

Οι δηλώσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου προκάλεσαν απάντηση σε ανάλογο ύφος από τον επικεφαλής του Άλματος. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης έγραψε:

«Οι δηλώσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου δείχνουν ένα μόνο πράγμα: δεν έχει διαβάσει τις προτάσεις του Κινήματος Άλμα για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τη φορολογική μεταρρύθμιση. Γιατί το Άλμα δεν έχει ακραίες αριστερές θέσεις, όπως ισχυρίστηκε ο αγαπητός Νικόλας. Αλήθεια, πώς το σκέφτηκε αυτό;

Παραθέτω αυτούσιο απόσπασμα από τη θεματική μας για την οικονομία:

Ιδεολογικά τοποθετούμαστε στο μεταρρυθμιστικό Κέντρο: σύνθεση της οικονομίας της αγοράς με κοινωνικό κράτος και οικολογική μετάβαση, πάντοτε εντός στιβαρού κράτους δικαίου και με σαφή δυτικό προσανατολισμό. Η σύνθεση αυτή ευθυγραμμίζεται με τη Στρατηγική 2035 (Vision 2035): Κύπρος ως βιώσιμο επιχειρηματικό και εμπορικό κέντρο της Ευρώπης, με οριζόντιες μεταρρυθμίσεις (θεσμική ικανότητα, ψηφιοποίηση, πράσινη μετάβαση) και στοχευμένες παρεμβάσεις που μετασχηματίζουν το παραγωγικό υπόδειγμα.

Το Άλμα δεν ποινικοποιεί την επιχειρηματικότητα, την υπερασπίζεται. Αλλά όχι μια επιχειρηματικότητα που βασίζεται σε προνόμια για λίγους, σε αδιαφάνεια και σε σχέσεις με την εξουσία», έγραψε, μεταξύ άλλων, στην απάντησή του ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης.