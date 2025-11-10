Ο Νίκος Αναστασίου έριξε το γάντι τόσο στον Φειδία Παναγιώτου όσο και στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και στα υπόλοιπα κόμματα. Για τον πρώτο ανέφερε ότι διακωμωδεί την πολιτική, ενώ τον δεύτερο τον κατηγόρησε για «μεσσιανισμό», θέλοντας προφανώς να υποδηλώσει ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης παρουσιαζόταν ως «μεσσίας» μέσα από τις εκθέσεις και τις παρεμβάσεις του. Κατά τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, η τακτική αυτή στοίχισε στο κράτος εκατομμύρια.

Τα υπόλοιπα κόμματα τα κατηγόρησε ότι κυβερνούν εναλλάξ από το 1976, ενώ έκανε και ειδική αναφορά στην ακροδεξιά. Ο Φειδίας Παναγιώτου, που συνήθως δεν απαντά σε κανέναν, δεν σχολίασε, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα, συμπεριλαμβανομένου του ΕΛΑΜ, παρά την αναφορά στον κίνδυνο από την ακροδεξιά. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ωστόσο, σήκωσε το γάντι και απάντησε στον πρόεδρο της ΕΔΕΚ. Αναφέρθηκε στα σκάνδαλα και στην εμπλοκή στελεχών του κόμματος, που οδήγησαν τελικά στη φυλακή, σημειώνοντας ότι αυτό αποτελεί ντροπή για το κόμμα του Βάσου Λυσσαρίδη.

Η πρώτη δημόσια και μεγάλη κόντρα μεταξύ ΕΔΕΚ και Οδυσσέα Μιχαηλίδη καταγράφηκε χθες, μετά την παγκύπρια συνδιάσκεψη του κόμματος. Ο Νίκος Αναστασίου δεν στόχευσε τυχαία προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς το «Άλμα» του Οδυσσέα Μιχαηλίδη φαίνεται να αντλεί σημαντικό αριθμό ψηφοφόρων από τη δεξαμενή της ΕΔΕΚ — ιδιαίτερα από τους δυσαρεστημένους και αποστασιοποιημένους εδεκίτες. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τον τέως ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη και τα μέλη της «Αιχμής» για ένταξή τους στο «Άλμα».

Εξίσου καθόλου τυχαίο δεν ήταν και το γεγονός ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης αποφάσισε τελικά να απαντήσει στις αναφορές περί «μεσσιανισμού». Δεν έμεινε όμως εκεί· προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, κατηγορώντας την ΕΔΕΚ για θέσεις που, όπως είπε, την ταυτίζουν με το ΕΛΑΜ. Με αυτή την αναφορά, ο επικεφαλής του «Άλματος» θέλησε ουσιαστικά να αναδείξει τις ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές του με τη σημερινή ΕΔΕΚ, την ίδια ώρα που τη διαχώριζε από την ΕΔΕΚ του ιστορικού της ηγέτη και ιδρυτή, Βάσου Λυσσαρίδη.

«Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ με κατηγόρησε για “μεσσιανισμό” και επανέλαβε τα κουτσομπολιά του Νίκου Αναστασιάδη ότι “κόστισα εκατομμύρια στο κράτος”. Ντροπή. Όχι για μένα, αλλά για εκείνον. Ναι, “κόστισα” στο κράτος.

Τα έξοδα φυλάκισης στελεχών της ΕΔΕΚ και άλλων κομμάτων για τα σκάνδαλα ΣΑΠΑ και ΧΥΤΥ. Τους μισθούς όσων αποκάλυψαν φοροδιαφυγές, χαριστικές διαγραφές, αλλαγές ζωνών και την κατάρρευση του Συνεργατισμού.

Αυτό ήταν το “κόστος” της διαφάνειας. Η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσσαρίδη υπερασπιζόταν τη Δημοκρατία.

Η ΕΔΕΚ του Νίκου Αναστασίου υπερασπίζεται το κατεστημένο. Ούτε λέξη για το ΕΛΑΜ. Καμία διαφορά στις θέσεις. Οι πολίτες ξέρουν πια ποιος υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και ποιος υπηρετεί τα συμφέροντα.

Έτσι, κύριε Αναστασίου;», έγραψε σε ανάρτησή του ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Σε ό,τι αφορά την παγκύπρια συνδιάσκεψη, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ κάλεσε σε συστράτευση όλους τους εδεκίτες ενόψει της κρίσιμης μάχης των βουλευτικών εκλογών και δήλωσε ότι η περίοδος εσωστρέφειας έχει λήξει.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνδιάσκεψης ανέβηκαν στο βήμα ο πρώην Υπουργός Άμυνας Κούλλης Μαυρονικόλας και ο τέως πρόεδρος του κόμματος Μαρίνος Σιζόπουλος, θέλοντας να στείλουν το δικό τους μήνυμα. Μίλησαν επίσης η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου και η Επίτροπος του Παιδιού Έλενα Περικλέους.

Δεν έγινε ωστόσο αντιληπτή η παρουσία κάποιου διαγραμμένου ή αποστασιοποιημένου στελέχους πρώτης γραμμής. Κομματικές πηγές σημειώνουν πάντως ότι στη χθεσινή συνδιάσκεψη έδωσε το παρόν του κόσμος που είχε πολύ καιρό να συμμετάσχει σε κομματικές συγκεντρώσεις, γεγονός που θεωρήθηκε ενθαρρυντικό.