Τέλος στην εσωστρέφεια της ΕΔΕΚ, με επίκληση στην ιστορία της, στον ιστορικό της ηγέτη Βάσο Λυσσαρίδη και στους αγώνες για τη Δημοκρατία. Ο Νίκος Αναστασίου, στην ομιλία του στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη του κόμματος, επέλεξε να απευθυνθεί στο συναίσθημα και τον κομματικό πατριωτισμό των Εδεκιτών, καλώντας τους σε συστράτευση στην πιο δύσκολη μάχη της ιστορίας του κόμματος.

Αναφέρθηκε στις ενέργειες που προώθησε από την ημέρα ανάληψης της προεδρίας της ΕΔΕΚ και στην προσπάθειά του να κλείσουν οι πληγές και τα ανοικτά μέτωπα, μέσα από τον τερματισμό της δικαστικής διαμάχης, λέγοντας πως σε αυτή τη μάχη «δεν υπάρχουν στρατηγοί».

Ο Νίκος Αναστασίου αναφέρθηκε επίσης στο πολιτικό σκηνικό και στην καχυποψία που αντιμετωπίζουν τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα. Άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται ο Φειδίας Παναγιώτου και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ενώ προειδοποίησε για τον κίνδυνο ανόδου της ακροδεξιάς.

«Εδώ και κάποια χρόνια βιώνουμε όλοι μια πρωτοφανή απαξίωση των πολιτών προς την πολιτική, με κύριο αποδέκτη των επικρίσεων τα λεγόμενα παραδοσιακά κόμματα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη διακωμώδηση της πολιτικής τύπου Φειδία, τον μεσσιανισμό του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος κόστισε στην πολιτεία πολλά εκατομμύρια, τον άκρατο λαϊκισμό και τις ακροδεξιές πολιτικές και επικοινωνιακές τακτικές», ανέφερε.

Από την κριτική του δεν ξέφυγαν ούτε τα παραδοσιακά κόμματα. «Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τρία παραδοσιακά κόμματα που κυβερνούν τον τόπο από το 1976 μέχρι και το 2023, χωρίς να προσφέρουν στον λαό τα αναμενόμενα. Και δυστυχώς, η ΕΔΕΚ, η οποία σε όλη τη μακρά ιστορία της πολιτεύτηκε με ήθος και ειλικρίνεια, η ΕΔΕΚ που δεν ξεπούλησε ποτέ αρχές με αντάλλαγμα την εξουσία, η ΕΔΕΚ που, με λάθη και παραλείψεις, βρισκόταν πάντα στην πρώτη γραμμή προάσπισης εθνικών και κοινωνικών δικαίων, δίπλα πάντα στον λαό, πέφτει άδικα θύμα της απαξίωσης», σημείωσε.

Ολόκληρη η ομιλία του Νίκου Αναστασίου:

Συναγωνίστριες, συναγωνιστές,

Σας καλωσορίζω στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη του κόμματος μας.

Όπως καταλάβατε, απέφυγα το πρωτόκολλο και έχω λόγο που το έκανα.

Επειδή απέναντι μου έχω στρατιώτες, ταγμένους στον αγώνα για την πατρίδα και την κοινωνία.

Επειδή απέναντι μου έχω πολεμιστές που έδωσαν, δίνουν και θα δώσουν ξανά τη μάχη για την ΕΔΕΚ.

Επειδή απέναντι μου έχω αγωνίστριες και αγωνιστές και όχι τίτλους.

Γιατί, στην ΕΔΕΚ δεν υπάρχουν στρατηγοί. Υπάρχουν στρατιώτες.

Είχα πει ότι εγώ, ως Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, θα είμαι πρώτος ανάμεσα σε ίσους.

Εξάλλου, το μοναδικό προνόμιο όλων αυτών που πέρασαν από την ηγεσία της ΕΔΕΚ, ήταν το καθήκον τους να μπαίνουν πάντα μπροστά.

Σήμερα, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος και ενθαρρυμένος, γιατί βλέπω όλους εσάς, στην πρώτη γραμμή του αγώνα.

Η παρουσία σας σήμερα, δεν είναι συμβολική.

Είναι η αναγέννηση της ΕΔΕΚ.

Είναι η έγνοια σας για το κόμμα μας, για τον τόπο μας και το λαό μας.

Είναι η τιμή να είναι κάποιος Εδεκίτης.

Συναγωνίστριες, συναγωνιστές,

Ανάλαβα την τιμητική θέση του Προέδρου της ΕΔΕΚ, σε συνθήκες δύσκολες για το κόμμα μας.

Περάσαμε μια μεγάλη περίοδο εσωστρέφειας, που έφτασε στα όρια της εσωκομματικής κρίσης.

Κύριο μέλημα μου, από την πρώτη στιγμή, ήταν να τερματίσω την εσωστρέφεια, τον πιο επικίνδυνο εχθρό του κόμματος μας.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, πραγματοποίησα εκατοντάδες επαφές με συναγωνιστές και συναγωνίστριες, που αποστασιοποιήθηκαν από το κόμμα για κάποιο λόγο.

Απηύθυνα κάλεσμα ενότητας σε όλες και όλους.

Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Αποφάσισα, για λόγους ενότητας, να αποσυρθούν οι αγωγές απαίτησης αποζημιώσεων κατά συναγωνιστών που ενεπλάκησαν σε δικαστικές μάχες με το κόμμα την θλιβερή περίοδο της εσωστρέφειας.

Παράλληλα έγινε πλήρης επικαιροποίηση του Μητρώου Μελών στη βάση του μητρώου του 2017 και προσθήκη των νέων μελών από το 2017 μέχρι το 2025, στη βάση απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ.

Κάλεσα όλα τα μέλη, τα οποία για οποιονδήποτε λόγο αποστασιοποιήθηκαν ή διαγράφηκαν από το κόμμα ή ζήτησαν να διαγραφούν, σε πλήρη συστράτευση.

Είναι καιρός να τερματιστεί η εσωστρέφεια. Είναι καιρός να επέλθει η ενότητα.

Η σημερινή Παγκύπρια Συνδιάσκεψη αποτελεί την πολιτική πράξη λήξης της κρίσης που τόσα δεινά επισώρευσε στο τιμημένο μας κόμμα.

Κάλεσα όλους να συμμετέχουν στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη.

Η συμμετοχή και μόνο, όλων μας, σήμερα, σημαίνει ότι ασπαζόμαστε τις αρχές, τις αξίες και τις θέσεις του κόμματος και συντασσόμαστε με την ηγεσία και τον κόσμο της ΕΔΕΚ στην κρίσιμη μάχη των βουλευτικών εκλογών.

Συναγωνίστριες, συναγωνιστές,

Η εσωστρέφεια έληξε.

Τώρα, είμαστε έτοιμοι να μπούμε, όλοι μαζί ενωμένοι, στον αγώνα για τις βουλευτικές εκλογές του 2026.

Η μάχη θα είναι δύσκολη. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε καινοφανή φαινόμενα, που μέχρι πρότινος ήταν ξένα για την κυπριακή πραγματικότητα.

Εδώ και κάποια χρόνια, βιώνουμε όλοι μια πρωτοφανή απαξίωση των πολιτών προς την πολιτική, με κύριο αποδέκτη των επικρίσεων τα λεγόμενα παραδοσιακά κόμματα.

Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη διακωμώδηση της πολιτικής τύπου Φειδία, τον μεσσιανισμό του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος κόστισε στην πολιτεία πολλά εκατομμύρια, τον άκρατο λαϊκισμό και τις ακροδεξιές πολιτικές και επικοινωνιακές τακτικές.

Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τρία παραδοσιακά κόμματα, που κυβερνούν τον τόπο από τον 1976 μέχρι και το 2023, χωρίς να προσφέρουν στο λαό τα αναμενόμενα.

Και δυστυχώς, η ΕΔΕΚ, η οποία σε όλη την μακρά ιστορία της, πολιτεύτηκε με ήθος, με ειλικρίνεια, η ΕΔΕΚ που δεν ξεπούλησε ποτέ αρχές με αντάλλαγμα την εξουσία, η ΕΔΕΚ που, με λάθη και παραλείψεις, ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή προάσπισης εθνικών και κοινωνικών δικαίων, δίπλα πάντα στο λαό, πέφτει άδικα θύμα της απαξίωσης.

Αυτό το περιβάλλον έχουμε να αντιμετωπίσουμε.

Θα πρέπει να καταβάλουμε σκληρή προσπάθεια.

Έχουμε «όπλα».

Να θυμίσουμε στο λαό την ιστορία μας.

Τον Βάσο Λυσσαρίδη, αγωνιστή στο απελευθερωτικό έπος 1955-1959, αγωνιστή στα βουνά του Πενταδακτύλου μαζί με τους θρυλικούς Κοκκινοσκούφηδες κατά της τουρκοανταρσίας, τον Βάσο Λυσσαρίδη που ήταν συναγωνιστής όλων των καταπιεσμένων λαών της τότε εποχής, αλλά και προσωπικοτήτων παγκόσμιας ακτινοβολίας, όπως ο Νέλσον Μαντέλα.

Να θυμίσουμε στο λαό ποιοι τα έβαλαν με τη χούντα, ποιοι τα έβαλαν με την ΕΟΚΑ Β΄ και την αντίσταση της ΕΔΕΚ κατά του προδοτικού πραξικοπήματος.

Να θυμίσουμε στο λαό ποιοι στάθηκαν ανάχωμα σε διχοτομικά σχέδια ξεπουλήματος της Κύπρου, με κορυφαίας σημασίας στιγμή τον αγώνα κατά του σχεδίου Ανάν.

Να θυμίσουμε στο λαό, συναγωνίστριες και συναγωνιστές, ποιο κόμμα έφερε τον σοσιαλισμό στην Κύπρο. Όχι τον ξύλινο, αποτυχημένο, λεγόμενο υπαρκτό σοσιαλισμό ή τον ξεθωριασμένο, αποπροσανατολισμένο σοσιαλισμό της Ευρώπης, αλλά τον σοσιαλισμό που πραγματικά θέτει τον άνθρωπο ως πρώτιστη προτεραιότητα και παλεύει για το συμφέρον του, με πρωτοπόρες, καινοτόμες προτάσεις και πολιτικές.

Να θυμίσουμε στο λαό την ΕΔΕΚ, του Βάσου Λυσσαρίδη, του Γιαννάκη Ομήρου, του Μαρίνου Σιζόπουλου.

Συναγωνίστριες, συναγωνιστές,

Η ΕΔΕΚ είναι απαραίτητη για τον τόπο. Αυτό το λένε πολλοί συμπολίτες μας, που παραδέχονται ότι η πατρίδα και η κοινωνία έχουν ανάγκη την ΕΔΕΚ, αλλά δεν αποφασίζουν να ψηφίσουν την ΕΔΕΚ, για διάφορους λόγους.

Στόχος όλων μας, θα πρέπει να είναι να το αλλάξουμε αυτό.

Και θα αρχίσουμε να αναστρέφουμε το κλίμα σήμερα.

Επειδή θα στείλουμε το μήνυμα:

Ότι η ΕΔΕΚ είναι αποφασισμένη και ενωμένη.

Ότι η ΕΔΕΚ είναι έτοιμη να αγκαλιάσει πολίτες από οπουδήποτε και να προέρχονται.

Ότι η ΕΔΕΚ είναι η μοναδική σοβαρή πολιτική δύναμη, χωρίς ατζέντες, με μόνο στόχο την ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ και την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

Συναγωνίστριες, συναγωνιστές,

Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα.

Στη συνέχεια της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης μας, θα γίνετε κοινωνοί πρωτοπόρων αλλά υλοποιήσιμων, επαναστατικών αλλά εφαρμόσιμων, απόλυτα ρεαλιστικών, κοστολογημένων και αποτελεσματικών προτάσεων για τα μείζονα προβλήματα της κοινωνίας μας.

Θα ακούσετε για τους Πυλώνες της Πολιτικής μας, που μπορεί να δώσουν λύσεις:

Στη Στεγαστική κρίση, που έχει γίνει ο εφιάλτης των μικρομεσαίων στρωμάτων και των νέων μας.

Στην Ενεργειακή ακρίβεια, που γονατίζει το λαό και την ανάπτυξη.

Στην Υγεία και την Παιδεία, που πρέπει να είναι αγαθά πρώτης ανάγκης και όχι πολυτέλεια.

Στο Υδατικό ζήτημα, το οποίο οδηγεί την Κύπρο στην ερημοποίηση.

Στην Οικονομική Πολιτική, που πρέπει να υπηρετεί την κοινωνία και όχι τους ντόπιους και ξένους ολιγάρχες.

Για τη νεολαία μας, τους νέους και τις νέες μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν εντονότερα τις συνέπειες των κύριων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Για τους νέους και τις νέες μας, οι οποίοι αναλώνουν κόπο, χρόνο και χρήμα για να σπουδάσουν, αλλά η αγορά εργασίας δεν μπορεί να τους απορροφήσει. Και ενώ οι άνεργοι επιστήμονες αυξάνονται, υπάρχει τεράστια ανάγκη να καλυφθούν άλλοι τομείς.

Έχουμε πρόταση και γι’ αυτό. Την ταχύρρυθμη εκπαίδευση των πτυχιούχων μας σε επαγγέλματα συναφή με τις σπουδές τους και την πιστοποίηση τους, έτσι ώστε να εργοδοτούνται σε επαγγελματικούς κλάδους, ικανοποιώντας και τις προσωπικές τους ανάγκες και τις ανάγκες της οικονομίας.

Αυτές οι προτάσεις θα τεθούν ενώπιον του λαού και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα αξιολογηθούν θετικά και θα εκτιμηθούν.

Οι προτάσεις μας θα επιδοθούν και στην κυβέρνηση. Και από την ανταπόκριση της, θα κριθούν πολλά.

Συναγωνίστριες, συναγωνιστές,

Η μεγάλη μας έγνοια είναι η επιβίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να διατηρηθεί ο Κυπριακός Ελληνισμός στη γη των προγόνων του.

Είμαστε το μόνο κόμμα που, με επιχειρήματα και όχι με στείρα, συνθηματική άρνηση, στηρίζουμε τη θέση μας, που διαφέρει από τους υπόλοιπους.

Σε ότι αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις, από την πρώτη τριμερή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τατάρ και την πρώτη πενταμερή διάσκεψη, η ΕΔΕΚ διαφώνησε από την πρώτη στιγμή με τον καθορισμό των λεγόμενων «μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης» και της διάνοιξης νέων οδοφραγμάτων, ως το μοναδικό θέμα συζήτησης.

Εξηγήσαμε ότι η διαδικασία ως έχει:

· Δεν αγγίζει την ουσία του Κυπριακού, δηλαδή την εισβολή, τη συνεχιζόμενη κατοχή και τον εποικισμό.

· Δεν θα φέρει τη λύση του Κυπριακού πιο κοντά.

· Παρέχει στην Τουρκία την ευχέρεια να δηλώνει ότι είναι μέρος της λύσης του προβλήματος και όχι το πρόβλημα και να κεφαλαιοποιεί οφέλη κυρίως στο πλαίσιο των ευρωτουρκικών σχέσεων.

· Αναβαθμίζει το ψευδοκράτος, καθώς εμπεδώνει στη συνείδηση της διεθνούς κοινότητας την εσφαλμένη εντύπωση ότι στην Κύπρο υπάρχουν δύο οντότητες, που το μόνο πρόβλημα τους είναι δήθεν η συνεργασία και η εμπιστοσύνη.

Δυστυχώς, επιβεβαιωθήκαμε.

Απέναντι στα ανούσια λεγόμενα «ΜΟΕ» εμείς εισηγηθήκαμε το πιο δίκαιο, το πιο λογικό Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης: Τον τερματισμό των τουρκικών μεθοδεύσεων για εποικισμό της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου, την ανάληψη της διοίκησης της περιοχής από τα Ηνωμένα Έθνη και την επιστροφή των νόμιμων κατοίκων της, όπως προνοούν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, 550 και 789.

Αυτό, ναι θα μπορούσε να αυξήσει κατακόρυφα την εμπιστοσύνη.

Συναγωνίστριες, συναγωνιστές,

Επιβεβαιωθήκαμε επίσης, όταν κόντρα στην εγκληματική, πολιτικά αφελή ευφορία για την ανάδειξη του Έρχιουρμαν ως νέου κατοχικού ηγέτη, επισημάναμε ότι οι διακηρύξεις του, καλυμμένες με τον μανδύα της δήθεν ομοσπονδίας, αυτό που περιγράφουν είναι μια χαλαρή συνομοσπονδία που θα προσφέρει στην Τουρκία τον έλεγχο όλης της Κύπρου.

Ο Έρχιουρμαν απέδειξε πολύ νωρίς ότι εξυπηρετεί πιστά τον πραγματικό στόχο της Τουρκίας.

Εμείς, καλούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πριν την επόμενη πενταμερή διάσκεψη, να απαιτήσει από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τη συζήτηση της ουσίας του Κυπριακού.

Η ΕΔΕΚ, ειδικά στο Κυπριακό, δεν μπορεί να κάνει εκπτώσεις.

Αλλά και δεν φιλολογεί άσκοπα και χωρίς περιεχόμενο.

Καταθέτω την πρόταση μας για το Κυπριακό, για να διαρρηχθεί το αδιέξοδο και να οδηγηθούμε σε συζήτηση της ουσίας του Κυπριακού, στο πλαίσιο του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών και του κυρίως του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με σεβασμό σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κύπρου, των τουρκοκυπρίων συμπεριλαμβανομένων.

Α. Το Κυπριακό είναι ένα διεθνές πρόβλημα εισβολής συνεχιζόμενης κατοχής και παράνομου εποικισμού και μόνο ως τέτοιο πρέπει να προτάσσεται σε οποιεσδήποτε διαδικασίες.

(i) Πρέπει να επιδιωχθεί κατά προτεραιότητα συζήτηση και επίλυση της διεθνούς πτυχής του Κυπριακού, δηλαδή της αποχώρησης του τουρκικού στρατού κατοχής και της κατ’ αρχήν συμφωνίας για αποχώρηση των εποίκων, της κατάργησης των εγγυήσεων και των λεγομένων μονομερών επεμβατικών δικαιωμάτων.

(ii) Η διεθνής πτυχή του Κυπριακού, όπως περιγράφεται πιο πάνω, να συζητηθεί στο πλαίσιο διάσκεψης με τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, των τριών εγγυητριών δυνάμεων και του ΟΗΕ, ο οποίος θα εκφράζει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

(iii) Απαραβίαστη θέση πρέπει να είναι η απόφαση για πλήρη αποχώρηση όλων των στρατευμάτων με ρήτρα λήξης ισχύος μέχρι 18 μήνες και η πλήρης κατάργηση των εγγυήσεων. Μπορεί να συζητηθεί η αντικατάσταση των εγγυητριών δυνάμεων με εγγυήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η σύσταση προσωρινής δύναμης επιτήρησης της εφαρμογής της λύσης, χωρίς τη συμμετοχή των τριών νυν εγγυητριών δυνάμεων.

Η πιο πάνω διάσκεψη πρέπει να αποφασίσει τον επαναπατρισμό των εποίκων και την επιστροφή των προσφύγων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων σε συνθήκες ασφάλειας, στις περιουσίες τους.

Β. Στο πλαίσιο διάσκεψης με σύνθεση την Κυπριακή Δημοκρατία, την Ελληνοκυπριακή κοινότητα, την τουρκοκυπριακή κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να συζητηθεί η Εσωτερική πτυχή του Κυπριακού.

Στην πιο πάνω διάσκεψη να συμφωνηθεί ως απαραβίαστο το εξής πλαίσιο:

(i) Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την Κυπριακή επικράτεια, χωρίς μόνιμες παρεκκλίσεις, χωρίς μακρές μεταβατικές περιόδους και χωρίς πρωτογενές δίκαιο και η κατοχύρωση των τεσσάρων ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την ελευθερία διακίνησης, εγκατάστασης, περιουσίας και εργασίας σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ολόκληρη την κυπριακή επικράτεια.

(ii) Ο απόλυτος σεβασμός όλων των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων για όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κύπρου.

Η πιο πάνω διάσκεψη:

Να αποφασίσει την σύσταση Επιτροπής Ειδικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα εξετάσει τη συμβατότητα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, όλων των προνοιών του λεγόμενου κεκτημένου των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Όποιες πρόνοιες δεν είναι συμβατές με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, να διαγράφονται.

Να αποφασίσει την σύσταση Επιτροπής Συνταγματολόγων, η οποία θα προτείνει τροποποιήσεις στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα ενσωματώσει στο Σύνταγμα τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν από την διαπραγμάτευση και θα προσαρμόσει το Σύνταγμα ανάλογα.

Με την προαναφερθείσα πρόταση, διατηρείται ο ρόλος του ΟΗΕ σε ότι αφορά την επίλυση της διεθνούς πτυχής του Κυπριακού και αναβαθμίζεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ο πλέον αρμόδιος να εξετάσει τη συμβατότητα των προνοιών της λύσης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συναγωνίστριες, συναγωνιστές,

Το διεθνές περιβάλλον δεν είναι απλώς ρευστό. Είναι περίεργο και ελλοχεύει κινδύνους.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει περιπέσει σε ανυποληψία, κυρίως λόγω των μεθόδων του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος απαξιοί τον ΟΗΕ, για να μπορεί να επιβάλει τη δική του ατζέντα. Μία ατζέντα που δεν βασίζεται σε αρχές, αλλά στην εξυπηρέτηση των εκάστοτε δικών του συμφερόντων. Η περίπτωση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ στη Γάζα, είναι χαρακτηριστική περίπτωση επιβολής και στα δύο μέρη, αλλά και σε όλους τους διεθνείς παίκτες. Η ίδια προσπάθεια καταβάλλεται από τον πλανητάρχη και στην περίπτωση του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά με πολύ μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, αφού ένας από τους αντιμαχόμενους είναι η δεύτερη υπερδύναμη.

Η ουσία είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις αυτών των πολεμικών κρίσεων, που το πεδίο τους είναι στην αυλή της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΗΕ, δεν έχουν ρόλο. Και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς δεν είναι λίγοι που άρχισαν να διερωτώνται πως θα αντιμετωπίσουμε μια πιθανή ανάμιξη του Τραμπ στο Κυπριακό, με την ίδια μέθοδο και την ίδια διάθεση που επιδεικνύει για το Μεσανατολικό και το Ουκρανικό.

Γι’ αυτό, στόχος μας, θα πρέπει να είναι η εντατικοποίηση των προσπαθειών, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ενεργά αναμεμειγμένη στη διαδικασία για το Κυπριακό. Το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής – κατοχής και εποικισμού και ταυτόχρονα είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, εφόσον η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συναγωνίστριες, συναγωνιστές,

Σήμερα ξεκινούμε τη μάχη.

Σήμερα ξεκινούμε να βαδίζουμε το δρόμο της τιμής και του αγώνα.

Σήμερα σηκώνουμε στους ώμους μας την ΕΔΕΚ, για να την ανεβάσουμε εκεί που της αξίζει.

Μπροστάρης ο Βάσος Λυσσαρίδης και οι τιμημένοι νεκροί μας.