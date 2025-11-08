Αύριο είναι η μεγάλη μέρα για την ΕΔΕΚ και τη νέα της ηγεσία. Το κόμμα του Βάσου Λυσσαρίδη βρίσκεται ενώπιον ενός κομβικού σημείου για την ιστορία του, καλούμενο να δώσει μια κρίσιμη μάχη ενόψει των βουλευτικών εκλογών του ερχόμενου Μαΐου. Μετά από μια μακρά περίοδο εσωστρέφειας, αντιπαραθέσεων και εσωκομματικών ερίδων που οδήγησαν σε διαγραφές και αποχωρήσεις, το κόμμα βαδίζει με νέα ηγεσία προς τις βουλευτικές εκλογές.

Το μεγάλο στοίχημα είναι η επιστροφή αποστασιοποιηθέντων και διαγραφέντων στελεχών. Από τις γνωστές περιπτώσεις, για τις οποίες έγινε κατά καιρούς ιδιαίτερη αναφορά, δεν αναμένεται να υπάρξει κάποια επιστροφή — εκτός και αν αύριο προκύψει κάποια έκπληξη. Οι πληροφορίες από τα κομματικά γραφεία αναφέρουν πως αναμένονται αρκετές επιστροφές στελεχών, ίσως όχι πρώτης γραμμής, αλλά στελεχών που αποτελούσαν για χρόνια τη ραχοκοκαλιά της ΕΔΕΚ. Η παρουσία τους αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στο οργανωτικό κομμάτι και στην κινητοποίηση του κόσμου της ΕΔΕΚ.

Παρά τις δηλώσεις από την ηγεσία και στελέχη του κόμματος ότι ο στόχος είναι η αύξηση των ποσοστών της ΕΔΕΚ, ρεαλιστικά, με τα δεδομένα που υπάρχουν και με τη γενικότερη κατάσταση πολιτικής ρευστότητας που επικρατεί, επιτυχία θα θεωρηθεί και ένα ποσοστό κοντά σε εκείνο του 2021. Για πολλούς, επίσης, σημαντικό θα είναι να καταφέρει η ΕΔΕΚ να είναι ξανά παρούσα στη Βουλή, ώστε να συνεχίσει το κοινοβουλευτικό της έργο και να κερδίσει χρόνο μέχρι να ξεπεραστούν τα προβλήματα.

Αφενός, η ΕΔΕΚ, ως ιστορικό κόμμα, έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία και αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα έναντι άλλων κομμάτων. Ταυτόχρονα, όμως, η κρίση που πέρασε ήταν αρκετά μεγάλη και οι πληγές παραμένουν ακόμη ανοικτές.

Σημειώνεται ότι όσοι από τους διαγραφέντες συμμετάσχουν αύριο στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, αυτόματα επανεντάσσονται στο μητρώο μελών του κόμματος. Επιστροφές, βεβαίως, μπορούν να γίνουν και στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Το ζητούμενο για την ΕΔΕΚ θα ήταν να καταστεί εφικτή η επιστροφή στελεχών όπως του Κωστή Ευσταθίου ή του Δημήτρη Παπαδάκη. Αυτό, ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό.

Χθες, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ έστειλε για ακόμη μία φορά μήνυμα ενότητας:

«Ενόψει της σύγκλησης της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης της ΕΔΕΚ, την ερχόμενη Κυριακή, στις 9 Νοεμβρίου, εκ μέρους της ηγεσίας και των συλλογικών οργάνων του κόμματος, απευθύνομαι σε όλους ανεξαιρέτως τους Εδεκίτες και τις Εδεκίτισσες, καλώντας τους να δώσουν δυναμικά, δημιουργικά και ελπιδοφόρα το παρών τους.

Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ έγινε πλήρης επικαιροποίηση του Μητρώου Μελών του κόμματος», αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του, προσθέτοντας ότι το Πολιτικό Γραφείο της ΕΔΕΚ επικρότησε και στήριξε τη δήλωσή του με την οποία κάλεσε όλους να συμμετάσχουν στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη.

«Σημειώνεται ότι η συμμετοχή τους και μόνο από την 9η Νοεμβρίου θα σημαίνει ότι ασπάζονται τις αρχές, τις αξίες και τις θέσεις του κόμματος, όπως κατοχυρώνονται από τα συλλογικά όργανα, και συντάσσονται με την ηγεσία και τον κόσμο της ΕΔΕΚ στην κρίσιμη μάχη των βουλευτικών εκλογών», επισημαίνει.

«Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η ευκαιρία σε οποιονδήποτε αποστασιοποιήθηκε ή διαγράφηκε από το κόμμα, ή ζήτησε να διαγραφεί, να επανενταχθεί στην ΕΔΕΚ. Οι πόρτες της ΕΔΕΚ είναι ανοιχτές. Κανένας δεν περισσεύει.

Καλώ όλους ανεξαιρέτως τους συναγωνιστές και τις συναγωνίστριες να συμμετάσχουν στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, η οποία θα αποτελέσει την έναρξη της μεγάλης προσπάθειας της ΕΔΕΚ με στόχο ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα στις βουλευτικές εκλογές του 2026», καταλήγει ο Νίκος Αναστασίου.

ΑΚΕΛ: Αύριο η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη Αμμοχώστου

Αύριο, επίσης, θα πραγματοποιηθεί η επαρχιακή συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ στην Αμμόχωστο, κατά την οποία θα ανακοινωθούν οι υποψήφιοι του κόμματος στην επαρχία για τις βουλευτικές εκλογές. Οι τρεις βουλευτές του ΑΚΕΛ της επαρχίας Αμμοχώστου —Νίκος Κέττηρος, Γιαννάκης Γαβριήλ και Γιώργος Κουκουμάς— επαναδιεκδικούν.

Από εκεί και πέρα παραμένουν άλλες οκτώ θέσεις ανοικτές. Η διαδικασία των επαρχιακών συνδιασκέψεων συνεχίζεται και την ερχόμενη εβδομάδα. Συγκεκριμένα, στις 12 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένη η επαρχιακή συνδιάσκεψη της Πάφου, στις 16 Νοεμβρίου της Λευκωσίας και στις 21 Νοεμβρίου της Κερύνειας. Θα ακολουθήσει, στο τέλος Νοεμβρίου, συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θα επικυρώσει τυπικά το ψηφοδέλτιο του κόμματος.