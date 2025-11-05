«Όποιος νοιάζεται για αυτό το κόμμα αυτό, δεν έχει δικαίωμα να κρατήσει το στόμα του κλειστό», ανέφερε σε ανάρτηση του, ο τέως Δήμαρχος Λεμεσού και παλιό στέλεχος της ΕΔΕΚ, Νίκος Νικολαϊδης τονίζοντας εμφαντικά ότι «οι ώρες για το κόμμα είναι κρίσιμες».

Ο κ. Νικολαΐδης ανέφερε ότι είχε ήδη δημοσιοποιήσει τις απόψεις του με άρθρο την περασμένη εβδομάδα, στο οποίο καλούσε όσους αγαπούν και τιμούν την ιστορία της ΕΔΕΚ και τη μνήμη του Βάσου Λυσσαρίδη να ενώσουν τις δυνάμεις τους για «μια ύστατη προσπάθεια σωτηρίας και αναγέννησης» του κόμματος. Όπως σημείωσε, «ο καθένας πρέπει να αναλογιστεί όχι τι μπορεί να του προσφέρει η ΕΔΕΚ, αλλά τι μπορεί αυτός να προσφέρει στην ΕΔΕΚ σε αυτή την ώρα της υπέρτατης ανάγκης».

Ο τέως δήμαρχος υπογράμμισε ότι έχει ήδη θέσει τις απόψεις του στον νέο Πρόεδρο της ΕΔΕΚ, κατά συνάντηση που είχαν πριν από περίπου δύο μήνες, εξηγώντας ότι η πρόθεσή του είναι να συμβάλει στη διάσωση του κόμματος και όχι να επιδιώξει οποιοδήποτε κομματικό ή πολιτειακό αξίωμα.

Παράλληλα, εξέφρασε απογοήτευση επειδή, λίγες ημέρες πριν από τη Συνδιάσκεψη της 9ης Νοεμβρίου, δεν έχει ακόμη συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή για να λάβει απόφαση σχετικά με την ακύρωση των διαγραφών που έγιναν τα τελευταία χρόνια. «Το ζήτημα αυτό δεν είναι τυπικό, αλλά θέμα ύψιστης πολιτικής ουσίας και σημασίας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι μόνο μια επίσημη συλλογική απόφαση μπορεί να αποκαταστήσει τη δημοκρατική ενότητα του κόμματος.

Ο κ. Νικολαΐδης πιστώνει τον νέο πρόεδρο της ΕΔΕΚ με εντιμότητα και καλοπροαίρεση, αλλά επισημαίνει ότι «οι δηλώσεις δεν υποκαθιστούν την ανάγκη για επίσημη απόφαση». Μια τέτοια απόφαση, είπε, «θα στείλει μήνυμα συλλογικής βούλησης για επανένταξη των διαγραφέντων και αποστασιοποιημένων μελών και θα κλείσει τις πληγές στην ΕΔΕΚ».

Καταλήγοντας, απηύθυνε έκκληση προς την ηγεσία και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να «αρθούν στο ύψος των περιστάσεων» και να μην επιτρέψουν «σε όσους έχουν αλλότριες ατζέντες να διαλύσουν τις τελευταίες ελπίδες που απομένουν για το ιστορικό αυτό κόμμα». Όπως σημείωσε, «ακόμη και τώρα δεν είναι αργά για να παρθούν οι σωστές αποφάσεις. Αν δεν παρθούν, τότε θα είναι πολύ αργά».

