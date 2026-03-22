Με αιχμές κατά του λαϊκισμού και έμφαση στην ιστορική διαδρομή και τις σύγχρονες προκλήσεις, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, απηύθυνε ομιλία στο Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο του κόμματος.

Ο κ. Αναστασίου υπογράμμισε την ανάγκη ενότητας και συστράτευσης ενόψει των πολιτικών εξελίξεων, ενώ ανέδειξε τις βασικές θέσεις της ΕΔΕΚ για το Κυπριακό, την κοινωνική πολιτική και τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την κυπριακή κοινωνία, όπως η στεγαστική κρίση, η ενεργειακή ακρίβεια και η ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας. Παράλληλα, έκανε εκτενή αναφορά στην ιστορική πορεία του κόμματος και στον ιδρυτή του, Βάσο Λυσσαρίδη, τονίζοντας ότι «πατριωτισμός και σοσιαλισμός παραμένουν αδιαχώριστες έννοιες».

Αυτούσια η ομολία του

Συναγωνίστριες, συναγωνιστές,

Σας καλωσορίζω στο Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο του κόμματος μας, της ιστορίας μας, της οικογένειας μας, της ζωής μας όλης.

Συναγωνίστριες, συναγωνιστές,

Αυτό το οποίο βλέπω εδώ, σήμερα και αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι Εδεκίτες και Εδεκίτισσες που έγραψαν τη δική τους ιστορία και νέους και νέες, που θα παραλάβουν τη σκυτάλη, για να συνεχίσουν και να γίνουν οι ίδιοι μέρος ιστορίας.

Αυτό το οποίο βλέπω, εδώ, σήμερα, είναι το σμίξιμο του ένδοξου, αγωνιστικού παρελθόντος με το ελπιδοφόρο μέλλον.

Και αυτό προδιαγράφει με βεβαιότητα ότι η ΕΔΕΚ θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή των εθνικών και κοινωνικών αγώνων.

Συναγωνίστριες, συναγωνιστές,

Στις 6 Φεβρουαρίου, η ΕΔΕΚ συμπλήρωσε 57 χρόνια αιματοβαμμένων αγώνων, πολιτικής και κοινωνικής δράσης.

Πέρασαν 57 χρόνια από την ημέρα που ο Βάσος Λυσσαρίδης ύψωνε το λάβαρο της ΓΡΟΘΙΑΣ.

57 χρόνια από την ημέρα που οι πρωτοπόροι της ΕΔΕΚ κράτησαν τον ιστό της σημαίας της εθνικής και κοινωνικής αξιοπρέπειας και αντέταξαν την ΓΡΟΘΙΑ τους έναντι των επιβουλών των ξένων, έναντι των αδίστακτων δολοφόνων, έναντι των εργασιακών εκμεταλλευτών.

ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ είναι αδέλφια δίδυμα.

Αυτό είπε – και συνεχίζει να λέει – η ΕΔΕΚ.

Η πατρίδα και η κοινωνία, η Κυπριακή Δημοκρατία και ο λαός της, είναι το κύτταρο της συνείδησης των Εδεκιτών.

Αυτό που αποτόλμησε ο Γιατρός το 1969, δεν άρεσε στο τότε κατεστημένο.

Η εμφάνιση της ΕΔΕΚ στο πολιτικό σκηνικό, ενόχλησε αυτούς που καπηλεύονταν τα εθνικά ιδεώδη και αυτούς που καπηλεύονταν τους εργατικούς αγώνες.

Γιατί, η ΕΔΕΚ δεν καπηλεύτηκε ποτέ τίποτα. Γιατί, η ΕΔΕΚ αγωνιζόταν πραγματικά για την πατρίδα και την κοινωνία, στους δρόμους, στις πλατέες, στα χαρακώματα, ρίχνοντας τα μαλλιά της πίσω, φορώντας το ματωμένο πρόσωπο ανάποδα, με ντουφέκια και φωνές και τις γροθιές ψηλά.

Συναγωνίστριες, συναγωνιστές,

Σήμερα στη Λάρνακα μνημονεύσαμε τον πρωτομάρτυρα της αντίστασης, το πρώτο θύμα της ΕΟΚΑ Β΄, τον αγωνιστή της ελευθερίας και της δημοκρατίας, Κόκο Φωτίου, που έπεσε άνανδρα δολοφονημένος στις 5 Απριλίου 1973. Με το αίμα του πότισε το κάστρο της αντίστασης ο ποιητής της αντίστασης, Δώρος Λοΐζου και τόσοι άλλοι συναγωνιστές μας, στην Πάφο, στη Λεμεσό, στο Καϊμακλί. Η αναφορά μου αυτή δεν γίνεται για να αναξέσει πληγές, αλλά για να υπενθυμίσει σε όλους ότι η ΕΔΕΚ δεν έμεινε ποτέ στα λόγια.

Συναγωνίστριες, συναγωνιστές,

Οι νεοφανείς, αυτοί με τα λεγόμενα «νέα ήθη», οι μονοθεματικοί, αυτοί που γελοιοποιούν την πολιτική και κοροϊδεύουν το λαό, μας αποκαλούν υποτιμητικά παραδοσιακό κόμμα.

Ε, ναι! Είμαστε παραδοσιακό κόμμα, έχουμε βαθιές ρίζες στην κοινωνία και οι παραδόσεις μας είναι γραμμένες με χρυσά και ματωβαμμένα γράμματα.

Γιατί, οι παραδόσεις μας είναι 57 χρόνια αγώνων για τον τόπο και το λαό.

Θέλω να θυμίσουμε σε όλους αυτούς τις παραδόσεις της ΕΔΕΚ.

Να τους θυμίσουμε τον Βάσο Λυσσαρίδη, αγωνιστή στο απελευθερωτικό έπος 1955-1959, αγωνιστή στα βουνά του Πενταδακτύλου μαζί με τους θρυλικούς Κοκκινοσκούφηδες κατά της τουρκοανταρσίας, τον Βάσο Λυσσαρίδη που ήταν συναγωνιστής όλων των καταπιεσμένων λαών της τότε εποχής, αλλά και προσωπικοτήτων παγκόσμιας ακτινοβολίας, όπως ο Νέλσον Μαντέλα.

Να τους θυμίσουμε ποιοι τα έβαλαν με τη χούντα, ποιοι τα έβαλαν με την ΕΟΚΑ Β΄ και την αντίσταση της ΕΔΕΚ κατά του προδοτικού πραξικοπήματος.

Να τους θυμίσουμε ποιοι στάθηκαν ανάχωμα σε διχοτομικά σχέδια ξεπουλήματος της Κύπρου, με κορυφαίας σημασίας στιγμή τον αγώνα κατά του σχεδίου Ανάν.

Να τους θυμίσουμε ποιο κόμμα έφερε τον σοσιαλισμό στην Κύπρο, τον σοσιαλισμό που πραγματικά θέτει τον άνθρωπο ως πρώτιστη προτεραιότητα και παλεύει για το συμφέρον του, με πρωτοπόρες, καινοτόμες προτάσεις και πολιτικές.

Να τους θυμίσουμε πόσα έχουμε κερδίσει για τους μη – προνομιούχους.

Θέλω να θυμίσουμε στους «προχθεσινούς» πατριώτες της ακροδεξιάς και στους παρωχημένους διεθνιστές του άλλου άκρου, ότι ο Βάσος Λυσσαρίδης, σε κείμενο του, που δημοσιεύθηκε στην αθηναϊκή εφημερίδα Ελευθεροτυπία, στις 8/10/2006 έγραφε:

«Αν εθνικισμός είναι ν’ αγαπάς κάθε λαό, αλλά και τον δικό σου,

Αν εθνικισμός είναι να μην προσυπογράφεις απεμπόληση πατρογονικών εστιών και δικαιωμάτων,

Αν εθνικισμός είναι να μη συμβιβάζεσαι με μισή πατρίδα και μειωμένη αξιοπρέπεια,

Αν εθνικισμός είναι να απαιτείς ν’ απαλλάξεις τον Πενταδάκτυλο από τους ήλους της κατοχικής σημαίας,

Αν εθνικισμός είναι να είσαι έτοιμος να θυσιαστείς σ’ όποιον αγώνα έξω από τα σύνορά σου για λευτεριά και δικαιοσύνη κάθε λαού, αλλά και να πεθάνεις χίλιες φορές για την ελευθερία του δικού σου λαού,

Τότε δηλώνω αδιόρθωτος εθνικιστής και εκλιπαρώ τους συνετούς της παράδοσης να με συγχωρέσουν. Εγώ δεν τους συγχωρώ.»

Θέλω να θυμίσουμε σε όλους:

Ποιοι μιλούσαν από δεκαετίες για αξιοποίηση των εμπλεκομένων συμφερόντων στο Κυπριακό και τα γεωπολιτικά. Τα βλέπουμε στην πράξη τώρα.

Ποιοι προειδοποιούσαν για σαλαμοποίηση του Κυπριακού. Ήδη αυτή γίνεται.

Ποιοι φώναζαν με αγωνία για «κάθε σπίτι και κάστρο». Όλοι τώρα ομολογούν την ανάγκη για αμυντική θωράκιση.

Επίσης:

Το 1972, πρώτη η ΕΔΕΚ μίλησε για την ανάγκη εφαρμογής Εθνικού Σχεδίου Υγείας. Φτάσαμε στο 2017 για να γίνει.

Η ΕΔΕΚ, από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της πάλευε για τον πρωτογενή τομέα της αγροτικής οικονομίας. Μετά όλοι ασχολήθηκαν με τους αγρότες μας.

Η ΕΔΕΚ ήταν κοντά στις απομακρυσμένες, μη – προνομιούχες περιοχές, έμπρακτα με συγκεκριμένες προτάσεις.

Η ΕΔΕΚ είχε λάβαρο τη δωρεάν παιδεία και πέτυχε πολλά ασκώντας πίεση.

Η ΕΔΕΚ έδωσε μάχες, εντός και εκτός Βουλής, για τους χαμηλοσυνταξιούχους και για την ισονομία ανδρών και γυναικών.

Η ΕΔΕΚ αποκάλυψε σκάνδαλα μεγατόνων. Δυστυχώς ουδείς τιμωρήθηκε.

Συναγωνίστριες, συναγωνιστές,

Μίλησα για την ιστορία της ΕΔΕΚ, για τη δοξασμένη και καταξιωμένη ιστορία μας.

Τιμούμε την ιστορία μας, είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας, αλλά δεν μένουμε μόνο στο παρελθόν. Δεν ζητούμε από το λαό να μας κρίνει μόνο με βάση αυτά που κάναμε.

Ζητούμε να μας κρίνει και να μας ψηφίσει ο λαός, από αυτά που προτείνουμε.

Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο λαϊκισμός, η ισοπέδωση, η διακωμώδηση της πολιτικής, η ΕΔΕΚ καλείται να αντιτάξει την σοβαρότητα, την ουσία στην πολιτική, την αποτελεσματικότητα.

Ήδη γνωρίζετε τις πρωτοπόρες και επαναστατικές, αλλά υλοποιήσιμες, εφαρμόσιμες, ρεαλιστικές, κοστολογημένες και αποτελεσματικές προτάσεις μας για τα μείζονα προβλήματα της κοινωνίας μας.

Αφουγκραστήκαμε τις έγνοιες της κοινωνίας, μελετήσαμε και μαζί με εμπειρογνώμονες, καταρτίσαμε σειρά προτάσεων, αυτό που ονομάσαμε Πυλώνες Πολιτικής:

-Στη Στεγαστική κρίση, που έχει γίνει ο εφιάλτης των μικρομεσαίων στρωμάτων και των νέων μας και αποτελεί πλέον το νούμερο ένα κοινωνικό πρόβλημα στην Ευρώπη.

-Στην Ενεργειακή ακρίβεια, που γονατίζει το λαό και την ανάπτυξη και είναι έρμαιο γεωπολιτικών αναταράξεων, όπως τώρα με τον πόλεμο στο Ιράν.

-Στην Υγεία και την Παιδεία, που πρέπει να είναι αγαθά πρώτης ανάγκης και όχι πολυτέλεια. Στην Υγεία που ακόμα βιώνουμε ουρές και λίστες, στην Παιδεία που οι οικογένειες δουλεύουν για πληρώνουν την παραπαιδεία.

-Στο Υδατικό ζήτημα, το οποίο οδηγεί την Κύπρο στην ερημοποίηση και το οποίο απαιτεί μόνιμες λύσεις, ανεξάρτητες από τις καιρικές συνθήκες.

-Στην Οικονομική Πολιτική, που πρέπει να αποτελέσει εργαλείο κοινωνικής πολιτικής και όχι αυτοσκοπός δημιουργίας πλεονασμάτων, μια οικονομία που να υπηρετεί την κοινωνία και όχι το κεφάλαιο.

-Στην Καινοτομία και στην προσπάθεια επιτέλους να εκσυγχρονιστεί αυτό το δυσκίνητο και γραφειοκρατικό κράτος.

-Στην Αγροτική Οικονομία, της οποίας η στήριξη αποτελεί εθνικό καθήκον, για να αποκτήσουμε ένα βαθμό αυτάρκειας και ασφάλειας.

-Για τη νεολαία μας, τους νέους και τις νέες μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν εντονότερα τις συνέπειες των κύριων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία.

Αυτές οι προτάσεις αποδεικνύουν ότι εμείς μπορούμε με σοβαρότητα να εκφράσουμε τις αγωνίες του κόσμου και να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα του.

Συναγωνίστριες, συναγωνιστές,

ΕΔΕΚ σημαίνει ανυπότακτη, αταλάντευτη, αλύγιστη δύναμη στον αγώνα για απελευθέρωση της πατρίδας μας από την τουρκική κατοχή.

Ουδέποτε θα θέσουμε στο περιθώριο τα κοινωνικά προβλήματα, επειδή βιώνουμε κατοχή, αλλά και ουδέποτε θα εκτοπίσουμε το Κυπριακό από την πρώτη θέση της έγνοιας και της αγωνίας μας.

Γιατί, χωρίς πατρίδα, τα υπόλοιπα προβλήματα δεν θα έχουν σημασία.

Οι επικαιροποιημένες μας θέσεις, που είναι απόλυτα εθνικά αξιοπρεπείς και εφικτές ως πρόταση, έχουν ήδη κοινοποιηθεί σε όλους.

Παραθέτω το βασικό, απαραβίαστο γενικό πλαίσιο, αυτό που είναι για την ΕΔΕΚ κόκκινη γραμμή:

-Το Κυπριακό είναι ένα διεθνές πρόβλημα εισβολής συνεχιζόμενης κατοχής και παράνομου εποικισμού και μόνο ως τέτοιο πρέπει να προτάσσεται σε οποιεσδήποτε διαδικασίες.

-Κατά προτεραιότητα συζήτηση και επίλυση της διεθνούς πτυχής του Κυπριακού, δηλαδή της αποχώρησης του τουρκικού στρατού κατοχής και της κατ’ αρχήν συμφωνίας για αποχώρηση των εποίκων, της κατάργησης των εγγυήσεων και των λεγομένων μονομερών επεμβατικών δικαιωμάτων.

-Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την Κυπριακή επικράτεια, χωρίς μόνιμες παρεκκλίσεις, χωρίς μακρές μεταβατικές περιόδους και χωρίς πρωτογενές δίκαιο και η κατοχύρωση των τεσσάρων ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την ελευθερία διακίνησης, εγκατάστασης, περιουσίας και εργασίας σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ολόκληρη την κυπριακή επικράτεια.

-Ο απόλυτος σεβασμός όλων των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων για όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κύπρου.

Η ΕΔΕΚ έχει πρόταση και για την παρούσα φάση του Κυπριακού.

Παρά τη διαφωνία μας για τη συζήτηση λεγόμενων «μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης» και από τη στιγμή που δεν μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την επικίνδυνη διαδικασία, προτείνουμε διορθωτικές ενέργειες, οι οποίες θα κατατεθούν αύριο ενώπιον του εθνικού συμβουλίου.

Προτείνουμε ως πρώτο στάδιο:

• Να εξεταστεί από την Ε/κ πλευρά η συμβατότητα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο όλων ανεξαιρέτως των λεγομένων «συγκλίσεων» του παρελθόντος, δηλαδή των επονομαζόμενων «συγκλίσεων Ντάουνερ» και των έξι σημείων του ΓΓ του ΟΗΕ δηλαδή του πλαισίου Γκουτέρεζ, να διαγραφούν όποιες εκ των συγκλίσεων δεν είναι συμβατές με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, να ετοιμαστεί έγγραφο το οποίο να κατατεθεί στη διαπραγμάτευση ως πρόταση της πλευράς μας για συμπερίληψη στο κείμενο λύσης του Κυπριακού.

• Να προταθεί η πλήρης αποχώρηση όλων των στρατευμάτων με καταληκτική ημερομηνία μέχρι 18 μήνες και η πλήρης κατάργηση των εγγυήσεων. Να προταθεί η αντικατάσταση των εγγυητριών δυνάμεων με εγγυήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η σύσταση προσωρινής δύναμης επιτήρησης της εφαρμογής της λύσης, χωρίς τη συμμετοχή των τριών νυν εγγυητριών δυνάμεων.

• Να προταχθεί στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης της ουσίας του Κυπριακού, η υλοποίηση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 550 και 789 που προνοούν την ανάληψη της διοίκησης της περιοχής από τα Ηνωμένα Έθνη και την επιστροφή των νόμιμων κατοίκων της και ο τερματισμός των τουρκικών μεθοδεύσεων για εποικισμό της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου.

Συναγωνίστριες, συναγωνιστές,

Η εν εξελίξει έκρυθμη κατάσταση στην περιοχή μας, με τις επιθέσεις του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και την αντίδραση του Ιράν, έφερε στην επιφάνεια δύο θέματα, για τα οποία η ΕΔΕΚ ανέκαθεν είχε ξεκάθαρη και πρωτοπόρα θέση:

Το θέμα των Βρετανικών Βάσεων και το θέμα της αμυντικής θωράκισης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το θέμα των Βρετανικών Βάσεων πρέπει να ανοίξει ξανά.

Πλην του γεγονότος ότι είναι ένα αποικιοκρατικό κατάλοιπο σε ευρωπαϊκό έδαφος, όπως αποδείχτηκε αποτελεί και κίνδυνο για την ασφάλεια της Κύπρου και των πολιτών της.

Η συζήτηση για τις βάσεις δεν πρέπει να μπει και πάλι στα συρτάρια, όπως έγινε από το 2008 και μετά.

Για το θέμα της αμυντικής θωράκισης, δεν χρειάζεται να πω πολλά. Όλοι βιώσαμε την επιμονή της ΕΔΕΚ να μην είναι αμυντικά ανοχύρωτη η Κύπρος, επιμονή που οδήγησε στο Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Κύπρου – Ελλάδας, μετά από πρωτοβουλία του Ανδρέα Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ. Να σημειώσουμε ότι η συμβολή της ΕΔΕΚ στην αναβάθμιση της αμυντικής θωράκισης της Κύπρου, είναι τεράστια και υλοποιήθηκε έμπρακτα από το γεγονός ότι η ΕΔΕΚ κατέχει διαχρονικά την προεδρία της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής.

Συμπάσχουμε με τους κτηνοτρόφους μας για το τεράστιο πρόβλημά του αφθώδους πυρετού. Πρέπει να παραδεχτούμε την αδυναμία μας να ελέγξουμε την γραμμή κατάπαυσης πυρός. Δεν μπορούμε να επιβάλουμε τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς στα κατεχόμενα. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει την Ευρωπαϊκή ΄Ένωση και να ασκήσει πιέσεις, συνδέοντας τα με τις διάφορες επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις.

Πρώτιστο μέλημα μας είναι η στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων και των οικογενειών τους οι οποίοι έχασαν τα πάντα. Οι αποζημιώσεις θα πρέπει να καταβληθούν αμέσως.

Συναγωνίστριες, συναγωνιστές,

Είμαι ευτυχής, γιατί αυτό που προσπαθήσαμε όλοι, να τερματίσουμε την εσωστρέφεια και να αλλάξουμε σελίδα, το πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό.

Καλωσορίζω τους συναγωνιστές και συναγωνίστριες, οι οποίοι για κάποιο λόγο είχαν αποστασιοποιηθεί, στα μετερίζια της ΕΔΕΚ.

Καλωσορίζω τον συναγωνιστή Νίκο Νικολαΐδη στην πρώτη γραμμή των αγώνων της ΕΔΕΚ.

Ο Νίκος Νικολαΐδης συναισθανόμενος την κρισιμότητα των στιγμών και τη δύσκολη μάχη που δίνει η ΕΔΕΚ ενόψει των βουλευτικών εκλογών, συντάσσεται με την ηγεσία και τον κόσμο της ΕΔΕΚ, με στόχο ένα επιτυχημένο εκλογικό αποτέλεσμα.

Υπερθεματίζω την επισήμανση του ότι η Κύπρος όσο ποτέ άλλοτε χρειάζεται σήμερα την ΕΔΕΚ.

Για να παραμείνει η ΕΔΕΚ ένα δυνατό κάστρο αντίστασης και έπαλξης εθνικών και κοινωνικών αγώνων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συστράτευση.

Αυτή τη συστράτευση επιδίωξα από την πρώτη στιγμή. Στο κάλεσμα μου για συμπόρευση και ενότητα, ανταποκρίθηκαν εκατοντάδες συναγωνιστές και συναγωνίστριες.

Για ακόμα μια φορά με τον πλέον επίσημο τρόπο μέσα από το Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο απευθύνω έκκληση σε όλους τους συναγωνιστές που απογοητεύσαμε να επιστρέψουν και να συστρατευτούν μαζί μας, σε αυτή την κρίσιμη μάχη της ΕΔΕΚ.

Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς.

Συναγωνίστριες, συναγωνιστές,

Να σας Θυμίσω πως μας προσφωνούσε ο Γιατρός;

ΑΔΕΛΦΙΑ, ΦΙΛΟΙ, ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ,

Σηκωθείτε!

Να βγούμε στους δρόμους, στις πλατέες!

Αδράξτε το λάβαρο της ΕΔΕΚ, αυτό με τα σημάδια από το αίμα των ηρώων μας!

Πάρτε την ΕΔΕΚ στους ώμους σας!

Υψώστε τη ΓΡΟΘΙΑ!

ΥΨΩΣΤΕ ΤΗ ΓΡΟΘΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ!

Καλούς αγώνες! Με τη νίκη!

Ζήτω η ΕΔΕΚ!