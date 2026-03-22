Δεν τίθεται θέμα η ΕΔΕΚ να μείνει εκτός Βουλής διαμηνύει ο πρόεδρος της Νίκος Αναστασίου, τονίζοντας πώς στόχος είναι να επιτευχθεί ένα εκλογικό ποσοστό με ανάλογη κοινοβουλευτική παρουσία η οποία θα επιτρέπει στην ΕΔΕΚ να συνεχίσει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο πολιτικό γίγνεσθαι του τόπου. Ο Νίκος Αναστασίου μιλά για τη νέα σελίδα της ΕΔΕΚ και την εσωστρέφεια που μένει πλέον πίσω, σημειώνοντας αυτοί που επιμένουν να θέτουν πάνω από το καλό της ΕΔΕΚ εμμονές, προσωπικές ατζέντες, ή πικρίες, θα κριθούν από τον ίδιο τον κόσμο της.

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ αναφέρεται στις επιστροφές παλιών στελεχών του κόμματος και δηλώνει πώς ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό. Αναδεικνύει τον ιστορικό ρόλο της ΕΔΕΚ στο πολιτικό σκηνικό της Κύπρου, φέρνοντας στην μνήμη των μελών του κόμματος, τον ιστορικό ηγέτη και ιδρυτή της ΕΔΕΚ Βάσο Λυσσαρίδη. «Η ΕΔΕΚ είναι η γροθιά της Κύπρου», όπως αναφέρει. Το μότο αυτό, είναι και το προεκλογικό σύνθημα της ΕΔΕΚ για τις βουλευτικές εκλογές, η οποία μπαίνει από σήμερα το έκτακτο παγκύπριο συνέδριο της, στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές εκλογές.

Ο Νίκος Αναστασίου, αναφέρεται ακόμα στους υποψήφιους του κόμματος και την νέα εποχή στην οποία θέλει να οδηγήσει την ΕΔΕΚ, στην μετά τις εκλογές εποχή. Σε αυτό το πλαίσιο, μετεκλογικά θα γίνει και μία εις βάθος αξιολόγηση της σχέσης της ΕΔΕΚ με την Κυβέρνηση, την οποία όπως αναφέρει, υπάρχει διάχυτη η εντύπωση πώς θα μπορούσε να ήταν καλύτερη.

– Θα είναι η ΕΔΕΚ στη νέα Βουλή; Αυτός είναι και ο κύριος στόχος της ΕΔΕΚ σε αυτές τις εκλογές; Πού μπαίνει ο πήχης;

– Φυσικά θα είναι στη νέα Βουλή η ΕΔΕΚ. Ο στόχος μας είναι να πετύχουμε τέτοιο ποσοστό και την ανάλογη κοινοβουλευτική παρουσία, η οποία θα επιτρέπει στην ΕΔΕΚ να συνεχίζει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο πολιτικό γίγνεσθαι, να συνεχίσει η ΕΔΕΚ να διαθέτει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει νομοθετικά υπέρ των πολιτών και βεβαίως, το κυριότερο, να συνεχίσει η ΕΔΕΚ να αποτελεί αξιόμαχο ανάχωμα έναντι των επιβουλών κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κυπριακού Ελληνισμού.

– Υπάρχει αύριο για την ΕΔΕΚ, εάν μείνει εκτός Βουλής;

– Δεν τίθεται θέμα να είναι η ΕΔΕΚ εκτός Βουλής.

– Οι κομματικές πληγές έχουν κλείσει;

– Όχι όλες. Ήταν μεγάλο και σκληρό το χρονικό διάστημα της εσωστρέφειας και κάποιες πληγές έχουν βαθύνει. Όμως, είμαι ευτυχής επειδή διαπιστώνω ότι αυτοί που πραγματικά θέλουν να επουλωθούν οι πληγές, έχουν συμβάλει στο μέγιστο βαθμό στην ομαλοποίηση του κλίματος. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν διάθεση να συμμετέχουν στην προσπάθεια εσωτερικής ειρήνης. Αυτούς, τους αφήνουμε στην κρίση των εδεκιτών.

– Ο στόχος της επιστροφής παλαιών στελεχών, δεν επιτεύχθηκε. Πλην του Νίκου Νικολαΐδη, από τα γνωστά στελέχη του κόμματος, δεν επέστρεψαν. Μήπως δεν έγιναν όσα έπρεπε;

– Κι όμως, ο στόχος της επιστροφής παλαιών στελεχών που είχαν αποστασιοποιηθεί για κάποιο λόγο, έχει επιτευχθεί. Και αυτοί που έχουν επαναδραστηριοποιηθεί και μάλιστα στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τις βουλευτικές εκλογές, είναι εκατοντάδες. Καταλαβαίνω ότι το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον εστιάζεται σε λεγόμενους «επώνυμους». Πρέπει να σας πω ότι όλοι στην ΕΔΕΚ, στην ηγεσία έκαναν ότι ήταν δυνατό να γίνει, για να διευκολυνθούν κάποιοι συναγωνιστές να επιστρέψουν. Εγώ ειδικά, έχω αναλώσει πολλή προσπάθεια και χρόνο, στην κατεύθυνση του τερματισμού της εσωστρέφειας και της επιστροφής παλαιών στελεχών στην ενεργό κομματική δράση. Αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου, πολλές δικές μου προσωπικές δημόσιες δηλώσεις, που ήταν και δεσμευτικές, απέδειξαν ότι από την πλευρά του κόμματος, έγιναν όσα έπρεπε να γίνουν. Επαναλαμβάνω ότι είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος από τη συσπείρωση γύρω από το κόμμα, στελεχών που είχαν απομακρυνθεί. Αυτοί που επιμένουν να θέτουν πάνω από το καλό της ΕΔΕΚ εμμονές, ατζέντες ή πικρίες, θα κριθούν από τον κόσμο της ΕΔΕΚ.

– Έχει δημιουργηθεί ένα χάσμα μεταξύ της ΕΔΕΚ και μερίδας παραδοσιακών ψηφοφόρων της. Νομίζω το διαπιστώνετε και εσείς. Πού οφείλετε κατά την άποψη σας;

– Έχετε δίκαιο. Απομακρυνθήκαμε από τα μέλη και τους φίλους της ΕΔΕΚ. Αυτό που είχε ως χαρακτηριστικό παλιά η ΕΔΕΚ, δηλαδή να βρίσκεται σε κάθε γωνιά της Κύπρου, μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, σε ορεινές περιοχές και αλλού, το εγκαταλείψαμε. Γιατί; Γιατί είχαμε την εσωστρέφεια να τρώει τα σωθικά της ΕΔΕΚ. Ξεπεράσαμε την εσωστρέφεια, όπως σας έχω πει. Ναι, γνωρίζω ότι αργήσαμε, αλλά εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα, θυμηθήκαμε την παλιά ΕΔΕΚ που ήταν κοντά στο λαό στην κυριολεξία. Οι υποψήφιοι μας έχουν κινητοποιηθεί εντατικά. Εγώ, από την πρώτη στιγμή της ανάληψης της προεδρίας της ΕΔΕΚ, δεν έχω σταματήσει να επισκέπτομαι τοπικές οργανώσεις στην πόλη και σε όλες τις κοινότητες της Κύπρου. Η ΕΔΕΚ επέστρεψε πλέον στην εξωστρέφεια.

– Σήμερα είναι προγραμματισμένο το συνέδριο της ΕΔΕΚ. Ποιο θα είναι το βασικό μήνυμα προς τον κόσμο της ΕΔΕΚ;

– Όπως θα δείτε, στην ομιλία μου, θυμίζω στον κόσμο, όχι μόνο της ΕΔΕΚ, αλλά σε όλους τους πολίτες, την ιστορία της ΕΔΕΚ, τους αγώνες της, την ανιδιοτελή προσφορά αυτοθυσίας των αγωνιστών της ΕΔΕΚ, τον μπροστάρη σε εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες Βάσο Λυσσαρίδη, για να επισημάνω ένα: Η Κύπρος χρειάζεται την ΕΔΕΚ. Αυτό δεν είναι υπερφίαλο. Η ΕΔΕΚ έχει σταθεί αποδεδειγμένα ανάχωμα σε προδοτικές και διχοτομικές λεγόμενες «λύσεις» του Κυπριακού, έχει εμβολιάσει κυβερνήσεις και την κοινωνία με θέσεις εθνικής και κοινωνικής αξιοπρέπειας, έχει εισαγάγει στην πολιτική καινοτόμες πολιτικές. Η ΕΔΕΚ έχει αντισταθεί σε κάθε είδους επιβουλή, κατά της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Η ΕΔΕΚ είναι «Η ΓΡΟΘΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ», όπως είναι το προεκλογικό μας σύνθημα.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο την αγωνιστική ιστορία μας που θα θυμίσουμε στους πολίτες, αλλά και το παρόν και το μέλλον. Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο λαϊκισμός, η ισοπέδωση, η διακωμώδηση της πολιτικής, η ΕΔΕΚ καλείται να αντιτάξει την σοβαρότητα, την ουσία στην πολιτική, την αποτελεσματικότητα.

Αφουγκραστήκαμε τις έγνοιες της κοινωνίας, μελετήσαμε και μαζί με εμπειρογνώμονες, καταρτίσαμε σειρά προτάσεων, αυτό που ονομάσαμε Πυλώνες Πολιτικής, πρωτοπόρες και επαναστατικές, αλλά υλοποιήσιμες, εφαρμόσιμες, ρεαλιστικές, κοστολογημένες και αποτελεσματικές προτάσεις για τα μείζονα προβλήματα της κοινωνίας μας. Τα προβλήματα δεν λύνονται με συνθήματα, αλλά με προτάσεις.

– Ποιο είναι το βασικό προφίλ των υποψηφίων σας για τις βουλευτικές εκλογές; Ποια τα χαρακτηριστικά του ψηφοδελτίου σας;

– Στατιστικά, οι μισοί υποψήφιοι μας είναι κάτω των 45 ετών και το 25% είναι γυναίκες. Πέραν των μισών υποψηφίων, στην πλειονότητα τους νέοι και νέες, δεν κατέχουν κομματικό αξίωμα και δεν ανήκουν σ’ αυτό που αποκαλείται κομματικός πυρήνας, είναι δηλαδή συμπολίτες μας που προβληματίζονται και αγωνιούν για το μέλλον τους και εμπιστεύονται την ΕΔΕΚ, συντάσσονται με την ΕΔΕΚ και εναποθέτουν την ικμάδα και την όρεξη τους στην ΕΔΕΚ. Για μας αυτό δίνει στο μέλλον της ΕΔΕΚ τον χαρακτηρισμό ελπιδοφόρο.

– Μετά τις βουλευτικές εκλογές και ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θα συνεχίσετε στην ηγεσία ή θα πάτε εκλογικό συνέδριο; Αναλάβατε ως μεταβατικός πρόεδρος

– Μοναδική σκέψη μου αυτή τη στιγμή και μοναδικός μου στόχος είναι η επιτυχία της ΕΔΕΚ στις βουλευτικές εκλογές. Καταστατική πρόνοια μας επιβάλλει να συγκαλέσουμε εκλογικό συνέδριο μέχρι ένα χρόνο μετά τις βουλευτικές εκλογές. Άρα, αυτό θα γίνει οπωσδήποτε, σε χρόνο που θα αποφασίσουμε όλοι μαζί συλλογικά. Οι όποιες αποφάσεις μου θα ληφθούν αναλόγως της διαμόρφωσης των δεδομένων όταν έρθει η ώρα.

– Πώς τοποθετείται η ΕΔΕΚ έναντι των ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή και το ρόλο της Κύπρου; Σας ανησυχούν οι συνέπειες;

– Η περιοχή μας είναι η πυριτιδαποθήκη, όχι μόνο της νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά όλης της Μέσης Ανατολής, με τους κραδασμούς κάθε ταραχής να φτάνουν στην Ευρώπη και να αφορούν και τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα. Σ’ αυτή την ταραγμένη περιοχή, κομβική θέση κατέχει η Κύπρος. Ευλογία και κατάρα μαζί είναι η νευραλγικής, γεωπολιτικής σημασίας θέση της Κύπρου. Και καθήκον κάθε κυβέρνησης είναι να αξιοποιεί τα δεδομένα και τις συγκυρίες. Είμαστε μικρή χώρα, δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε εμείς καταστάσεις και θα πρέπει να επιλέγουμε προσεκτικά τι πράττουμε. Είμαστε όμως και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό προσθέτει στη χρησιμότητα μας και στις δυνατότητες μας. Αυτό ως γενικό σχόλιο για το πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε ότι αφορά τον πόλεμο που ξέσπασε στην περιοχή μας, εμείς ως θέμα αρχής δεν είμαστε υπέρ της επίθεσης μιας χώρας κατά άλλης χώρας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να μη λάβουμε υπόψη ότι το καθεστώς του Ιράν καταπιέζει και δολοφονεί πρώτα τον ίδιο το λαό του Ιράν και φυσικά, αποτελεί πηγή και κίνδυνο αποσταθεροποίησης, με τα τρομοκρατικά παρακλάδια του όπως τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς και τις προσπάθειες του να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Θεωρούμε σωστή τη θέση της κυβέρνησης, ότι η Κύπρος δεν εμπλέκεται στην εμπόλεμη κατάσταση, αλλά αυτό, όπως αποδείχτηκε, δεν αρκεί. Και αυτό λόγω αυτού του φριχτού αποικιοκρατικού κατάλοιπου, των Βρετανικών Βάσεων. Το θέμα των Βρετανικών Βάσεων πρέπει να ανοίξει ξανά.

Πλην του γεγονότος ότι είναι ένα αποικιοκρατικό κατάλοιπο σε ευρωπαϊκό έδαφος, όπως αποδείχτηκε αποτελεί και κίνδυνο για την ασφάλεια της Κύπρου και των πολιτών της.

Οι προφάσεις εν αμαρτίαις κάποιων, που ισχυρίζονται ότι τυχόν έναρξη συζήτησης του θέματος των βάσεων, θα θέσει σε κίνδυνο τη νομιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, επειδή η συμφωνία για τις βάσεις ενσωματώθηκε ύπουλα στη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης, καταρρίπτονται:

• Από το ψήφισμα 186/1964 της 4ης Μαρτίου 1964, του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο αναγνώρισε και κατοχύρωσε ως νόμιμη κυβέρνηση της Κύπρου, την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρά το πραξικόπημα των τουρκοκυπρίων και την αποχώρηση τους από την κυβέρνηση

• Επίσης, γνωματεύσεις ξένων εγκρίτων επιστημόνων που επιστρατεύτηκαν κατά καιρούς από κυπριακές κυβερνήσεις, αλλά και απόφαση του ιδίου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βρετανίας το 2018, όχι μόνο δεν θεωρούν τις βάσεις κυρίαρχες, αλλά τις αποκαλούν ως κατάλοιπό της αποικιοκρατίας και ως μη – συνάδουσες με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η συζήτηση για τις βάσεις δεν πρέπει να μπει και πάλι στα συρτάρια, όπως έγινε από το 2008 και μετά.

Οι συνέπειες του πολέμου είναι ήδη αισθητές και ανησυχούμε για πλήγματα κατά του τουριστικού μας προϊόντος, για την αύξηση στη τιμή του πετρελαίου και για αλυσιδωτές αυξήσεις σε προϊόντα. Η άποψη μας είναι ότι η κυβέρνηση, πρέπει να έχει σε ετοιμότητα διατάγματα για πλαφόν στις τιμές των καυσίμων ή για μείωση του φόρου κατανάλωσης. Και παρά το γεγονός ότι ορθά ζητήθηκε συνδρομή από ευρωπαϊκές χώρες, με πρώτη την Ελλάδα φυσικά, για να δημιουργηθεί θόλος προστασίας της Κύπρου, θα πρέπει με ειδική εκστρατεία, να δώσουμε την πραγματική εικόνα, ότι δεν είμαστε περίπου όλοι στα καταφύγια.

«Μετά τις βουλευτικές θα δούμε τη σχέση μας με την Κυβέρνηση»

– Η σχέση σας με την Κυβέρνηση που βρίσκεται σήμερα; Πολλοί εκτιμούν ότι η ώρα της αποχώρησης της ΕΔΕΚ έχει φτάσει. Τι απαντάτε;

– Μέχρι στιγμής, δεν έγινε σε βάθος συζήτηση πολιτικής αξιολόγησης της – συνεργασίας της ΕΔΕΚ με την κυβέρνηση. Αυτό πλέον δεν μπορεί να γίνει, ενόψει βουλευτικών εκλογών. Το θέμα θα συζητηθεί μετά τις βουλευτικές εκλογές. Μπορώ να πω ότι υπάρχει στην ΕΔΕΚ η γενική αίσθηση ότι θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερη η σχέση μας με την κυβέρνηση. Παρατηρούνται ζητήματα συνεννόησης και συνεργασίας. Θα τα δούμε σίγουρα μετά τις εκλογές.

– Η Υπουργός Γεωργίας, η οποία είναι η εκπρόσωπος της ΕΔΕΚ στην Κυβέρνηση, βρέθηκε στο στόχαστρο αυτές τις μέρες για το θέμα του αφθώδους πυρετού. Την στηρίζετε; Ποια η άποψη σας για τη διαχείριση της κρίσης;

– Πιθανόν να υπάρχουν και πολιτικές και υπηρεσιακές ευθύνες. Αυτό θα πρέπει να διαπιστωθεί επίσημα, εάν διεξαχθεί έρευνα.

Κατά την άποψη μας, όλα ξεκινούν από την ανωμαλία που προκαλεί η κατοχή. Θεωρώ ότι δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε τις συνέπειες της ανωμαλίας της κατοχής, που επηρέασαν το θέμα του αφθώδους πυρετού.

Όταν εντοπίστηκαν κρούσματα στα κατεχόμενα και αντιμετωπίσαμε από την Αυστραλία και τον Καναδά την πιθανότητα απαγόρευσης εισαγωγής προϊόντων από την επικράτεια της Κύπρου, δηλαδή χαλλούμια και άλλα προϊόντα και υπό το φόβο ότι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν και άλλες χώρες, για να μην επηρεαστούν οι εξαγωγές μας σ’ αυτές τις δύο χώρες, σπεύσαμε να επισημάνουμε ότι τα κρούσματα δεν εντοπίστηκαν στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές. Άρα, δεν αντιμετωπίσαμε την κατάσταση ωσάν να είναι η Κύπρος μια επικράτεια. Αυτός ο πρώτος χειρισμός, δεν μας επέτρεψε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας αντιμετωπίσει ως επικράτεια, για να νομιμοποιούμαστε να αιτηθούμε και να μας παρασχεθεί η δυνατότητα για να λάβουμε προληπτικά μέτρα από τον Δεκέμβριο.

Οι ενέργειες που έγιναν μετά από τον εντοπισμό κρουσμάτων στις ελεύθερες περιοχές, ήταν και είναι σωστές. Θεωρώ μεγάλο λάθος και άκρατο λαϊκισμό, την προσπάθεια εκμετάλλευσης του πόνου και της οργής των κτηνοτρόφων από κόμματα, κυρίως από το ΑΚΕΛ και το ΕΛΑΜ, που εξωθούσαν τους κτηνοτρόφους σε αντιδράσεις κατά των θανατώσεων, γνωρίζοντας ότι δεν υπήρχε περίπτωση παρέκκλισης από αυτά που προνοεί ο σχεδιασμός αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Θεωρώ λάθος το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπό το βάρος της πίεσης άφησε παράθυρο ανοιχτό για τερματισμό των θανατώσεων. Λίγο μετά, ο αρμόδιος Επίτροπος που επισκέφθηκε την Κύπρο, προσγείωσε όλους ανώμαλα.

Από δω και πέρα, η ΕΔΕΚ είπε ότι οι αποζημιώσεις πρέπει να έχουν τέτοιο ύψος, έτσι ώστε να καλυφθεί όχι μόνο η αξία του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και η απώλεια εισοδήματος, οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, γη, μηχανήματα κτλ. Θα πρέπει, όταν τελειώσει το κακό, «καθαρίσουμε» από τη νόσο και οι κτηνοτρόφοι μας επαναδραστηριοποιηθούν, να είναι σαν να μην έχουν σταματήσει λεπτό να εργάζονται.

Πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ικανοποιούν τη θέση της ΕΔΕΚ.