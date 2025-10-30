Τους πρώτους δέκα υποψηφίους του για τις Βουλευτικές Εκλογές 2026, ανακοίνωσε χθες σε εκδήλωση στα γραφεία του, το Κίνημα Άλμα.
Ο επικεφαλής του Κινήματος, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, μίλησε στους παρευρισκόμενους για τους στόχους του Κινήματος, θεμέλιος λίθος των οποίων είναι η δημιουργηθεί ενός κράτους δικαίου, στο οποίο οι πολίτες να αισθάνονται υπερήφανοι.
Οι δέκα υποψήφιοι βουλευτές είναι οι εξής:
- Οδυσσέας Μιχαηλίδης, επικεφαλής του κινήματος
- Ανδρούλα Καμιναρά, πρώην αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και πρώην Πρέσβειρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Μιχάλης Παρασκευάς δικηγόρος και ακτιβιστής
- Σταύρια Παναγίδου, διδάκτωρ μοριακής βιολογίας
- Γιούλα Πιτσιάλη, μέλος της Μεταβατικής Εκτελεστικής Γραμματείας, με κοινωνική δράση
- Μάριος Στυλιανού
- Βασίλης Μαύρος, ο οποίος ήταν υποψήφιος Δήμαρχος Αμμοχώστου στις τελευταίες δημοτικές εκλογές και ζει στο Λονδίνο
- Παναγιώτης Ευαγγελίδης, μέλος της Μεταβατικής Εκτελεστικής Γραμματείας
- Πέτρος Ζαρούνας, διεθνολόγος (Λάρνακα)
- Μάριος Νεοφυτου, επιχειρηματίας (Πάφος)
Προς το παρόν το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη δεν έχει ανακοινώσει κανένα υποψήφιο για Λεμεσό και Κερύνεια.