Τους πρώτους δέκα υποψηφίους του για τις Βουλευτικές Εκλογές 2026, ανακοίνωσε χθες σε εκδήλωση στα γραφεία του, το Κίνημα Άλμα.

Ο επικεφαλής του Κινήματος, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, μίλησε στους παρευρισκόμενους για τους στόχους του Κινήματος, θεμέλιος λίθος των οποίων είναι η δημιουργηθεί ενός κράτους δικαίου, στο οποίο οι πολίτες να αισθάνονται υπερήφανοι.

Οι δέκα υποψήφιοι βουλευτές είναι οι εξής:

Οδυσσέας Μιχαηλίδης, επικεφαλής του κινήματος

Ανδρούλα Καμιναρά, πρώην αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και πρώην Πρέσβειρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μιχάλης Παρασκευάς δικηγόρος και ακτιβιστής

Σταύρια Παναγίδου, διδάκτωρ μοριακής βιολογίας

Γιούλα Πιτσιάλη, μέλος της Μεταβατικής Εκτελεστικής Γραμματείας, με κοινωνική δράση

Μάριος Στυλιανού

Βασίλης Μαύρος, ο οποίος ήταν υποψήφιος Δήμαρχος Αμμοχώστου στις τελευταίες δημοτικές εκλογές και ζει στο Λονδίνο

Παναγιώτης Ευαγγελίδης, μέλος της Μεταβατικής Εκτελεστικής Γραμματείας

Πέτρος Ζαρούνας, διεθνολόγος (Λάρνακα)

Μάριος Νεοφυτου, επιχειρηματίας (Πάφος)

Προς το παρόν το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη δεν έχει ανακοινώσει κανένα υποψήφιο για Λεμεσό και Κερύνεια.