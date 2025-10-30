Τους πρώτους δέκα υποψηφίους του για τις Βουλευτικές Εκλογές 2026, ανακοίνωσε χθες σε εκδήλωση στα γραφεία του, το Κίνημα Άλμα.

Ο επικεφαλής του Κινήματος, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, μίλησε στους παρευρισκόμενους για τους στόχους του Κινήματος, θεμέλιος λίθος των οποίων είναι η δημιουργηθεί ενός κράτους δικαίου, στο οποίο οι πολίτες να αισθάνονται υπερήφανοι.

Οι δέκα υποψήφιοι βουλευτές είναι οι εξής:

  1. Οδυσσέας Μιχαηλίδης, επικεφαλής του κινήματος
  • Ανδρούλα Καμιναρά, πρώην αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και πρώην Πρέσβειρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Σταύρια Παναγίδου, διδάκτωρ μοριακής βιολογίας
  • Γιούλα Πιτσιάλη, μέλος της Μεταβατικής Εκτελεστικής Γραμματείας, με κοινωνική δράση
  • Μάριος Στυλιανού
  • Βασίλης Μαύρος, ο οποίος ήταν υποψήφιος Δήμαρχος Αμμοχώστου στις τελευταίες δημοτικές εκλογές και ζει στο Λονδίνο
  • Παναγιώτης Ευαγγελίδης, μέλος της Μεταβατικής Εκτελεστικής Γραμματείας
  • Πέτρος Ζαρούνας, διεθνολόγος (Λάρνακα)
  • Μάριος Νεοφυτου, επιχειρηματίας (Πάφος)

Προς το παρόν το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη δεν έχει ανακοινώσει κανένα υποψήφιο για Λεμεσό και Κερύνεια.