Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, στη συνέντευξή του την Κυριακή στον «Φ», μίλησε για συγκεκριμένη πρόταση συμπόρευσης με τη ΔΗΠΑ. Ο Μάριος Καρογιάν απάντησε ότι επίσημη πρόταση δεν υποβλήθηκε ποτέ από μέρους του ΔΗΚΟ και ότι το όλο ζήτημα αφορά μία συζήτηση που έγινε μετά από πρωτοβουλία τρίτου προσώπου. Στον απόηχο αυτής της συζήτησης, ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Μιχάλης Γιακουμής απέστειλε χθες το πρωί επιστολή στον πρόεδρο της ΔΗΠΑ, Μάριο Καρογιάν, με την οποία ζητά σύγκληση των συλλογικών οργάνων του κόμματος και επίσημη ενημέρωση για όσα έγιναν ή δεν έγιναν.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ θέτει μέσα από την επιστολή του και θέμα για τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων σε σχέση με τη στρατηγική του κόμματος ενόψει των εκλογών ή πιθανών συνεργασιών. «Με αφορμή τα χθεσινά και σημερινά δημοσιεύματα στον “Φιλελεύθερο”, τόσο με τις δηλώσεις του Προέδρου του ΔΗΚΟ κ. Νικόλα Παπαδόπουλου όσο και με τις δικές σας απαντήσεις, προέκυψαν σοβαρά ερωτήματα», αναφέρει στην επιστολή, την οποία αποκαλύπτει σήμερα ο «Φ».

«Ως βουλευτής της ΔΗΠΑ και μέλος των θεσμικών οργάνων του κόμματος, ουδέποτε ενημερώθηκα ούτε προφορικά ούτε γραπτώς για οποιαδήποτε πρωτοβουλία, διερεύνηση, βολιδοσκόπηση ή συζήτηση, είτε απευθείας μεταξύ των ηγεσιών είτε μέσω τρίτων προσώπων, σχετικά με ενδεχόμενη συνεργασία ΔΗΠΑ–ΔΗΚΟ, κοινό ψηφοδέλτιο, επιστροφή στελεχών ή άλλα σενάρια που αναφέρονται δημοσίως.

Τα δημοσιεύματα αυτά, ανεξαρτήτως της ακρίβειάς τους, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα, προκαλούν σύγχυση στα μέλη και τους ψηφοφόρους μας και αναδεικνύουν την αναγκαιότητα πλήρους και θεσμικής ενημέρωσης των οργάνων της παράταξης», σημειώνει.

«Για τον λόγο αυτό», προσθέτει, «ζητώ όπως συγκαλέσετε άμεσα τα συλλογικά όργανα του κόμματος, ώστε:

Να ενημερωθούμε επισήμως και ολοκληρωμένα για το περιεχόμενο των επαφών και των οποιωνδήποτε πρωτοβουλιών έχουν λάβει χώρα.

Να διευκρινιστεί επακριβώς εάν υπήρξαν προτάσεις, σε ποιο επίπεδο συζητήθηκαν και ποια ήταν η θέση της ηγεσίας.

Να επαναβεβαιωθεί η θεσμική διαδικασία βάσει της οποίας λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν τη στρατηγική του κόμματος ενόψει εκλογών ή συνεργασιών.

Η ενότητα, η αξιοπιστία και η διαφάνεια αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές για τη ΔΗΠΑ. Για να διαφυλαχθούν, θεωρώ αναγκαία την άμεση και συλλογική ενημέρωση όλων των στελεχών, ώστε το κόμμα να λειτουργεί συντεταγμένα και με πλήρη γνώση των δεδομένων.

Ζητήματα που άπτονται της θεσμικής λειτουργίας του κόμματος, της συλλογικής λήψης αποφάσεων και της πλήρους ενημέρωσης των στελεχών και εκλεγμένων αξιωματούχων πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα.

Αναμένω όπως ενημερώσετε για τον χρόνο σύγκλησης των οργάνων», καταλήγει ο Μιχάλης Γιακουμής.

Μαρίνος Κλεάνθους: Το θέμα είναι καθαρά πολιτικό

Ο αντιπρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, Μαρίνος Κλεάνθους, σε παρέμβασή του στο Omega και στο Σίγμα, ανέφερε ότι κατά την πρόσφατη επίσημη συνάντηση ΔΗΚΟ–ΔΗΠΑ δεν έγινε καμία επίσημη πρόταση συνεργασίας ή κοινού ψηφοδελτίου από τον Νικόλα Παπαδόπουλο για τις βουλευτικές εκλογές.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η συζήτηση στην οποία αναφέρεται ο κ. Παπαδόπουλος στη συνέντευξή του στον «Φιλελεύθερο» αφορά μια εντελώς διαφορετική, ανεπίσημη και διερευνητική επαφή που πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου έναν μήνα, μεταξύ προσώπων που πρόσκεινται φιλικά στα δύο κόμματα. Μια τέτοια ανεπίσημη επαφή, όπως είπε, δεν αποτελεί επίσημη απόφαση του Δημοκρατικού Κόμματος και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως βάση συζήτησης. «Το ζήτημα δεν είναι ούτε οι συμπροεδρίες ούτε τα αξιώματα. Το θέμα είναι καθαρά πολιτικό», ξεκαθάρισε.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι, πέρα από το διαδικαστικό επίπεδο, υπάρχουν ουσιαστικές πολιτικές διαφορές που δεν μπορούν ούτε να παραγνωριστούν ούτε να “κρυφτούν κάτω από το χαλί” προκειμένου να παρουσιαστεί ενιαία σημαία στις επικείμενες εκλογές. Στο ζήτημα του Κυπριακού, για παράδειγμα, όπως δήλωσε, το ΔΗΚΟ δεν αποδέχεται το Πλαίσιο Γκουτέρες και δεν επιθυμεί συνέχιση των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν, θέση που απέχει σημαντικά από τη γραμμή της Δημοκρατικής Παράταξης. «Σε μια περίοδο όπου οι πολίτες απαιτούν καθαρότητα και ειλικρίνεια, αυτές οι διαφορές οφείλουν να λέγονται ξεκάθαρα», σημείωσε.

Ο κ. Κλεάνθους υπενθύμισε ότι πριν από λίγους μήνες η ΔΗΠΑ κατέθεσε ανοικτή πρόταση προς όλα τα κόμματα, ώστε να συμφωνηθούν κοινές θέσεις για τα σημαντικότερα ζητήματα του τόπου, μια πρωτοβουλία που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βάση συνεννόησης και περαιτέρω συνεργασιών. Το Δημοκρατικό Κόμμα, είπε, δεν ανταποκρίθηκε σε αυτή την προσπάθεια.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι η ΔΗΠΑ είναι ένας πολιτικός χώρος που έχει στο DNA της τη συνεργασία και τη σύνθεση και παραμένει ανοιχτή σε διάλογο. Η διαθεσιμότητα αυτή, όμως, πρέπει να στηρίζεται σε καθαρές προγραμματικές συγκλίσεις και όχι σε υπεκφυγές ή ασαφείς τοποθετήσεις. «Η αξιοπιστία προς τους πολίτες στηρίζεται στη διαφάνεια και την ειλικρίνεια», δήλωσε εμφατικά ο κ. Κλεάνθους..