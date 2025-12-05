Αιφνιδίασε με τον ανασχηματισμό ο Νίκος Χριστοδουλίδης τον οποίο ανακοίνωσε με το που επέστρεψε από το ταξίδι στην Ουκρανία. Η νέα κυβέρνηση Χριστοδουλίδη έχει σαφώς πιο κεντροδεξιά κατεύθυνση, ενώ πρόκειται για ένα πιο πολιτικό σχήμα.

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευθύς μετά την άφιξή του στο Προεδρικό κάλεσε στο γραφείο της Δυτικής Πτέρυγας τους συνεργάτες του, τους οποίους και ενημέρωσε για την απόφασή του να προχωρήσει στον ανασχηματισμό.

Όσον αφορά την κομματική γεωγραφική των νέων υπουργών, καταγράφεται ενίσχυση της παρουσίας τόσο του Δημοκρατικού Κόμματος όσο και της Δημοκρατικής Παράταξης.

Παράλληλα, φρόντισε να υπουργοποιήσει άτομα τα οποία είχαν στηρίξει και εργαστεί για την υποψηφιότητά του και θεωρείται ότι ανήκουν στο ευρύτερο περιβάλλον των υποστηρικτών του.

Η παρουσία του ΔΗΚΟ στη νέα κυβέρνηση Χριστοδουλίδη εμφανίζεται ενισχυμένη καθώς θα βρίσκονται στο υπουργικό συμβούλιο δύο αντιπρόεδροι του κόμματος, οι Μιχάλης Δαμιανός και Νεοφύτος Χαραλαμπίδης.

Ο πρώτος μετακινείται από το υπουργείο Υγείας στο υπουργείο Ενέργειας αντικαθιστώντας τον Γιώργο Παπαναστασίου ο οποίος προερχόταν από τον ευρύτερο κεντρώο χώρο και δεν ανήκει στο σκληρό πυρήνα του ΔΗΚΟ. Ο Ν. Χαραλαμπίδης θα αντικαταστήσει τον Μ. Δαμιανό στο υπουργείο Υγείας.

Ενισχυμένη και η ΔΗΠΑ με την υπουργοποίηση του Μαρίνου Μουσιούττα, βουλευτή και στέλεχος πρώτης γραμμής. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Μαρίνος Μουσιούττας πάει στο υπουργείο Εργασίας, ένα χώρο στον οποίο υπηρέτησε ως υπουργός ένας άλλος Μουσιούττας, ο θείος του Ανδρέας.

Οι άλλοι δύο που βρίσκονται στη λίστα του ανασχηματισμού ως προς την πολιτική τους γεωγραφία τοποθετούνται στο χώρο της ευρύτερης Συναγερμικής δεξιάς, ο Κωνσταντίνος Φυτιρής και ο Μάριος Χαρτσιώτης. Ο πρώτος αντικαθιστά το δεύτερο στο πολύ δύσκολο υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Ο Μ. Χαρτσιώτης ως επίτροπος Προεδρίας θα βρίσκεται στον ευρύτερο προεδρικό κύκλο.

Τέλος, η Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, η οποία τοποθετείται στο υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, θεωρείται μια κίνηση επαναπροσέγγισης προς τη γνωστή επιχειρηματική οικογένεια.

Σε καλό κλίμα ο αποχωρισμός

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχοντας λάβει τις αποφάσεις του, τους πρώτους με τους οποίους επικοινώνησε ήταν με εκείνους τους συνεργάτες του που θα αποχωρήσουν από κυβερνητικό σχήμα. Δηλαδή τους Γιώργο Παπαναστασίου από το υπουργείο Εμπορίου και Ενέργειας, Γιάννη Παναγιώτου από το υπουργείο Εργασίας και Μαριλένα Ευαγγέλου από το υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, κουβέντιασαν σε καλό κλίμα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να τους ευχαριστεί για την έως τώρα συνεργασία τους και την προσφορά τους στην κυβέρνηση.

Ποιοι γνώριζαν και ποιοι όχι

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επέστρεψε από το ταξίδι στην Ουκρανία γύρω στις 3 το απόγευμα. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, έστειλε μήνυμα στους αρχηγούς των συνεργαζόμενων κομμάτων ότι θα τους ενημερώσει για κάτι. Το τηλεφώνημα Χριστοδουλίδη προς Νικόλα Παπαδόπουλο και Μάριο Καρογιάν έγινε λίγο πριν βγει η ανακοίνωση του ανασχηματισμού στη δημοσιότητα. Αυτό είχε πράξει και κατά τον προηγούμενο ανασχηματισμό τον Ιανουάριο του 2024, όταν και πάλι επικοινώνησε με τους αρχηγούς των κομμάτων που ανήκουν στο χώρο της συγκυβέρνησης για να τους ανακοινώσει τις αποφάσεις του. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης φρόντισε πάντως να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του και από άτομα τα οποία ανήκουν στο στενό κύκλο των συνεργατών του στην κυβέρνηση. Ενημερώθηκαν για τις προεδρικές αποφάσεις μετά την ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Προεδρικό Μέγαρο.