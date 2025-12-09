Κάλεσμα συνεργασίες προς τη ΔΗΠΑ απηύθηνε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, σε ζωντανή εκπομπή στο ραδιόφωνο, επισημαίνοντας πως «το Κέντρο πρέπει να είναι μια ισχυρή δύναμη στη Βουλή».

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε «απευθύνω πρόταση τώρα στη ΔΗΠΑ για να συναντηθούμε σε μια προσπάθεια συνεργασίας». Είπε, επίσης ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πολλές συζητήσεις ανάμεσα στα δύο κόμματα.

Το ΔΗΚΟ θεωρεί ότι «το Κέντρο πρέπει να είναι μια ισχυρή δύναμη στη Βουλή», είπε ακόμη ο κ. Παπαδόπουλος, με τον ίδιο να έχει την άποψη πως πρέπει να αποτελέσει (σ.σ. το κέντρο) ανάχωμα στις ακραίες δυνάμεις εντός της Βουλής.

Ο κ. Παπαδόπουλος, διερωτήθηκε, πώς είναι δυνατόν να κατηγορείται το ΔΗΚΟ για διάσπαση, αφού όπως υποστήριξε, καταβάλλει προσπάθειες συνεργασίας.

«Αν κάποιοι επιλέγουν να αποχωρήσουν από τις παρατάξεις τους, αυτό είναι δική τους απόφαση και δεν σχετίζεται με το ΔΗΚΟ», υπέδειξε.

Τι είπε για τον ανασχηματισμό

Το ΔΗΚΟ «δεν έχει παράπονο» από τις αποφάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας σε σχέση με τον ανασχηματισμό, είπε ο κ. Παπαδόπουλος, ερωτηθείς για το θέμα.

Εξάλλου, υπενθύμισε, είχαν ενημερωθεί από το καλοκαίρι για την πρόθεση ανασχηματισμού στο Υπουργικό Συμβούλιο, ακόμη και αν δεν γνώριζαν πότε ακριβώς θα συνέβαινε. Είπε, πάντως, δεν του ζητήθηκαν ονόματα για την όποια αλλαγή στη σύνθεση του Υπουργικού.