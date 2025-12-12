Με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών της κ. Ολγκίν με κυβερνητικούς αξιωματούχους της περιοχής, ενόψει των προσπαθειών των Ηνωμένων Εθνών για επανεκκίνηση της διαδικασίας στο Κυπριακό.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κ. Ολγκίν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τη χθεσινή τριμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν.

Συζητήθηκε ακόμη το θέμα της σύγκλησης της επόμενης Άτυπης Διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό.

protothema.gr