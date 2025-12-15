Την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της κυπριακής οικονομίας μέσα σε ένα ιδιαίτερα ασταθές διεθνές περιβάλλον ανέδειξε ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, κατά την ομιλία του στη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού.

Όπως ανέφερε, ενώ η Ευρώπη αντιμετωπίζει ύφεση ή στασιμότητα, η Κύπρος καταγράφει τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ΕΕ, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέπει ανάπτυξη 3,4% για το 2025 και το Υπουργείο Οικονομικών 3,6%. «Μέσα σε αυτό τον κυκεώνα αρνητικών εξελίξεων, η κυπριακή οικονομία παρουσιάζει ανθεκτικότητα και δυναμική», σημείωσε.

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι η Κύπρος βρίσκεται πλέον σε συνθήκες πλήρους εργοδότησης, υπογραμμίζοντας πως σήμερα εργοδοτούνται 144.000 περισσότεροι Κύπριοι σε σύγκριση με το 2013. Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 40% από το 2013, ενώ η αγοραστική δύναμη των πολιτών κατά 21%.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις καταθέσεις των Κυπρίων, οι οποίες ανέρχονται πλέον στα €50 δισ., αύξηση 53% σε σχέση με το 2013. «Τα δεδομένα της κυπριακής οικονομίας είναι τα καλύτερα που είχαμε ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής επηρεάζουν ομάδες πληθυσμού»

Παρά τη θετική εικόνα, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ αναγνώρισε ότι η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής επηρεάζουν σημαντικές ομάδες του πληθυσμού. «Υπάρχουν συμπολίτες μας που τα εισοδήματά τους δεν αυξήθηκαν με τον ίδιο ρυθμό που αυξήθηκε το κόστος ζωής», σημείωσε, αναφερόμενος σε συνταξιούχους, ευάλωτες ομάδες και πρόσφυγες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο υψηλό κόστος στέγασης και ενέργειας, υπενθυμίζοντας ότι η Κύπρος πληρώνει το δεύτερο ακριβότερο επιχειρηματικό ρεύμα στην Ευρώπη.

Οι προτάσεις του ΔΗΚΟ για τις συντάξεις, τη στέγη και τη φορολογική μεταρρύθμιση

Σε ό,τι αφορά το συνταξιοδοτικό, ο Νικόλας Παπαδόπουλος ζήτησε ριζική μεταρρύθμιση, τονίζοντας ότι «το πιο σημαντικό κριτήριο δεν είναι η βιωσιμότητα του Ταμείου, αλλά οι συντάξεις να είναι επαρκείς και αξιοπρεπείς». Όπως δήλωσε, το ΔΗΚΟ απαιτεί αύξηση των χαμηλών και μεσαίων συντάξεων τουλάχιστον κατά €300 τον μήνα.

Για το στεγαστικό, πρότεινε αύξηση του οικιστικού αποθέματος μέσω νέου πολεοδομικού σχεδιασμού, αξιοποίησης του ύψους στα αστικά κέντρα, ανακαίνισης κτηρίων στα ιστορικά κέντρα και προώθησης προγραμμάτων κοινωνικής στέγασης με κρατική χρηματοδότηση και εγγυήσεις.

Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξη του ΔΗΚΟ στη φορολογική μεταρρύθμιση, με στόχο την ενίσχυση της οικογένειας και τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού για τις κυπριακές επιχειρήσεις.

«Για πρώτη φορά έχει αδειάσει το Πουρνάρα»

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ υποστήριξε ότι οι πολιτικές που είχε προτείνει το κόμμα από το 2017 εφαρμόζονται σήμερα, οδηγώντας σε θεαματικά αποτελέσματα, προσθέτοντας ότι οι αιτήσεις ασύλου μειώθηκαν κατά 75% σε σχέση με το 2022 και ότι το 2025 καταγράφηκαν μηδενικές αφίξεις από τη θάλασσα.

Υπογράμμισε επίσης ότι η Κύπρος είναι η μόνη χώρα της ΕΕ που παρουσιάζει μείωση μεταναστευτικών ροών, γεγονός που, όπως είπε, αναγνωρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

GSI: Αυτό το έργο δεν πρέπει να τερματιστεί

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο κ. Παπαδόπουλος για το ενδεχόμενο τερματισμού του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector. «Αυτό το έργο δεν πρέπει να τερματιστεί», τόνισε, προειδοποιώντας για σοβαρές οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες, αλλά και για πιθανή ρήξη με την ΕΕ και την Ελλάδα.

Όπως ανέφερε, η διασύνδεση αποτελεί έργο ύψιστης εθνικής και ενεργειακής σημασίας, που θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα μειώσει το κόστος ηλεκτρισμού για τους καταναλωτές.

Κυπριακό: Η ευθύνη για τη μη λύση ανήκει αποκλειστικά στην Τουρκία

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ υπογράμμισε ότι η ευθύνη για τη μη λύση ανήκει αποκλειστικά στην Τουρκία, προειδοποιώντας για αυταπάτες γύρω από τις προθέσεις της Άγκυρας. «Δεν πρέπει να έχουμε ψευδαισθήσεις», είπε, τονίζοντας ότι η ασφάλεια πρέπει να αποτελεί κεντρικό πυλώνα οποιασδήποτε λύσης.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο το 2026, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η χώρα μπορεί να αποτελέσει «φωτεινό παράδειγμα δημοκρατίας και ευρωπαϊκών αξιών».