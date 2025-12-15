Η προοπτική της κυπριακής οικονομίας μεσοπρόθεσμα με βάση τις μακροοικονομικές προβλέψεις της Κυβέρνησης είναι θετική, περιβάλλεται ωστόσο από σημαντική αβεβαιότητα, ανέφερε η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Χριστιάνα Ερωτοκρίτου κατά την έναρξη της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό 2026 στην Ολομέλεια του Σώματος.

Σημείωσε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026, όπως αρχικά κατατέθηκε στην Βουλή, προβλέπει δαπάνες τακτικές και αναπτυξιακές, για τις οποίες ζητείται έγκριση πληρωμής ύψους €9.963.897.158, εξαιρουμένων τροποποιήσεων που κατατέθηκαν εκ των υστέρων από το Υπουργείο Οικονομικών, και παρουσιάζει αύξηση δαπανών κατά 5,96% σε σύγκριση με τις αρχικά προϋπολογισθείσες και εγκριθείσες δαπάνες του προϋπολογισμού του 2025.

Κατά την παρουσίαση της έκθεσης της Επιτροπής για τον προϋπολογισμό του 2026, η κ. Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι σε σχέση με επιμέρους πρόνοιες του κρατικού προϋπολογισμού του 2026 συγκριτικά με το 2025 η Επιτροπή σημειώνει την αύξηση των συνολικών προϋπολογιζόμενων εσόδων και δαπανών κατά 11,1% και 2,8% αντίστοιχα.

Σημειώνεται επίσης «σημαντική αύξηση» των λειτουργικών δαπανών κατά 11,8%, η οποία οφείλεται κυρίως στην αυξημένη πρόνοια για αγορά ύδατος, δαπάνες άμυνας και αστυνόμευσης, εκπαίδευση προσωπικού, συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα καθώς και δαπάνες ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Δημοκρατία, πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε ακόμη σε αύξηση των μεταβιβαστικών πληρωμών κατά 5,2% λόγω της αύξησης της γενικής κυβερνητικής συνεισφοράς στο ΓεΣΥ και στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των χορηγιών προς κρατικούς οργανισμούς και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και άλλων κοινωνικών παροχών.

Η Επιτροπή, σύμφωνα με την κ. Ερωτοκρίτου, σημείωσε τη μείωση των κεφαλαιακών δαπανών κατά 2,6%, τη μικρή μείωση ύψους 1% στα συγχρηματοδοτούμενα έργα και σχέδια από κοινοτικούς πόρους και αύξηση των δαπανών εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους κατά 6,9%.

Σημείωσε ακόμη ότι το δημόσιο χρέος για το 2025 καταγράφει σημαντική μείωση διατηρώντας πτωτική πορεία η οποία προβλέπεται να συνεχιστεί και κατά την τριετία 2026-2028. «Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η εκτίμηση του Υπουργείου Οικονομικών για επίτευξη δημόσιου χρέους κάτω από τον στόχο του 60% εντός του τρέχοντος έτους», είπε, σημειώνοντας ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να περιοριστεί σημαντικά κατά το τρέχον έτος ενώ κατά την τριετία 2026-28 προβλέπεται να αυξηθεί και να σταθεροποιηθεί περίπου στο 2%.

Η Επιτροπή, στη βάση των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιον της, σημείωσε, καταλήγει στο ότι, «η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να διέρχεται συνθήκες αβεβαιότητας λόγω των επικρατουσών γεωπολιτικών συνθηκών» και ότι η προοπτική της κυπριακής οικονομίας μεσοπρόθεσμα με βάση τις μακροοικονομικές προβλέψεις της κυβέρνησης «είναι θετική, περιβάλλεται ωστόσο από σημαντική αβεβαιότητα».

Η εκτίμηση του Υπουργείου Οικονομικών για αισθητή μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά το τρέχον έτος, καθώς και οι προβλέψεις για περαιτέρω μείωσή του μεσοπρόθεσμα «κρίνονται ως ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις», πρόσθεσε.

«Η διασφάλιση βιώσιμου ρυθμού ανάπτυξης και υγιών δημόσιων οικονομικών σε συνδυασμό με την υιοθέτηση πολιτικών που να εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου πλούτου, να προστατεύουν την ευημερία των πολιτών, να ενισχύουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και να αντιμετωπίζουν την ακρίβεια πρέπει να συγκαταλέγονται στις βασικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης προκειμένου να επιτυγχάνεται μακροχρόνια σταθερότητα και ανάπτυξη χωρίς να δημιουργούνται κίνδυνοι για την οικονομία και για τους πολίτες», ανέφερε η κ. Ερωτοκρίτου. Πρόσθεσε ότι η πρόθεση και επιτάχυνση της υλοποίησης έργων όπως του ψηφιακού μετασχηματισμού, της πράσινης μετάβασης που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και άλλων αναπτυξιακών και μεταρρυθμιστικών έργων, «εκτιμάται και θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου για βιώσιμη ανάπτυξη και συνακόλουθα στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας της οικονομίας σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς».

Υπό το φως των θέσεων αυτών, είπε, η Επιτροπή με την παρούσα έκθεση της υποβάλλει τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό και τις προτεινόμενες από την Κυβέρνηση τροποποιήσεις αυτού στην Ολομέλεια του Σώματος για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης σε σχέση με την έγκριση ή απόρριψη αυτού.

Ταυτόχρονα, συνέχισε, επιφυλάσσει το δικαίωμα των μελών της, καθώς και των υπολοίπων Βουλευτών, για την υποβολή τροπολογιών, είπε, σημειώνοντας ότι οι τελικές θέσεις όλων των κοινοβουλευτικών πλευρών αναμένεται να διατυπωθούν κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια του Σώματος.

Είπε ακόμη ότι η Επιτροπή σημειώνει ότι, υποβάλλοντας με την παρούσα έκθεσή της τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό στην Ολομέλεια για συζήτηση, «επιφυλάσσεται ως προς τα τελικά του μεγέθη», τα οποία ενδέχεται να διαφοροποιηθούν στη βάση περικοπών ειδικών κονδυλίων, όπως και της τελικής διαμόρφωσης των συνολικών δαπανών υπό το φως της έγκρισης ή απόρριψης τροποποιήσεων σε αυτών, οι οποίες κατατέθηκαν ή ενδέχεται να κατατεθούν εκ μέρους της Κυβέρνησης ή και Βουλευτών.