ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ/ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Με μια συμβολική ανταλλαγή δώρων ανάμεσα στην υφυπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά και την υφυπουργό για Ευρωπαϊκής Υποθέσεις της Δανίας Marie Bjierre, η Κύπρος παρέλαβε τη σκυτάλη από τη Δανική Προεδρία. Η χθεσινή ήταν η τελευταία συνεδρία του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων υπό την Προεδρία της Δανίας. Στην επόμενη συνεδρία του ΣΓΥ, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο θα προεδρεύει η Κύπρος.

Η υφυπουργός Μαριλένα Ραουνά παρουσιάζοντας τη χάλκινη δημιουργία του καλλιτέχνη Χρήστου Κυριακίδη που απεικονίζει την Κύπρο, αναφέρθηκε στην ιστορική σχέση της Κύπρου με τον χαλκό και τόνισε ότι η δημιουργία απεικονίζει την Κύπρο στην ολότητά της, χωρίς τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός.

Η επανένωση του τελευταίου διαιρεμένου κράτους μέλους της ΕΕ είναι αναγκαία για την πραγματική ολοκλήρωση της ΕΕ, υπογράμμισε η κα Ραουνά. Ιδιαίτερα, όταν συζητούμε θέματα διεύρυνσης τα οποία αφορούν την επανένωση της Ευρώπης, πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχει ένα κράτος μέλος της ΕΕ που συνεχίζει να τελεί υπό κατοχή, υπογράμμισε.

Η ατζέντα της συνόδου του ΣΓΥ

Σε ότι αφορά τα θέματα του Συμβουλίου, τους Υπουργούς απασχόλησαν η προετοιμασία του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, θέματα διεύρυνσης, ο νομοθετικός προγραμματισμός για το επόμενο έτος, και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2026.

Κατά τη συζήτηση για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η κα Ραουνά επεσήμανε πως η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποτελεί μία καθοριστική στιγμή για την αξιοπιστία, την ασφάλεια και τον παγκόσμιο ρόλο της Ευρώπης.

Στήριξη της Ουκρανίας σε όλα τα επίπεδα

Όσον αφορά την Ουκρανία, η κα Ραουνά αναφέρθηκε στη σημασία να σταλεί σαφές μήνυμα για τη συνεχιζόμενη στήριξη της ΕΕ σε όλα τα επίπεδα. Κατά τη Σύνοδο, οι ηγέτες θα κληθούν να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας για την περίοδο 2026–2027. Αναφερόμενη, στη συνέχεια, στις ειρηνευτικές προσπάθειες, επεσήμανε πως οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία οφείλει να εδράζεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Τονίζοντας τη σημασία διατήρησης της πίεσης προς τη Ρωσία, επεσήμανε ότι οι κυρώσεις αποτελούν βασικό εργαλείο και η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την αντιμετώπιση της καταστρατήγησής τους μέσω τρίτων χωρών. Όπως υπογράμμισε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Κίεβο, η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί για τη διασφάλιση στήριξης προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της ενταξιακής της πορείας, καθώς και την προώθηση μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης, κατέληξε.

Μέση Ανατολή και ΠΔΠ

Σε ότι αφορά τη Μέση Ανατολή, η Υφυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της περιφερειακής σταθερότητας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέδειξε τον ρόλο της Κύπρου και ειδικότερα του θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου «Αμάλθεια», ο οποίος στηρίζεται όλο και περισσότερο από τα κράτη μέλη μέσω της ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτισμού Προστασίας της ΕΕ.

Επιπρόσθετα, η κα Ραουνά καλωσόρισε τη στρατηγική συζήτηση των ηγετών για τη γεωοικονομική κατάσταση και τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Αφού σημείωσε ότι η Κύπρος προσβλέπει ότι κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα δοθεί σαφής πολιτική κατεύθυνση από τους ηγέτες για συντονισμένη δράση, πρόσθεσε πως το θέμα θα αποτελέσει προτεραιότητα για την επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία, με στόχο να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος.

Ακολούθησε συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034. Η Υφυπουργός διαβεβαίωσε πως, συνεχίζοντας το έργο της Δανικής Προεδρίας, το ΠΔΠ θα βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας της Κυπριακής Προεδρίας, με στόχο την προώθηση των διαπραγματεύσεων για επίτευξη προόδου σε όλους τους πυλώνες και παραδίδοντας ένα ώριμο διαπραγματευτικό πλαίσιο που να λαμβάνει υπόψη τις προσκλήσεις και ανάγκες της Ένωσης και των κρατών μελών της.

Ουγγρικά τερτίπια

Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου διεξήχθη συζήτηση κατά την οποία επιτεύχθηκε ευρεία συναίνεση ως προς την αξιολόγηση της προόδου που έκαστος εκ των εταίρων διεύρυνσης σημείωσε κατά το τρέχον έτος. Παρόλο που η Ουγγαρία δεν συναίνεσε επί του εγγράφου των Συμπερασμάτων λόγω ενστάσεων της επί της ενταξιακής προοπτικής της Ουκρανίας, τα υπόλοιπα 26 κράτη μέλη ενέκριναν το έγγραφο, που θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη βάσει του οποίου θα κινηθεί η Κυπριακή Προεδρία το επόμενο εξάμηνο. Σε γραπτή δήλωσή της η Υφυπουργός τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι υπό τις υφιστάμενες γεωπολιτικές συνθήκες, η διεύρυνση της ΕΕ αποτελεί εργαλείο ικανό να συμβάλει στην ενίσχυση της ειρήνης, της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ευημερίας της ηπείρου μας και είναι, ως εκ τούτου, στρατηγική αναγκαιότητα.

Εγκρίθηκαν οι νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ

Το Συμβούλιο ενέκρινε, επίσης, κοινή δήλωση των τριών θεσμών σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2026. Η Υφυπουργός χαιρέτισε τη συμφωνία, σημειώνοντας πως προσφέρει ένα ισχυρό και ισορροπημένο θεμέλιο για το κοινό πρόγραμμα εργασίας για το 2026, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενότητας, ταχύτητας και φιλοδοξίας της Ένωσης. Η έγκαιρη συμφωνία για το επόμενο ΠΔΠ, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της αμυντικής ετοιμότητας, η διαχείριση της μετανάστευσης και η μείωση στρατηγικών εξαρτήσεων, μαζί με την ανταγωνιστικότητα, την απλούστευση κανόνων και την κοινωνική διάσταση, θα είναι κορυφαίες προτεραιότητες για την Κυπριακή Προεδρία, πρόσθεσε, και δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με όλα τα κράτη μέλη και τους θεσμούς για την υλοποίηση αυτής της φιλόδοξης ατζέντας τους επόμενους έξι μήνες, τόνισε.

Κοινός χάρτης πορείας

Δανία και Κύπρος, ως τρέχουσα και επόμενη Προεδρία, παρουσίασαν από κοινού τον χάρτη πορείας για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2026. Η κα Ραουνά, αφού ευχαρίστησε τη Δανική Προεδρία για την εξαιρετική συνεργασία στην προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026, υπογράμμισε τη σημασία του συντονισμένου και συνεκτικού έργου σε όλες τις συνθέσεις του Συμβουλίου για την ομαλή λειτουργία του κύκλου.