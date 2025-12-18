Εξυπηρετεί σκοπιμότητες η διαρροή εγγράφων που αφορούν στις Κεντρικές Φυλακές, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το δικηγορικό γραφείο του Σωτήρη Αργυρού, το οποίο έχει αναλάβει την υπεράσπιση της τέως υποδιευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών, Αθηνάς Δημητρίου.

«Η επιλεκτική διαρροή, η δημόσια ενοχοποίηση πριν τη δίκη και η παράκαμψη των δικονομικών εγγυήσεων συνιστούν ευθεία προσβολή του τεκμηρίου αθωότητας, της δίκαιης δίκης και των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων της πελάτισσάς μας», σημειώνεται.

Η υπεράσπιση της Αθηνάς Δημητρίου αναφέρει ότι καταδικάζει «τέτοιου είδους πρακτικές, οι οποίες πλήττουν όχι μόνο τα δικαιώματα της πελάτισσάς μας, αλλά και εν γένει το κράτος δικαίου και υπονομεύουν ευθέως τη δικαστική διαδικασία». Προστίθεται ότι η διαρροή εγγράφων «πλέον δεν αφήνει άλλη αμφιβολία ότι εξυπηρετεί προσωπικές και/ή άλλες πολιτικές σκοπιμότητες».

