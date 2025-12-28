Εξελίξεις αναμένονται στο πεδίο των διώξεων σφετεριστών ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Πολλά στοιχεία για σφετεριστές βρίσκονται ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, αξιολογούνται και κάποιες από αυτές βρίσκονται σε τελικό στάδιο. Είναι σαφές πως με βάση τα όσα στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί θα δρομολογηθούν και νέες συλλήψεις σφετεριστών.

Κάποιες υποθέσεις/καταγγελίες έχουν ήδη διερευνηθεί και οι παράνομοι έχουν εντοπισθεί. Αυτό σημαίνει πως εκεί και όπου υπάρχει η δυνατότητα οι ύποπτοι θα συλληφθούν. Κάποιες άλλες περιπτώσεις χρειάζεται να συγκεντρωθούν περαιτέρω στοιχεία για τη δράση των σφετεριστών. Όπως ανέφερε αρμόδια πηγή, το θέμα αυτό με τις ελληνοκυπριακές περιουσίες απασχολεί συνεχώς και επιστάμενα την Κυπριακή Δημοκρατία, όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και δεν πρόκειται να εγκαταλειφθεί. Σε συντονισμό και συνεργασία εργάζονται διαφορετικές υπηρεσίες και τμήματα για το ζήτημα τούτο. Όπως ανέφερε η ίδια ενημερωμένη πηγή, ξετυλίγεται το νήμα και οι υποθέσεις αυτές είναι ως μια αλυσίδα. Η μια περίπτωση συνδέεται με την επόμενη.

Από την κυβέρνηση έχουν τεθεί κριτήρια και στόχος είναι οι κατασκευαστές, πωλητές, αγοραστές, οι μεσίτες και οι διαφημιστές. Είναι σαφές πως με την κατηγοριοποίηση αυτή καλύπτονται όλοι όσοι εμπλέκονται σε υποθέσεις σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στις υποθέσεις που διερευνώνται εμπλέκονται Τουρκοκύπριοι, Τούρκοι, Ρώσοι, Ουκρανοί ενώ έχουν εντοπιστεί και Ελληνοκύπριοι, οι οποίοι συνεργάζονται με σφετεριστές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν καταρτίσει καταλόγους με εμπλεκόμενους. Με όσους τουλάχιστον έχουν εντοπίσει και διερευνήσει τις περιπτώσεις τους.

Συντριπτική στήριξη

Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η πολιτική των διώξεων σφετεριστών, που υιοθέτησε η κυβέρνηση, τυγχάνει υποστήριξης από τους πολίτες. Σε πρόσφατη δημοσκόπηση που έγινε από εταιρεία για λογαριασμό του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, με δείγμα 1224 συνεντεύξεις ( Νοέμβριος 2025), το 70% θεωρεί σημαντική και πρέπει να συνεχιστεί η πολιτική αυτή, το 10% θεωρεί πως είναι σημαντική αλλά επηρεάζει αρνητικά τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού ενώ 20% ήταν στην κατηγορία «Δεν ξέρω /Δεν απαντώ». Σημειώνεται ότι οι Οικολόγοι έχουν ασχοληθεί ενδελεχώς με το θέμα αυτό. Έχουν συγκεντρώσει στοιχεία εταιρειών, που εμπλέκονται σε παράνομη εκμετάλλευση ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα και παραδόθηκαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Είναι προφανές, λοιπόν, ότι οι πολίτες αγκαλιάζουν την πολιτική αυτή, της δίωξης σφετεριστών ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα και εγκρίνουν τη συνέχιση της μέχρι τέλους.

Ο Ιρανός και οι Γάλλοι

Η εξέλιξη στην υπόθεση του Ιρανού Behdad Jafari, καταζητούμενου, που δεν εκδόθηκε από τις γαλλικές αρχές στην Κύπρο, προκαλεί ανησυχία. Αν και θεωρείται μεμονωμένη περίπτωση, δεν μπορεί παρά να προβληματίσει. Και προβληματίζει τις κυπριακές Αρχές. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Φιλελεύθερου», του δημοσιογράφου Φάνη Μακρίδη, αυτή η απόφαση, σύμφωνα με καλά ενημερωμένους κύκλους στη Λευκωσία, αποδίδεται στην παραγνώριση νομολογίας (υπόθεση Αποστολίδη), αλλά και στο γεγονός ότι η γαλλική εισαγγελία δεν φαίνεται να προώθησε με επάρκεια το αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας για έκδοσή του. Γίνεται αντιληπτό, συνεπώς, ότι η επιχείρηση για να προσβληθεί δευτεροβάθμια η εν λόγω ετυμηγορία έχει μεγάλη πολιτική σημασία για τη Δημοκρατία.

Άλλωστε, πλέον είναι αμφίβολο κατά πόσον μπορεί να επιτευχθεί η έκδοση του Behdad Jafari. Μετά την απελευθέρωσή του επέστρεψε στα κατεχόμενα και είναι αμφίβολο κατά πόσον θα μεταβεί πάλι σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Η καταδίκη του Αϊκούτ

Σημαντική επιτυχία θεωρείται η καταδίκη του Τουρκοεβραίου Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ, ο οποίος ήταν το «μεγάλο ψάρι». Υπενθυμίζεται ότι ο Αϊκούτ καταδικάσθηκε σε φυλάκιση πέντε ετών για 40 κατηγορίες. Τα αδικήματα που διέπραξε αφορούν 40 τεμάχια γης, εμβαδού 400.000 τετραγωνικά μέτρα και αξίας που αγγίζει τα €40 εκατ. Οι παράνομες αναπτύξεις πέντε κτηριακών συγκροτημάτων έγιναν στον Άγιο Αμβρόσιο (Ceasar Cliff), στο Τρίκωμο (Ceasar Resort), στα Γαστριά (Ceasar Beach και Ceasar Blue) και στην Ακανθού (Ceasar Breeze και Ceasar Bay).

Το γεγονός ότι παραδέχθηκε τις περισσότερες κατηγορίες για σφετερισμό αυτό δεν του επιτρέπει να προσφύγει στο ΕΔΑΔ. Την ίδια, όμως, ώρα ο Τουρκοεβραίος σφετεριστής έχει υποβάλει αίτηση για μεταφορά του στο Ισραήλ για να εκτίσει εκεί την ποινή του. Το θέμα βρίσκεται ενώπιον του υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Είναι σαφές πως ενώ το μείζον είναι η καταδίκη ενός σφετεριστή και μάλιστα από τους μεγαλύτερους, ωστόσο, η μεταφορά του στο Ισραήλ γνωρίζοντας και τις σχέσεις του με τον Ισραηλινό Πρόεδρο και την εκεί κυβέρνηση, θα είναι ως να έχει ολοκληρώσει την φυλάκισή του. Οπότε η κυπριακή κυβέρνηση θα πρέπει να το λάβει υπόψη αυτό. Περαιτέρω, θα πρέπει να αναφερθεί το εξής: Τόσο η ηλικία του όσο και η κατάσταση της υγείας του, τα οποία επικαλείτο κατά τη διάρκεια της δίκης δεν τον απέτρεψαν να σφετερίζεται τις ελληνοκυπριακές περιουσίες.

Μέχρι στιγμής το Ισραήλ, με το οποίο έχουμε συμφωνία, δεν ζήτησε μέχρι στιγμής την έκδοση του Αϊκούτ. Όπως δε πληροφορούμαστε, το θέμα αυτό δεν τέθηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Τελ Αβίβ.

Έστω και τώρα

Οι διώξεις σφετεριστών προφανώς και πρόκειται για ένα ζήτημα, που θα έπρεπε να είχε απασχολήσει τα προηγούμενα χρόνια την Κυπριακή Δημοκρατία κι όχι μόνο τα τελευταία δύο. Είναι, πάντως, σαφές πως οι διώξεις έχουν μειώσει την οικοδομική δραστηριότητα στα κατεχόμενα. Κάποιοι, υπήκοοι τρίτων κρατών, έχουν πωλήσει περιουσίες και εγκατέλειψαν τα κατεχόμενα, φοβούμενοι ότι θα συλληφθούν και θα διωχθούν από την Κυπριακή Δημοκρατία. Συνήθως, όπως πληροφορούμαστε, τις κλεμμένες περιουσίες αγοράζουν Τούρκοι υπήκοοι, κάποιοι μάλιστα με υπόδειξη του καθεστώτος της Άγκυρας.

Η μάχη με τους σφετεριστές δεν είναι εύκολη. Οι έρευνες που γίνονται, ωστόσο, φαίνεται ότι αποδίδουν αρκετά.

Φωνάζουν οι Τούρκοι και παραπέμπουν στην «Επιτροπή»

Το θέμα των συλλήψεων σφετεριστών τίθεται από τουρκικής πλευράς συνεχώς. Και προς τη Λευκωσία και προς τρίτους. Το έθεσε και ο τέως κατοχικός ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, το θέτει και ο νυν, Τουφάν Έρχιουρμαν προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Έρχιουρμαν στην πρώτη του συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, στις 20 Νοεμβρίου, κατέθεσε ένα κατάλογο δέκα σημείων, που προτείνει να συζητηθούν με στόχο να υλοποιηθούν. Το πέμπτο σημείο αναφέρει τα εξής: «Τερματισμό συλλήψεων και κινήσεων που δημιουργούν αρνητικό κλίμα». Αυτό αφορά τις διώξεις σφετεριστών.

Οι διαμαρτυρίες της κατοχικής πλευράς επιβεβαιώνουν εν πολλοίς ότι η πολιτική αυτή, των διώξεων, αποδίδει. Γι αυτό και προκαλεί αντιδράσεις.

Σημειώνεται ότι η τουρκική πλευρά παραπέμπει στην λεγόμενη Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας (ΕΑΠ), για επίλυση των ζητημάτων, που προκύπτουν. Είναι ένα εργαλείο για τους Τούρκους, ώστε να σταματήσουν οι διώξεις. Ποια η αποτελεσματικότητα αυτής της Επιτροπής, η οποία ειρήσθω εν παρόδω πολλές φορές λόγω έλλειψης χρημάτων παγώνει τις υποθέσεις; Από τα κατεχόμενα μεταδίδεται ότι η EAΠ «κατάφερε να εκτουρκίσει μόνο το 1,5% των ελληνοκυπριακών περιουσιών» που βρίσκονται στα κατεχόμενα (giynikgazetesi.com). Όπως αναφέρεται «τα στοιχεία της ΕΑΠ δείχνουν ότι περίπου 23 χιλιάδες στρέμματα ελληνοκυπριακής γης έχουν εκτουρκιστεί μέσω αποζημιώσεων από το 2006. Συνεπώς, το ποσοστό της ελληνοκυπριακής γης που έχει μετατραπεί σε τουρκική μέχρι σήμερα περιορίζεται στο 1,5%. Τα επίσημα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι ως αποτέλεσμα των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια 18 ετών, μια έκταση 31 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων έχει εκτουρκιστεί. Η συνολική έκταση της γης που έχει απομείνει από τους Ελληνοκύπριους εκτιμάται ότι έχει φτάσει τα 2 δισεκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα».