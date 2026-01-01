Ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τα θύματα, τους τραυματίες και τα πρόσωπα που επηρεάστηκαν από τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε σε τουριστικό θέρετρο στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο ΥΠΕΞ έγραψε:

«Επικοινώνησα με τον Ελβετό συνάδελφό μου για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια μετά την τραγωδία στο Crans-Montana. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τους τραυματίες και τους αγαπημένους τους.

Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και να διατηρούμε στενή επαφή με τις ελβετικές αρχές».