Έκρηξη σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν-Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

«Σημειώθηκε έκρηξη άγνωστης αιτίας», δήλωσε στο AFP ο Γκαετάν Λατόν εκπρόσωπος της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ. «Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και πολλοί νεκροί», πρόσθεσε.

Μη επαληθευμένο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει φωτιά να καίει σε μπαρ, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη οι εορτασμοί για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

BREAKING:



Many killed and wounded in an explosion at a bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana pic.twitter.com/kkGaaPRcRR — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει τεθεί σε λειτουργία γραμμή βοήθειας για τις οικογένειες των πληγέντων.

Το Κραν-Μοντανά είναι ένα πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο, που βρίσκεται στην καρδιά των ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από την ελβετική πρωτεύουσα, τη Βέρνη.

