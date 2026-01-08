Εκτεθειμένο αφήνει τον τέως Δήμαρχο Ανδρέα Παπαχαραλάμπους ο Δήμος Στροβόλου, σχετικά με τις οφειλές από επιχειρηματία προς τον Δήμο που ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Στην ανακοίνωσή του ο Δήμος, σημειώνει μεταξύ άλλων πως «με την ανάληψη των καθηκόντων του, το νέο Δημοτικό Συμβούλιο εντόπισε ότι παρά τις όποιες διαπραγματεύσεις και συμφωνίες που έγιναν μεταξύ του επιχειρηματία και του τέως Δημάρχου και χωρίς την έγκριση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου, το χρέος του συγκεκριμένου επιχειρηματία δεν μειώθηκε, το αντίθετο μάλιστα, αυξήθηκε».

Υπενθυμίζεται ότι η εφημερίδα «Αλήθεια» κατηγόρησε τον Ανδρέα Παπαχαραλάμπους ότι επί δημαρχίας του ο Δήμος παραιτήθηκε εγγράφως από την προτεραιότητά του έναντι των τραπεζών για την είσπραξη οφειλών εκατομμυρίων ευρώ από ιδιωτική εταιρεία, με απόφαση που λήφθηκε ενώ ήταν πλήρως γνωστές οι συνέπειες. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, η πράξη αυτή δεν ήταν προϊόν νομικής υποχρέωσης, αλλά συνειδητή διοικητική επιλογή, η οποία φέρει την πολιτική ευθύνη του Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, που σήμερα είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΕΛΑΜ.

Η ανακοίνωση του Δήμου Στροβόλου

Τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε στον Τύπο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δημοσιεύματα και αναρτήσεις, τα οποία αφορούν ενέργειες που έγιναν στο παρελθόν από τον τέως δήμαρχο Στροβόλου σε σχέση με τον χειρισμό διακανονισμού μεγάλης οφειλής προς τον Δήμο από επιχειρηματία που διατηρεί εργασίες στον Στρόβολο με οφειλές προς τον Δήμο που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Έχουμε υποχρέωση και οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:

Το όλο θέμα απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2024 αλλά και σε μεταγενέστερες συνεδρίες σε υπηρεσιακό επίπεδο, όταν το συγκεκριμένο ζήτημα περιήλθε στην αντίληψη του νυν Δημάρχου αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων του και ως όφειλε, ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου, τα οποία έλαβαν γνώση για πρώτη φορά.

Το νυν Δημοτικό Συμβούλιο και ο νυν Δήμαρχος εργάζονται συλλογικά και με πλήρη διαφάνεια έχοντας ως αρχή ότι πρέπει πάνω απ’ όλα να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των δημοτών του Στροβόλου και αυτό θα συνεχίσουν να πράττουν.

«Προσπαθούν να σπιλώσουν το όνομα μου με συκοφαντίες και ψέματα»

Ο τέως Δήμαρχος Στροβόλου, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, με προσωπική ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη (7/1), απάντησε σε δημοσιεύματα που τον φέρνουν να άφησε τρύπα 2 εκατομμυρίων ευρώ πριν αποχωρήσει από το αξίωμα που κατείχε.

Ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους σε ανακοίνωση του μιλά για «ενορχηστρωμένη προσπάθεια σπίλωσης» του ονόματος του, «με συκοφαντίες και ψέματα» από την εν λόγω εφημερίδα, αλλά και από τον νυν δήμαρχο Στροβόλου Σταύρο Σταυρινίδη.

Προς αποκατάσταση, όπως λέει, της αλήθειας, σημειώνει τα ακόλουθα:

«Η υπόθεση αφορά εταιρεία που βρισκόταν υπό διαδικασία αναδιάρθρωσης για το δανεισμό της, και που δεν ήταν σε θέση να πληρώσει τις υποχρεώσεις της προς το Δήμο Στροβόλου. Εάν δεν πετύχαινε η εταιρεία την αναδιάρθρωση των δανείων της θα χρεοκοπούσε, με αποτέλεσμα την οριστική απώλεια όλων των χρημάτων που οφείλονταν στον Δήμο από το 2002, αλλά και των μελλοντικών εισοδημάτων. Ως αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης που έγινε, ο Δήμος ήρε το memo στις 15/1/2020 και το επανατοποθέτησε δύο μέρες αργότερα, ούτως ώστε να επιτευχθεί η μεταφορά των δανείων σε άλλη τράπεζα. Παράλληλα συμφωνήθηκε η πληρωμή του ποσού των €200,000 και πλάνο αποπληρωμής των υπόλοιπων οφειλών.

Παρά το ότι ψευδώς και παραπλανητικά φαίνεται να αναφέρει ο νυν δήμαρχος Στροβόλου κ. Σταυρινίδης σε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Αλήθεια» ημερομηνίας 6/1/2025 ότι «η επιταγή ουδέποτε κατατέθηκε, αλλά επιστράφηκε στον εκδότη, με αποτέλεσμα ο Δήμος να μην λάβει ούτε ένα ευρώ», το ποσό των €200,000 καταβλήθηκε πλήρως στο Δήμο με επιταγή ημερομηνίας 16/1/2020. Η επιταγή εξαργυρώθηκε από το Δήμο Στροβόλου στις 22/1/2020.

Ουδεμία προτεραιότητα για τις οφειλές δεν χάθηκε, τόσο πριν όσο και μετά την προσωρινή άρση του memo, καθώς η αρχική επιβάρυνση του Δήμου ήταν μεταγενέστερη της αρχικής υποθήκης της τράπεζας.

Η απόφαση αυτή επέτρεψε στην εταιρεία να συνεχίσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, και να είναι σε θέση να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της. Σήμερα ο Δήμος διατηρεί τη δυνατότητα είσπραξης από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Παράλληλα σώθηκαν δεκάδες θέσεις εργασίας στην εταιρείας που δραστηριοποιείται στο Δήμο μας.

Ούτε χαρίστηκε ένα σεντ από το χρέος, ούτε ζημιώθηκε ο Δήμος καθ’ οποιονδήποτε τρόπο.

Η διαδικασία ήταν αποτέλεσμα συναντήσεων που έγιναν στο φως της μέρας. Με πλήρως διαφανείς διαδικασίες, με ανταλλαγές επιστολών, και καταγεγραμμένα γεγονότα που έγιναν στην παρουσία υπηρεσιακών λειτουργών του Δήμου.»

Σημειώνει ακόμα ότι, «η βάναυση παραποίηση της αλήθειας ως απόπειρα αποπροσανατολισμού από τα πραγματικά σκάνδαλα της κοινωνίας είναι πολιτικά φθηνή και ηθικά κενή. Η δική μου διαδρομή είναι καθαρή και αδιαμφισβήτητη. Η δυναμική της υποψηφιότητάς μου με το ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές δεν ανακόπτεται.

Επιφυλάσσομαι παντός νόμιμου δικαιώματός μου και έχω δώσει εντολή στους νομικούς μου συμβούλους για να προχωρήσουν σε νομικές ενέργειες για τα κακόβουλα λιβελλογραφήματα».