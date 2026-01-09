«Οποιοσδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του κράτους», είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφορικά με το επίμαχο βίντεο περί διαφθοράς στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ επεσήμανε πως «οι ξένες εταιρείες που έρχονται στην Κύπρο για να επενδύσουν πρέπει να προσφέρουν και κοινωνικά, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, για το κράτος».

Σε δηλώσεις του το απόγευμα στους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια της τελετής εγκαινίων του Δημοτικού Μελάθρου ευγηρίας του Δήμου Λάρνακας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θέλω να καλέσω δημόσια τον οποιονδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ή κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου στην Προεδρία της Δημοκρατίας, να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του κράτους.

«Το έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω και σήμερα. Σε κανέναν, μα σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς».

«Η προσπάθεια για προσέλκυση επενδύσεων, την οποία ξεκίνησα από την πρώτη μέρα, θα τη συνεχίσω. Θα τη συνεχίσω, διότι είναι προς όφελος της χώρας μας και χαίρομαι που αυτή η προσπάθεια φέρνει αποτελέσματα. Και είδαμε και σήμερα τα αποτελέσματα της επίσκεψης μου στις ΗΠΑ με την ανακοίνωση αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μας. Και, ναι, μέσα στο πλαίσιο και αυτών των επενδύσεων, αυτές οι εταιρείες που έρχονται, ναι, πρέπει να προσφέρουν και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, για το κράτος, θέλω να το επαναλάβω, για το κράτος. Και το κάνουν σε τομείς της Υγείας, του κράτους πρόνοιας, της Άμυνας και σε πολλούς άλλους τομείς» είπε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Δείτε τις δηλώσεις του προέδρου:

Πάνω από όλα η Κύπρος

Σε συνέχεια των δηλώσεών του στη Λάρνακα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μέσω ανάρτησής του στο Χ, αναφέρει ότι:

«Τον Απρίλιο του 2025 επισκέφθηκα τρία σημαντικά επιχειρηματικά κέντρα των ΗΠΑ (Νέα Υόρκη, Χιούστον και Σίλικον Βάλεϊ) με σαφή στόχο την προσέλκυση ποιοτικών στρατηγικών επενδύσεων. Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους, οι επαφές αυτές φέρνουν μετρήσιμα και απτά αποτελέσματα, με την παρουσία στην Κύπρο σημαντικών μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, όπως η NVIDIA, η Plug and Play και η Tenstorrent, γεγονός που ενδυναμώνει την Καινοτομία, την Ανταγωνιστικότητα και την Εξωστρέφεια της χώρας μας. Παράλληλα, οι επαφές μας με την Amazon και την Google συνεχίζονται, ενώ έχουν τεθεί οι βάσεις για ουσιαστική συνεργασία και με το Columbia University.

