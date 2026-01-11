Ανοικτή επιστολή του Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, στάληκε σήμερα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, με θέμα το επίμαχο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέσω της επιστολής το ΑΚΕΛ τονίζει πως καμία προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου δεν πρόκειται να πετύχει. Κάνει λόγο για στάση συγκάλυψης, αντί κάθαρσης, και πως γίνεται συνυπεύθυνος ενδεχόμενων αδικημάτων, ακόμα και ποινικών.

Περαιτέρω, υποδεικνύει στον Πρόεδρο πως θα έπρεπε ήδη να είχε παύσει τον διευθυντή του Γραφείου του, να προχωρούσε στην κατάργηση του Ταμείου του Φορέα και στη δημοσιοποίηση των δωρητών σε αυτό και επίμονα να ζητούσε την ανάληψη δράσης από μέρους των αρμόδιων θεσμών.

Αυτούσια η επιστολή

Κύριε Πρόεδρε,

Επιλέγουμε να απευθυνθούμε σε εσάς δημόσια καθώς το σκάνδαλο με το επίμαχο video αποτελεί κατ’ εξοχήν θέμα δημοσίου συμφέροντος. Με ηθικές διαστάσεις οπωσδήποτε, αλλά και σκιές για έκνομες ενέργειες οι οποίες πλήττουν βάναυσα το κράτος δικαίου.

Λυπάμαι να παρατηρήσω ότι η αντίδρασή σας στο σκάνδαλο μπορεί να ερμηνευτεί με δύο τρόπους: είτε ότι δεν αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα του θέματος, γεγονός εξαιρετικά προβληματικό για τον θεσμό που εκπροσωπείτε, είτε ότι ανέχεστε απαράδεκτες πρακτικές. Σε κάθε περίπτωση η στάση σας όχι μόνο είναι κατώτερη των περιστάσεων αλλά αναιρεί τις προεκλογικές και μετεκλογικές δηλώσεις σας περί αμείλικτης στάσης έναντι της διαφθοράς.

Ως ΑΚΕΛ αισθανόμαστε την υποχρέωση να δηλώσουμε σε υψηλούς τόνους πως καμία προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου δεν πρόκειται να πετύχει, γιατί η κοινωνία είναι ήδη πολύ υποψιασμένη για να το επιτρέψει. Ο ισχυρισμός ότι το video είναι αποτέλεσμα εχθρικών ενεργειών «ξένου δάκτυλου» ξαναχρησιμοποιήθηκε άλλωστε και στο παρελθόν, για το αμαρτωλό σκάνδαλο των «χρυσών διαβατηρίων». Ένας ισχυρισμός που όχι μόνο δεν έπεισε, αλλά εξέθεσε και δυσφήμισε την Κύπρο διεθνώς.

Η στάση συγκάλυψης, αντί κάθαρσης, από τη θεσμική διαπλοκή και διαφθορά που δυστυχώς ευδοκιμεί στην Κύπρο αφήνει εκτεθειμένη τη χώρα μας σε όσους θέλουν να της κάνουν ζημιά. Και έχετε τεράστια ευθύνη γι’ αυτό, εσείς προσωπικά, αφού το πρώτο καθήκον που έχει ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι να προστατεύει τη χώρα μας και το όνομά της. Εσείς όχι μόνο δεν το κάνετε, αλλά λειτουργείτε προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Έχετε τεράστια ευθύνη επίσης, κύριε Πρόεδρε, να κρατήσετε ψηλά το κύρος του θεσμού της Προεδρίας που σας εμπιστεύτηκε ο λαός. Από τη στιγμή που επιτρέπετε σε στενούς συνεργάτες σας -στον ίδιο τον διευθυντή του Γραφείου σας- να σας εμπλέκουν σε αποφάσεις και διαδικασίες που βρίσκονται έξω από κάθε πολιτική ηθική και πέραν των πλαισίων του Νόμου οφείλω, όσο κι αν μου είναι δυσάρεστο, να πω ότι πλήττετε τον θεσμό. Επιπρόσθετα, γίνεστε συνυπεύθυνος ενδεχόμενων αδικημάτων, ακόμα και ποινικών, τη στιγμή μάλιστα που πλέον είστε κοινωνός του τι διαμείβεται εξ ονόματός σας. Κανονικά θα έπρεπε ήδη να είχατε παύσει τον διευθυντή του Γραφείου σας, να προχωρούσατε στην κατάργηση του Ταμείου του οποίου προεδρεύει η σύζυγός σας, στη δημοσιοποίηση των δωρητών σε αυτό και επίμονα να ζητούσατε την ανάληψη δράσης από μέρους των αρμόδιων θεσμών. Αυτό θα έκανε όποιος θέλει ξεκάθαρα να διαχωρίσει τη θέση του.

Κύριε Πρόεδρε,

Η Ιστορία μάς δοκιμάζει και μάς κρίνει όλους στα δύσκολα. Διεκδικήσατε την προεδρία και σάς έδωσε την ψήφο του ο λαός γιατί υποστηρίξατε ότι πρεσβεύετε το καινούριο. Δυστυχώς με τη στάση σας επιβεβαιώνεται ότι απλώς ανακυκλώνετε τις παλιές πρακτικές της μη ανάληψης πολιτικής ευθύνης, της συγκάλυψης των σκανδάλων και της ατιμωρησίας.

Η ευθύνη σας ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι θεσμική, είναι πολιτική, είναι και προσωπική.

Εάν πράγματι θέλετε να φύγετε από την εξουσία με καθαρά χέρια, όπως μερικές φορές δηλώσατε, έχετε ακόμα την ευκαιρία να το πράξετε.

Η επιλογή είναι δική σας: σύγκρουση με τη διαφθορά ή ταύτιση μαζί της;

Η κοινωνία παρακολουθεί.

Η Ιστορία καταγράφει.