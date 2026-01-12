«Ουδέποτε είχαμε αμφιβάλει για πραγματικούς διαλόγους στο βίντεο, όμως παρουσιάζεται κατά τρόπο που δημιουργεί λανθασμένη εικόνα», δήλωσε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση για τον σάλο που ξέσπασε σε σχέση με το βίντεο που φέρει το Προεδρικό να εμπλέκεται με επενδυτές μαϊμού και χορηγίες, ο κ. Αντωνίου υπογράμμισε ότι «υπάρχει αυθεντικό υλικό σε συνδυασμό με παραποιημένο ήχο και εικόνα».

Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε επίσης ότι το ποιοι βρίσκονται πίσω από τη δημοσιοποίηση του βίντεο θα φανεί από τις έρευνες των αστυνομικών Αρχών.

Απαντώντας για την εμπλοκή του πρώην υπουργού Γιώργου Λακκοτρύπη, ο κ. Αντωνίου ανέφερε η κυβέρνηση θέλει να προσελκύσει επενδύσεις. Εξήγησε πως ο κ. Λακκοτρύπης ήρθε σε επαφή με τον κ. Χαραλάμπους τον οποίο και ενημέρωσε.

Σε ερώτηση αν διενεργήθηκε σωστός έλεγχος, ο κ. Αντωνίου είπε ότι υπάρχουν πρωτόκολλα και ότι ο κ. Χαραλάμπους ενδεχομένως να υποτίμησε δυνητικούς κινδύνους. «Θα μπορούσε να την πάθει ο οποιοσδήποτε με αυτό το ζήτημα», υποστήριξε, διευκρινίζοντας ότι είναι μέρος των καθηκόντων του κ. Χαραλάμπους να έχει επαφές με επενδυτές.

Σε σχέση με την παραίτηση της Πρώτης Κυρίας από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, ο κ. Αντωνίου είπε ότι ένιωσε σε ανθρώπινο επίπεδο ανάγκη να αποχωρήσει. Μετά από την αποχώρηση, θα κληθεί το υπουργικό να διορίσει μια προσωπικότητα, σημείωσε.

Τέλος, ο κ. Αντωνίου είπε ότι υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι ενδεχομένως να υπάρχουν κι άλλα βίντεο και ότι «έχουμε σοβαρές ενδείξεις ότι διακυβεύονται πολλά συμφέροντα».