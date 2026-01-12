Αναβλήθηκε εκ νέου η συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού, μέχρι την ολοκλήρωση της ακρόασης της αίτησης για άρση της ασυλίας του βουλευτή Νίκου Σύκα ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου και την έκδοση της απόφασης του τελευταίου.

Η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ:

Η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού, κατόπιν γνωμάτευσης του Προέδρου του Νομικού συμβουλίου του κόμματος, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Την 7/1/2026 το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού αναβλήθηκε σε σχέση με τη συζήτηση της εισήγησης του Εκτελεστικού Γραφείου το οποίο είχε υιοθετήσει τη δήλωση της Προέδρου του Κόμματος αναφορικά με το θέμα παραμονής του Βουλευτή Νίκου Σύκα εις το ψηφοδέλτιο του Κόμματος διά τις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές, ιδίως διότι εκκρεμούσε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου η αίτηση άρσης της ασυλίας του Βουλευτή, ούτως ώστε να μπορέσει η Αστυνομία να του λάβει κατάθεση εις τα πλαίσια των ερευνών που διεξαγάγει αναφορικά με καταγγελία εναντίον του διά διάπραξη ποινικού αδικήματος.

2. Ενόψει του γεγονότος ότι η εκδίκαση της αίτησης διά άρση της ασυλίας που ήτο ορισμένη σήμερα ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν ολοκληρώθηκε και συνεχίζεται την ερχόμενη Πέμπτη και επιπρόσθετα διότι η εκκρεμότητα ή μη αστυνομικής έρευνας αποτελεί τη βάση για τη δήλωση της Προέδρου και την εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου προς το Πολιτικό Γραφείο, η σημερινή συνεδρία του τελευταίου αναβάλλεται μέχρι την ολοκλήρωση της ακρόασης της αίτησης για άρση της ασυλίας ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου και την έκδοση της απόφασης του τελευταίου.

3. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρων, γεγονός που θα καταδείξει σε σημαντικό βαθμό αν οι έρευνες της Αστυνομίας θα συνεχίσουν ή όχι, το Πολιτικό Γραφείο θα συνέλθει και θα επιληφθεί την εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου το οποίο είχε υιοθετήσει δήλωση της Προέδρου του Κόμματος.

4. Τονίζεται ότι τόσο η δήλωση της Προέδρου του Κόμματος όσο και η εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου στο Πολιτικό Γραφείο μέχρι τότε συνεχίζουν να ισχύουν.