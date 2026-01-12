Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου παρουσιάστηκε σήμερα ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας.

Η ακρόαση για το αίτημα της άρσης της ασυλίας από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας, ορίστηκε για την ερχόμενη Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2025 η ώρα 12 το μεσημέρι.

Ο δικηγόρος του βουλευτή, Χρήστος Πουργουρίδης, δεν έφερε ένσταση στο αίτημα για άρση της ασυλίας αλλά δήλωσε ότι θέλει να σχολιάσει γραπτώς ορισμένα θέματα.

Σήμερα κατέθεσε τις θέσεις του ο Γενικός Εισαγγελέας και σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, ο βουλευτής θεωρείται ύποπτος για τα αδικήματα άσκησης ψυχολογικής βίας και κακοποίηση.

Παράλληλα, εκδόθηκε δικαστικό διάταγμα ώστε ο βουλευτής να μην πλησιάζει το θύμα.

Σε δηλώσεις του εξερχόμενος του δικαστηρίου, ο κ. Σύκας είπε χαρακτηριστικά «η ασυλία δεν με εκφράζει. Πιστεύω απόλυτα στην ισονομία και διευκολύνω πλήρως τη δικαιοσύνη».