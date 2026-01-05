Οδηγίες σε δυο κατευθύνσεις έδωσε σήμερα η Νομική Υπηρεσία σε σχέση με την καταγγελία σοκ της συντρόφου του βουλευτή του ΔΗΣΥ Νίκου Σύκα για κατ’ ισχυρισμό βιαιοπραγία εναντίον της.

Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης (εκτελεί και χρέη αναπληρωτή Γενικού Εισαγγελέα ο οποίος απουσιάζει) ο οποίος μελέτησε τον φάκελο της Αστυνομίας έδωσε, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, οδηγίες σε δυο κατευθύνσεις:

–Πρώτον, να γίνει άμεσα αξιολόγηση του φακέλου από νομικούς της Υπηρεσίας με τις μαρτυρίες που έχουν συλλεγεί προκειμένου να κατατεθεί το συντομότερο αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο για άρση της ασυλίας του βουλευτή.

– Δεύτερον, να γίνει περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης ώστε το αίτημα για άρση της ασυλίας να αιτιολογηθεί επαρκώς.

Ήδη το ΤΑΕ Λεμεσού, το οποίο εξετάζει από χθες Κυριακή την καταγγελία, έχει λάβει καταθέσεις και από άλλα πρόσωπα πλην της παραπονούμενης και θα ληφθούν και νέες που σχετίζονται με την υπόθεση.

Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η σύντροφος του βουλευτή, μετά το περιστατικό, είχε προχωρήσει και ενημερώσει τηλεφωνικά κάποια πρόσωπα της εμπιστοσύνης της για το περιστατικό. Γι’ αυτό και θα ληφθούν καταθέσεις από αυτούς, γεγονός που θα ενισχύσει την μαρτυρία της.

Παράλληλα, η άρση ασυλίας του κ. Σύκα θεωρείται πλέον μονόδρομος, αφού για να ανακριθεί χρειάζεται να προηγηθεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ότι αυτός δεν καλύπτεται από τη βουλευτική του ασυλία. Ο ίδιος αν και εξέφρασε την πρόθεση να καταθέσει στις Αρχές, εντούτοις, αυτό δεν είναι αρκετό αφού βάσει της νομοθεσίας, απαιτείται η άρση της ασυλίας του πριν κληθεί για ανάκριση. Επίσης, το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που ένας βουλευτής θα κατηγορηθεί στο Δικαστήριο. Δεν μπορεί δηλαδή να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον κάποιου χωρίς προηγουμένως να αρθεί η ασυλία του.

Όπως επισημαίνουν νομικοί, στην περίπτωση που ο κ. Σύκας δεν φέρει ένσταση στο αίτημα για άρση της ασυλίας του, τότε θα διευκολυνθούν τα πράγματα, ώστε η απόφαση να ληφθεί άμεσα. Πάντως, το αίτημα στο Ανώτατο αναμένεται να υποβληθεί άμεσα και ίσως εντός αυτής της εβδομάδας ή το αργότερο αρχές της επόμενης.