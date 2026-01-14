Φορείς της Κύπρου αποχαιρετούν, μέσα από συλλυπητήριες ανακοινώσεις τους, τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Γιώργο Βασιλείου, ο οποίος απεβίωσε το βράδυ της Τρίτης, σε ηλικία 94 ετών.

Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εκφράζουν την θλίψη τους για το θάνατο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου.

«Ο εκλιπών προσέφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες στην πατρίδα μας και υποστήριζε με πάθος και αφοσίωση τα συμφέροντα της Κύπρου», αναφέρει, σε ανακοίνωση της, η ΟΕΒ, η οποία εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγο, την οικογένεια και όλους τους συγγενείς του.

ΣΕΚ

Τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό και την εκτίμησή της για το σημαντικό έργο που παρήγαγε κατά την περίοδο της Προεδρίας του, καθώς και για τη συνολική του προσφορά στην κοινωνικοοικονομική ζωή του τόπου γενικότερα, εκφράζει, σε ανακοίνωση της, η ΣΕΚ.

ΠΕΟ

Την θλίψη του για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου, εκφράζει, σε ανακοίνωση του, το ΓΣ ΠΕΟ.

«Ο Γιώργος Βασιλείου εργάστηκε με προσήλωση για τη λύση του Κυπριακού και την επανένωση της Κύπρου σε μια πολύ δύσκολη εποχή, πετυχαίνοντας σημαντικά ψηφίσματα και αναφορές στα πλαίσια του ΟΗΕ και τα οποία αποτελούν παρακαταθήκη για την υπόθεση του Κυπριακού. Επί Προεδρίας Γιώργου Βασιλείου προωθήθηκαν σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις σε διάφορά ζητήματα όπως τα θέματα των συντάξεων, έγιναν ενέργειες εκσυγχρονισμού του κράτους και της δημόσιας διοίκησης ενώ σημαντική παρακαταθήκη για την Κύπρο αποτέλεσε η δημιουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου παρά το δύσκολο πολιτικό περιβάλλον της εποχής», προσθέτει.

Το ΓΣ της ΠΕΟ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά του Γιώργου Βασιλείου.

Ινστιτούτο Γλαύκος Κληρίδης

Τη θλίψη του για το θάνατο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατία Γιώργου Βασιλείου, εκφράζει, σε ανακοίνωση του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης.

«Ο Πρόεδρος Βασιλείου υπήρξε μια σημαντική προσωπικότητα, που έχει αφήσει το στίγμα του στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου μας. Ο Γλαύκος Κληρίδης και ο Γιώργος Βασιλείου υπήρξαν πολιτικοί αντίπαλοι, που αναμετρήθηκαν σε τρεις συνεχόμενες προεδρικές εκλογές. Αυτό όμως δεν τους εμπόδισε να συνεργαστούν προκειμένου να υπηρετήσουν καλό του τόπου μας», προσθέτει.

Σημειώνει ότι η στήριξη του Γιώργου Βασιλείου προς τον Γλαύκο Κληρίδη στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του 1998, υπήρξε αξιοσημείωτη για τα πολιτικά δεδομένα της εποχής.

«Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Κληρίδης καθόλου δεν δίστασε να αναθέσει στον προκάτοχο του Γιώργο Βασιλείου τον ρόλο του Επικεφαλής Διαπραγματευτή για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνεργασία των δύο υπήρξε καθοριστική για την επίτευξη του κορυφαίου στόχου της ένταξης της Κύπρου στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Σε μια εποχή που η πολιτική δυστυχώς εκφυλίζεται, το παράδειγμα των δύο πολιτικών ανδρών μάς υπενθυμίζει τη σημασία της σοβαρής, στιβαρής και υπεύθυνης πολιτικής παρέμβασης», αναφέρει.

Το Ινστιτούτο Γλαύκος Κληρίδης εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τη σύζυγο, τα παιδιά και την οικογένεια του Προέδρου Βασιλείου.

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

Τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του τέως Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου, εκφράζει, σε ανακοίνωση της, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή.

«Ο Γιώργος Βασιλείου υπηρέτησε την πατρίδα με όραμα, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του (1988–1993) παρείχε ουσιαστική και σταθερή στήριξη στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τη σημασία του αθλητισμού ως φορέα παιδείας, συνεργασίας και διεθνούς προβολής της χώρας», προσθέτει.

Σημειώνει ότι η Προεδρία του συνέπεσε με τη διεξαγωγή των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης στην Κύπρο το 1989, διοργάνωση για την οποία επέδειξε ιδιαίτερο προσωπικό ενδιαφέρον.

«Η συμβολή και η στήριξή του υπήρξαν καθοριστικές ώστε οι Αγώνες να στεφθούν με μεγάλη επιτυχία και να αποτελέσουν έκτοτε σημείο αναφοράς για την περαιτέρω εξέλιξη και αναβάθμιση του θεσμού», αναφέρει.

Ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του τέως Προέδρου, οι σημαίες στο Ολυμπιακό Μέγαρο θα κυματίζουν μεσίστιες μέχρι την ημέρα της κηδείας του εκλιπόντος.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή θα εκπροσωπηθεί στην κηδεία από τον Πρόεδρο της, Γεώργιο Α. Χρυσοστόμου.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή αποχαιρετά με τιμή έναν Πρόεδρο που στήριξε έμπρακτα τον κυπριακό αθλητισμό και εκφράζει τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια και τους οικείους του.

ΚΟΠ

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, τιμώντας την μνήμη του πρώην Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου, αποφάσισε όπως πριν την έναρξη των σημερινών αγώνων του Κυπέλλου Coca – Cola Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας και Απόλλωνα Λεμεσού – Ανόρθωση Αμμοχώστου, τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.

Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γενικός Διευθυντής και το προσωπικό της ΚΟΠ εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήρια τους προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και το προσωπικό του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους του Γιώργου Βασιλείου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών.

«Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει», σημειώνει.

ΕΑΚ

Η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια όλων των αθλητικών συντακτών προς την οικογένεια του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου, ο οποίος απεβίωσε χθες Τρίτη.

«O εκλιπών στήριξε και τον Αθλητισμό κατά την περίοδο της Προεδρίας του (1988-1993), ενώ τίμησε πολλές φορές με την παρουσία του την Γιορτή των Αρίστων που διοργανώνει η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου, τόσο ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όσο και με τις άλλες του ιδιότητες. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει», αναφέρει, σε ανακοίνωση της, η ΕΑΚ.

ΓΣΠ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γυμναστικού Συλλόγου “Τα Παγκύπρια” (ΓΣΠ) εκφράζουν τη θλίψη τους για το θάνατο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου.

«Ο Γιώργος Βασιλείου ήταν ο άνθρωπος με τη μεσολάβηση του οποίου το 1991 επιτεύχθηκε συμφωνία για ανταλλαγή του χώρου του παλαιού σταδίου του ΓΣΠ με άλλο τεμάχιο γης, στην περιοχή Στροβόλου, με σκοπό την ανέγερση νέου, σύγχρονου σταδίου. Ο ΓΣΠ, οφείλει πολλά στον Γιώργο Βασιλείου, αφού σήμερα το αθλητικό του κέντρο στον Στρόβολο, είναι ένα στολίδι για την Κύπρο και μια κοιτίδα αθλητών και πρωταθλητών για τα αθλήματα στίβου, και όχι μόνο, του νησιού», σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΣΠ, το οποίο εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στη σύζυγο, Ανδρούλα Βασιλείου και στα παιδιά του εκλιπόντα.

Ένωση Δήμων Κύπρου

Η Ένωση Δήμων Κύπρου εκφράζει, σε ανακοίνωση της, τη θλίψη της για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου.

«Ο Πρόεδρος Βασιλείου θα παραμείνει στην Ιστορία ως αφοσιωμένος πολιτικός που υπηρέτησε τη χώρα του με ήθος και ακεραιότητα, αφήνοντας ένα σημαντικό έργο και φωτεινό παράδειγμα. Το όραμά του για ειρήνη και επανένωση του τόπου μας θα συνεχίσει να μας οδηγεί. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό της Ένωσης Δήμων εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στη σύζυγο, τα παιδιά και τους οικείους του. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη. Αιωνία του η μνήμη», σημειώνει.

Δήμος Στροβόλου

Ο Δήμαρχος, η Αντιδήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο και το προσωπικό του Δήμου Στροβόλου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην Ανδρούλα Βασιλείου και την οικογένεια του εκλιπόντος πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου.

«Ο Γιώργος Βασιλείου υπηρέτησε την Κυπριακή Δημοκρατία με ήθος και συνέπεια, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη μεταρρυθμίσεων στους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Παράλληλα, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πορεία του τόπου μας. Αιωνία του η μνήμη», αναφέρει, στην ανακοίνωση του, ο Δήμος Στροβόλου.

Κοινωνική Συμμαχία

Με βαθύτατη θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιώργο Βασιλείου, πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και μια σημαντική προσωπικότητα της πολιτικής ζωής της χώρας, που συνέδεσε τη διαδρομή του με τον εκσυγχρονισμό του κράτους και τη σταθερή επιδίωξη λύσης του Κυπριακού, αναφέρει, σε ανακοίνωση της, η Κοινωνική Συμμαχία.

«Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, υλοποιήθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, που συνέβαλαν στον εκσυγχρονισμό της κυπριακής κοινωνίας και οικονομίας. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα υπήρξε η ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Γιώργος Βασιλείου υπήρξε ένας πολιτικός με όραμα και αφήνει πίσω του μια σημαντική πολιτική παρακαταθήκη, συνυφασμένη με τον διάλογο, τον ρεαλισμό και τον εκσυγχρονισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας . Η προσφορά του στον τόπο θα αποτελεί σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές», σημειώνει.

Εκφράζει, τέλος, τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ

Το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ αποχαιρετά με σεβασμό και θλίψη τον Γιώργο Βασιλείου, τρίτο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, «ο οποίος υπηρέτησε τον τόπο με αφοσίωση, ορθολογισμό και πολιτικό ήθος».

«Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του, η Κύπρος προχώρησε σε ουσιαστικά βήματα κοινωνικής και θεσμικής προόδου, με τομές εκδημοκρατισμού του κράτους, ενίσχυση της αξιοκρατίας και προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης. Η παρακαταθήκη της διακυβέρνησής του παραμένει σημαντική για τον τόπο και τον λαό μας, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου, τη χάραξη της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, τη συνολική αναβάθμιση της διεθνούς παρουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και την προσήλωση του στη λύση του Κυπριακού», προσθέτει, σε ανακοίνωση της, η ΠΟΓΟ.

Σημειώνει ότι ιδιαίτερης σημασίας για το γυναικείο κίνημα υπήρξε το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Γιώργου Βασιλείου, δημιουργήθηκε ο Φορέας για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, πρόδρομος του σημερινού Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας.