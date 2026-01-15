Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ αποτελεί εθνική αποστολή, είναι εθνική προτεραιότητα, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας παράλληλα ότι αυτή είναι η στιγμή να εργαστούμε για μία πιο αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε δείπνο που παραχώρησε το βράδυ της Τετάρτης, στο Προεδρικό Μέγαρο, σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο της Προεδρίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ ως τη σημαντικότερη εξέλιξη στην ιστορία της χώρας από το 1960.

Εξήγησε γιατί η Προεδρία της Κύπρου είναι διαφορετική και τι σκοπεύει να πράξει κατά τη διάρκεια αυτών των έξι μηνών. «Καταρχάς, για εμάς, η Προεδρία αποτελεί εθνική αποστολή, είναι εθνική προτεραιότητα», τόνισε. «Εργαζόμαστε για αυτήν την Προεδρία τα τελευταία δύο χρόνια, προετοιμαζόμενοι συστηματικά. Είμαστε μια μικρή κυβέρνηση που αποτελείται από 11 Υπουργούς και ως εκ τούτου, ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο συμμετέχει στην Προεδρία, υπό τον συντονισμό της Υφυπουργού για Ευρωπαϊκά Θέματα», ανέφερε.

Δεύτερον, συνέχισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, είμαστε ένα από τα μικρότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν έχεις την Προεδρία, αυτό, κατά τη γνώμη του, αποτελεί πλεονέκτημα. «Είναι πλεονέκτημα να είσαι μικρό κράτος μέλος, γιατί, πρώτα απ’ όλα, είναι πολύ πιο εύκολο για εμάς να αφήνουμε στην άκρη τις εθνικές ατζέντες. Είναι πολύ πιο εύκολο να επικεντρωνόμαστε στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Είναι πολύ πιο εύκολο για ένα μικρό κράτος μέλος να λειτουργεί ως έντιμος διαμεσολαβητής», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στον τρίτο λόγο υπογράμμισε ότι «είμαστε το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται πιο κοντά στη Μέση Ανατολή. Για να σας δώσω μια ένδειξη η πτήση από εδώ προς τον Λίβανο διαρκεί 18 λεπτά, προς το Τελ Αβίβ 30 λεπτά, προς την Ιορδανία 35 λεπτά, προς τη Δαμασκό 20 λεπτά, προς την Αίγυπτο 50 λεπτά». Επομένως, «μπορείτε να καταλάβετε ότι είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα αποτελούμε μέρος της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και το θεωρώ αυτό μεγάλο πλεονέκτημα», εξήγησε.

Τέταρτον, συνέχισε, είμαστε το μόνο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται υπό ξένη κατοχή και μπορούμε να κατανοήσουμε την Ουκρανία πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ένωσης. Τόνισε ότι, η Ουκρανία, είναι μία από τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας, χαρακτηρίζοντας την ως εξαιρετικά σημαντική.

Πέμπτο, πρόσθεσε, ως Κυβέρνηση, έχουμε έναν ξεκάθαρο προσανατολισμό στην εξωτερική μας πολιτική, ευρωπαϊκό, δυτικό προσανατολισμό.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι σε σύγκριση με το 2012, δεν είμαστε πλέον ένα κράτος μέλος με ένα και μόνο ζήτημα. «Προσωπικά, ασχολούμαι με την ευρωπαϊκή πολιτική από το 2011 και θυμάμαι ότι για πολλά χρόνια ήμασταν, μία χώρα «ενός ζητήματος». «Ζητούσαμε παρέμβαση κάθε φορά που αναφερόταν η λέξη ‘’Τουρκία’’ ή οι σχέσεις ΕΕ–Τουρκίας κ.λπ. Αυτό πλέον δεν ισχύει. Το έχουμε αποδείξει σε μία σειρά πρωτοβουλιών και περιπτώσεων», εξήγησε.

Παράλληλα, τόνισε ότι από το 2023 που εκλέγηκε, είναι ο πρώτος Πρόεδρος στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας που εξελέγη χωρίς τη στήριξη των δύο μεγάλων κομμάτων.

Αναφερόμενος στην οικονομική κατάσταση της Κύπρου, επισήμανε πως «είμαστε περήφανοι που, σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη διεθνή συγκυρία, έχουμε ρυθμό ανάπτυξης στην οικονομία μας άνω του 3%. Για πρώτη φορά από το 2008, το ποσοστό ανεργίας είναι κάτω από το 5%. Έχουμε συνθήκες πλήρους απασχόλησης. Το δημόσιο χρέος μας είναι κάτω από το 60% και είμαι βέβαιος ότι το 2026 θα πέσει ακόμη και κάτω από το 50%», είπε.

Υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά από το 2011 η Κύπρος έχει επιστρέψει στην κατηγορία Α από όλους τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Το 2023, σημείωσε, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, η μετανάστευση ήταν το νούμερο ένα ζήτημα στην Κύπρο. «Σήμερα, η μετανάστευση δεν αποτελεί ζήτημα στη χώρα μας. Έχουμε μείωση άνω του 80% στις αφίξεις και άνω του 60% στις επιστροφές», επισήμανε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι πιστεύουμε πως αυτή είναι η στιγμή να εργαστούμε για μία πιο αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση «και όταν λέω πιο αυτόνομη Ένωση, εννοώ ότι χρειαζόμαστε όλο και μεγαλύτερη εμβάθυνση της ολοκλήρωσης».

