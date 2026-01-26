Στις Βρυξέλλες «μετακομίζουν» τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου προκειμένου να περάσουν από «ανάκριση» στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές όπου θα παρουσιάσουν χωριστά τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά την παρουσίαση, την περασμένη εβδομάδα, του συνόλου των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες θα περάσουν από τις επιτροπές όλοι οι υπουργοί της κυπριακής κυβέρνησης.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα παρουσίας των Κυπρίων υπουργών σε επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου έχει ως εξής:

Δευτέρα 26/1

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM): Ανταλλαγή απόψεων με τον Κώστα Φυτιρή, υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης.

Τρίτη 27/1

Επιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας ( SEDE): Βασίλης Πάλμας, υπουργός Άμυνας για τις προτεραιότητες της Προεδρίας στον τομέα της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας.

Επιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας ( SEDE): Βασίλης Πάλμας, υπουργός Άμυνας για τις προτεραιότητες της Προεδρίας στον τομέα της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας.

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασία των Καταναλωτών (IMCO): Ανταλλαγή απόψεων με τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλη Δαμιανό και τον υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημο Δαμιανού.

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Θεμάτων (LIBE): Παρουσίαση προτεραιοτήτων Κυπριακής Προεδρίας. Ανταλλαγή απόψεων με τους υπουργούς Κώστα Φυτιρή (Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως), Νικόλα Ιωαννίδη (υφυπουργό Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας) και Μαριλένα Ραουνά (υφυπουργο για Ευρωπαϊκά Θέματα).

Επιτροπή Αλιείας (PECH): Ανταλλαγή απόψεων με την Μαρία Παναγιώτου, υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN): Παρουσίαση προτεραιοτήτων Κυπριακής Προεδρίας από τους Αλέξη Βαφεάδη (υπουργό Μεταφορών), Μαρίνα Χατζημανώλη (υφυπουργό Ναυτιλίας) και Κώστα Κουμή (υφυπουργό Τουρισμού).

Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης (CULT): Παρουσίαση προτεραιοτήτων Κυπριακής Προεδρίας.

Τετάρτη 28/1

Επιτροπή για την Ανάπτυξη (DEVE): Παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας και ανταλλαγή απόψεων με τον Κωνσταντίνο Κόμπο, υπουργό Εξωτερικών.

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (JURI): Ανταλλαγή απόψεων με τον υπουργό Δημοσίας Τάξεως και Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας.

Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων (AFCO): Παρουσίαση προτεραιοτήτων από την υφυπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά.

Πέμπτη 29/1

Επιτροπή Περιβάλλοντος Κλιματικής Αλλαγής και Ασφάλειας Τροφίμων (ENVI): Ανταλλαγή απόψεων με την υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου.

Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Θεμάτων (EMPL): Ανταλλαγή απόψεων με τους Μαρίνο Μουσιούττα (υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Κλέα Παπαέλληνα (υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας) και Κωνσταντίνο Ιωάννου (υπουργό Εσωτερικών).

Προεδρεύει του ΣΓΥ η Ραουνά

Η υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, θα προεδρεύσει του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του πρώτου Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων (ΣΓΥ) υπό την Κυπριακή Προεδρία, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου ΕΕ 2026, κατά την έναρξη του Συμβουλίου η κ. Ραουνά θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στο πλαίσιο του ΣΓΥ κατά το τρέχον εξάμηνο, μεταξύ αυτών, το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, το κράτος δικαίου, η διαδικασία απλοποίησης, η διεύρυνση της ΕΕ και οι σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου.

Συμπληρώνεται ότι στο πλαίσιο του Συμβουλίου, οι Υπουργοί θα πραγματοποιήσουν, μεταξύ άλλων, συζήτηση ανά χώρα στο πλαίσιο του ετήσιου διαλόγου για το κράτος δικαίου, εστιάζοντας στην κατάσταση του κράτους δικαίου στην Εσθονία, Δανία, Ελλάδα και Ισπανία, ενώ θα ανταλλάξουν, επίσης, απόψεις για την Ευρωπαϊκή Ασπίδα Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της Ευρώπης.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, η υφυπουργός θα προεδρεύσει, εκ μέρους του Τρίο Προεδρίας Πολωνίας, Δανίας, Κύπρου, άτυπου προγεύματος εργασίας με τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπέρντ Λάνγκε, με θέμα την απλοποίηση και βελτίωση του νομοθετικού έργου της ΕΕ, ενώ θα προεδρεύσει, επίσης, εκ μέρους της ΕΕ, της 25ης Διακυβερνητικής Διάσκεψης ΕΕ-Μαυροβουνίου, που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της ίδιας μέρας.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις Επιτροπές του, η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα θα παραστεί και θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στα θέματα αρμοδιότητάς της ενώπιον των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.