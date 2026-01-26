Αν προχωρήσει η αστυνομική έρευνα ή γίνει καταγγελία, τότε θα ληφθούν και πολιτικές αποφάσεις, υπογράμμισε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού σχολιάζοντας την εξέλιξη με την αυτεπάγγελτη έρευνα της Αστυνομίας για φερόμενο ξυλοδαρμό της συζύγου του Δημάρχου Πάφου από τον ίδιο τον Φαίδωνα Φαίδωνος.

Η Αννίτα Δημητρίου σχολίασε αρχικά ότι τα πολιτικά κόμματα δεν είναι η Αστυνομία και υπενθύμισε πως για την περίπτωση Νίκου Σύκα το κόμμα προχώρησε αμέσως μετά την καταγγελία. «Αν προχωρήσει η έρευνα ή γίνει καταγγελία θα λάβουμε και εμείς τις αποφάσεις μας πολιτικά», είπε.

Αναφέρθηκε επίσης στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που, όπως είπε, είναι ευαγγέλιο γι’ αυτά τα θέματα. Τα κόμματα μπορούν να κάνουν μόνο πολιτική διαχείριση, εξήγησε, συμπληρώνοντας ότι τα υπόλοιπα αποτελούν δουλειά των διωκτικών Αρχών και της Εισαγγελίας. Διαβεβαίωσε ότι ο ΔΗΣΥ δεν είχε ενώπιον του κάποια καταγγελία, λέγοντας πως δεν θα μπορούσε εξάλλου αφού δεν είναι η αρμόδια αρχή.

Από εκεί και πέρα, η Αννίτα Δημητρίου υπενθύμισε ότι «έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, οικογένειες και παιδιά. Ζήτησε να προστατευτεί ο κάθε πολίτης και να προχωρήσει η εξέταση της καταγγελίας με βάση τις αρχές και τις πρόνοιες που πηγάζουν από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Δείτε βίντεο από την παρέμβαση της: