Αυτεπάγγελτη έρευνα ξεκίνησε από χθες Κυριακή η Αστυνομία, σε σχέση με πληροφορίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο και αφορούν κατ’ ισχυρισμόν περιστατικό ξυλοδαρμού της συζύγου του δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

Μιλώντας στο κρατικό κανάλι ο εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, Χριστόδουλος Κόνσολος, «αυτές τις μέρες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο αυτά που βλέπουμε. Εμπίπτει στη σφαίρα των προσωπικών δεδομένων. Η όλη κατάσταση έχει να κάνει περαιτέρω με θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Υπάρχουν πρόσωπα που καταλογίζονται διάφοροι ισχυρισμοί. Η Αστυνομία ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα και όλα αυτά θα διερευνηθούν και όταν προκύψουν στοιχεία που θα ξεκαθαρίζουν εν μέρει την κατάσταση, θα δούμε και θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα».

Σημειώνεται πως τις τελευταίες ημέρες έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ιατρικές βεβαιώσεις από νοσοκομείο, οι οποίες αναμένεται να εξεταστούν και να ελεγχθούν από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Να μείνουν τα πολιτικά παιχνίδια μακριά από την οικογένειά μου»

Στο μεταξύ, σε δημόσια παρέμβασή της η σύζυγος του Δημάρχου, κατήγγειλε, όπως ανέφερε, συντονισμένη επίθεση σε βάρος της οικογένειάς της, με στόχο την πολιτική φθορά του συζύγου της.

Στις δήλωση της, που ανάρτησε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τόνισε ότι αισθάνθηκε την ανάγκη να τοποθετηθεί προκειμένου να προστατεύσει την οικογένειά της από «κακία και κουτσομπολιά».

Ξεκαθάρισε ότι δεν χρειάζεται καμία μορφή προστασίας ούτε «αυτόκλητους προστάτες με σκοπιμότητες», υπογραμμίζοντας πως όσοι τη γνωρίζουν στον εργασιακό της χώρο, στο οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον, γνωρίζουν ότι δεν είναι θύμα και δεν αισθάνεται φόβο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μακρόχρονη κοινή της πορεία με τον σύζυγό της, σημειώνοντας ότι εδώ και 20 χρόνια ζουν αρμονικά.

Η ίδια περιέγραψε τον Δήμαρχο ως έναν υπέροχο άνθρωπο αξιοπρεπή και έντιμο, δηλώνοντας περήφανη τόσο για τον χαρακτήρα του όσο και για τις πολιτικές μάχες που δίνει. Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση να μείνουν τα πολιτικά παιχνίδια μακριά από την ίδια και την οικογένειά της, τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί την εμπλοκή τους σε πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Σε νεότερη ανάρτηση αναφέρει τα εξής: «Ως τελευταία δημόσια παρέμβασή μου θέλω να δηλώσω οτι ουδέποτε κατάγγειλα τον σύζυγο μου στην Αστυνομία. Οι ισχυρισμοί ότι κατάγγειλα τον σύζυγο μου στην Αστυνομία και ότι έδωσα κατάθεση ή καταθέσεις είναι εντελώς ψευδείς. Η απορία μου είναι γιατί κάποιος να ισχυρίζεται κάτι τέτοιο; Τι συμφέρον έχει; Ακολουθεί τις οδηγίες κάποιου; Με ποιο αντάλλαγμα; Και ποια είναι η επιδίωξη; Γιατί να μην σκέπτονται ότι απρόκλητα και αδικαιολόγητα προσβάλλουν τον άλλον; Γιατί να μην σέβονται τον άλλο και τα παιδιά του; Τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί; Είναι αυτοί που θα μας αφυπνίσουν ή αυτοί που θα μας παραπλανήσουν για να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους σκοπούς;».