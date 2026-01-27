Η μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία του Κινήματος Άλμα-Πολίτες για την Κύπρο ενέκρινε και ανακοινώνει ακόμη 10 ονόματα υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές του 2026.

Υποψήφιοι Βουλευτές επαρχίας Λευκωσίας

  • Κωνσταντίνος Κυπριανίδης
  • Δημήτρης Παπαδάκης
  • Μιχάλης Σπαστρής
  • Χρυσοβαλάντης Χαραλάμπους
  • Πέτρος Χατζηνικολάου

Υποψήφιοι Βουλευτές επαρχίας Λεμεσού

  • Νεόφυτος Θεοδωρίδης
  • Νίκος Στυλιανίδης
  • Έτμοντ Χαγουίλα

Υποψήφια Βουλεύτρια επαρχίας Λάρνακας

  • Μαρία Πελιβανίδη

Υποψήφια Βουλεύτρια επαρχίας Κερύνειας

  • Νικολέττα Χριστοδούλου

Ο κ. Μιχάλης Παρασκευάς που είχε επιλεγεί για την επαρχία Λευκωσίας θα είναι τελικά υποψήφιος για την επαρχία Λεμεσού.