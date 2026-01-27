Η μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία του Κινήματος Άλμα-Πολίτες για την Κύπρο ενέκρινε και ανακοινώνει ακόμη 10 ονόματα υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές του 2026.

Υποψήφιοι Βουλευτές επαρχίας Λευκωσίας

Κωνσταντίνος Κυπριανίδης

Δημήτρης Παπαδάκης

Μιχάλης Σπαστρής

Χρυσοβαλάντης Χαραλάμπους

Πέτρος Χατζηνικολάου

Υποψήφιοι Βουλευτές επαρχίας Λεμεσού

Νεόφυτος Θεοδωρίδης

Νίκος Στυλιανίδης

Έτμοντ Χαγουίλα

Υποψήφια Βουλεύτρια επαρχίας Λάρνακας

Μαρία Πελιβανίδη

Υποψήφια Βουλεύτρια επαρχίας Κερύνειας

Νικολέττα Χριστοδούλου

Ο κ. Μιχάλης Παρασκευάς που είχε επιλεγεί για την επαρχία Λευκωσίας θα είναι τελικά υποψήφιος για την επαρχία Λεμεσού.