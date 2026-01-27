Η μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία του Κινήματος Άλμα-Πολίτες για την Κύπρο ενέκρινε και ανακοινώνει ακόμη 10 ονόματα υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές του 2026.
Υποψήφιοι Βουλευτές επαρχίας Λευκωσίας
- Κωνσταντίνος Κυπριανίδης
- Δημήτρης Παπαδάκης
- Μιχάλης Σπαστρής
- Χρυσοβαλάντης Χαραλάμπους
- Πέτρος Χατζηνικολάου
Υποψήφιοι Βουλευτές επαρχίας Λεμεσού
- Νεόφυτος Θεοδωρίδης
- Νίκος Στυλιανίδης
- Έτμοντ Χαγουίλα
Υποψήφια Βουλεύτρια επαρχίας Λάρνακας
- Μαρία Πελιβανίδη
Υποψήφια Βουλεύτρια επαρχίας Κερύνειας
- Νικολέττα Χριστοδούλου
Ο κ. Μιχάλης Παρασκευάς που είχε επιλεγεί για την επαρχία Λευκωσίας θα είναι τελικά υποψήφιος για την επαρχία Λεμεσού.