Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν έδειξε κατά τις χθεσινές της συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν ότι δεν θέλει να φεύγει από το νησί με άδεια χέρια, θέλει να διασφαλίσει έστω και ένα μίνιμουμ θετικό αποτέλεσμα. Η εκτίμησή της είναι πως θα μπορούσε να τα καταφέρει μέσα από τα ΜΟΕ, γι’ αυτό και θα επιχειρήσει κατά τη σημερινή τριμερή συνάντηση που θα έχει με τους δύο ηγέτες, να εξασφαλίσει κάποια θετική απάντηση τόσο από το Νίκο Χριστοδουλίδη όσο και από τον Τουφάν Έρχιουρμαν.

Στη συνάντηση, χθες το πρωί στον Λόφο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης φρόντισε να στείλει το μήνυμα προς την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, πως η προσοχή θα πρέπει να στραφεί προς την ουσία του Κυπριακού και να επικεντρωθούν όλοι στην επανέναρξη των συνομιλιών. Όπως ανέφεραν στον Φ πηγές που γνωρίζουν για τα διαμειφθέντα ανάμεσα σε Χριστοδουλίδη και Ολγκίν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε στην απεσταλμένη του ΓΓ πως η επανέναρξη των συνομιλιών θα βοηθήσει και την προσπάθεια εφαρμογής ΜΟΕ.

Από τις κινήσεις Ολγκίν φαίνεται επίσης ότι αναζητεί τρόπους ώστε να προσπεράσει σ’ αυτή τουλάχιστον τη φάση την άρνηση της τουρκικής πλευράς για σύγκληση μιας νέας άτυπης πολυμερούς συνάντησης. Γι’ αυτό και βγαίνοντας από τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και απαντώντας σε σχετική ερώτηση άφησε να φανεί πως μια συνάντηση 5+1 εξαρτάται κατά κάποιο τρόπο από την πρόοδο που θα δείξουν οι δύο ηγέτες στο θέμα των ΜΟΕ.

Μια τοποθέτηση για την οποία χαροποίησε την τουρκοκυπριακή πλευρά διαβλέποντας ότι είναι πιο κοντά στα δικά της θέλω. Από την άλλη η ελληνοκυπριακή πλευρά φρόντισε να υπενθυμίσει τα συμφωνηθέντα: ότι δηλαδή τα ΜΟΕ δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ουσία του Κυπριακού και ότι η σύγκληση άτυπης διευρυμένης είναι θέση και του ίδιου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του οποίου η Ολγκίν είναι προσωπική απεσταλμένη.

Στη σημερινή τριμερή συνάντηση ανάμεσα στην Ολγκίν και τους Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν ότι κυρίαρχο θέμα θα είναι το πως προχωρούν προς τα εμπρός στο Κυπριακό. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα πάει στη συνάντηση, η οποία θα αρχίσει στις 11 το πρωί με συγκεκριμένη πρόταση για το πως πρακτικά μπορεί να προχωρήσει η όλη προσπάθεια στο Κυπριακό στοχεύοντας σε επανέναρξη συνομιλιών. Ο Τουφάν Έρχιουρμαν θα πάει με την ίδια ατζέντα απαιτώντας να συζητηθούν οι τέσσερις όροι που είχε εξ’ αρχής θέσει.

Ώρα να φανεί ειλικρινής βούληση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ολγκίν υπογράμμισε την ανάγκη να διαφανεί με τον πλέον σαφή τρόπο η ειλικρινής πολιτική βούληση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων «και για αυτό είναι αναγκαιότητα οι διαπραγματεύσεις να επαναρχίσουν το συντομότερο δυνατόν από το σημείο που έχουν διακοπεί στο Κραν Μοντανά, πάντοτε σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

Αναφερόμενος στη μεθοδολογία τεσσάρων σημείων που έχει θέσει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης και η οποία αναμένεται να συζητηθεί στην αυριανή συνάντηση, ο Εκπρόσωπος τόνισε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα και με σαφήνεια, τόσο δημόσια όσο και στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις του με τον κ. Έρχιουρμαν, παρουσία και της κας Ολγκίν και θα πράξει το ίδιο κατά τη συνάντηση.

«Να θυμίσω ότι είναι εδώ και μήνες πλέον που ο κ. Έρχιουρμαν έχει αναδειχθεί στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Είναι η στιγμή της ειλικρινούς πολιτικής βούλησης. Ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης.

Αναφορά έγινε και στα ΜΟΕ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις ουσιαστικές συνομιλίες. Η ελληνοκυπριακή πλευρά, πρόσθεσε, έχει καταθέσει σειρά συγκεκριμένων προτάσεων, επιδεικνύοντας εποικοδομητική στάση και επιδιώκοντας τη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Στο ζήτημα των οδοφραγμάτων, ο Εκπρόσωπος δήλωσε ότι «δεν είχε προκύψει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, κάποια διαφοροποίηση από τη συζήτηση που είχαμε κάνει και στην τελευταία διευρυμένη». Υπενθύμισε, ότι είχε κατατεθεί και πρόταση για άνοιγμα σημείου διέλευσης για πεζούς, «για να μπορέσει να υπάρξει εκείνη η δημιουργία του θετικού κλίματος που θα αποτελέσει το εφαλτήριο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», χωρίς ωστόσο να έχει γίνει μέχρι στιγμής αποδεκτή.

Οι δηλώσεις Ολγκίν

Δεν υπήρξε μέχρι τώρα αρκετή πρόοδος, δήλωσε η Ολγκίν μετά τη συνάντηση με τον ΠτΔ. «Προσπαθώ να πιέσω για μεγαλύτερη πρόοδο στο θέμα των ΜΟΕ. Απλώς ακούω τον κ. Χριστοδουλίδη. Θα δω τον κ. Έρχιουρμαν και ελπίζω να υπάρξει πρόοδος, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μεγάλη πρόοδος».

Είπε ότι σήμερα θα συζητήσουν την μεθοδολογία και τα τέσσερα σημεία Έρχιουρμαν εκφράζοντας την ελπίδα επίτευξης προόδου. Αν όχι, είπε, «είναι πολύ δύσκολο να διοργανωθεί μια συνάντηση 5+1 χωρίς πρόοδο».

Ερωτηθείσα εάν είναι ακόμα δυνατή μια συνάντηση 5+1 τον επόμενο μήνα, επανέλαβε ότι «εξαρτάται από την πρόοδο των δύο ηγετών στο θέμα των ΜΟΕ».

Σε δηλώσεις της μετά από συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, στα κατεχόμενα, είπε ότι η συνάντηση ήταν καλή και ότι έγινε προετοιμασία για την τριμερή.

Η τριμερής, είπε, θα είναι μια συνάντηση ουσίας και θα δούμε τις ανησυχίες των δύο πλευρών για τον τρόπο επανέναρξης των συνομιλιών. Ενώ επανέλαβε την ελπίδα της ότι οι ηγέτες θα σημειώνουν πρόοδο στα ΜΟΕ.

Καλή πίστη, εποικοδομητικά βήματα για δημιουργία κλίματος

Στα κατεχόμενα ο Τουρκοκύπριος διαπραγματευτής, Μεχμέτ Ντανά ανέφερε σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση Ολγκίν-Έρχιουρμαν ότι απαιτούνται εποικοδομητικά βήματα για τη δημιουργία κλίματος για λύση στο Κυπριακό.

Ο κ. Ντανά είπε ότι ο Τ/κ ηγέτης μετέφερε στην κ. Ολγκίν ότι τα σχόλιά της μετά τη συνάντησή της με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, σχετικά με την άτυπη συνάντηση 5+1 και την αναφορά της στην προτεινόμενη μεθοδολογία ήταν τα ενδεδειγμένα.

Είπε ακόμη πως αν υπάρχει βούληση για λύση, πρέπει πρώτα να υπάρξουν καλή θέληση και εποικοδομητικά βήματα για να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα που να ευνοεί αυτόν τον στόχο και ότι ο «τουρκοκυπριακός λαός» είναι έτοιμος να το πράξει αυτό.

‘Οπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα ο Τ/κ ηγέτης ανέφερε στη συνάντηση ότι «η στασιμότητα που επικρατεί από τον Κραν Μοντάνα, τα περιστατικά που συνέβησαν εκτός του τραπεζιού του διαλόγου μετά την πιο πρόσφατη συνάντηση των ηγετών και η μη ανάληψη δράσης για τα ζητήματα που συμφωνήθηκαν σε αυτήν τη συνάντηση, έχουν καταστήσει επιτακτική την ανάγκη να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την καλλιέργεια ενός κλίματος που να ευνοεί την εξεύρεση λύσης».